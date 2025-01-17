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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    17 января 2025, 08:35 • Новости дня

    Байден запутался в описании разговора с Путиным

    Байден произнес бессвязные фразы о разговоре с Путиным о Финляндии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден запутался в своих словах, описывая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в результате чего его речь стала непонятной для слушателей.

    Выступая на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны США, Байден произнес бессвязные фразы, передает РИА «Новости».

    Он рассказал о поддержке Украины и воспоминаниях о звонке с Путиным.

    «Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», – сказал президент США.

    При этом Байден не уточнил дату и обстоятельства этого разговора с Путиным, что лишь добавило путаницы в его выступление. Слова Байдена о «финляндизации Европы» и «присоединении Европы к НАТО» также остались без разъяснений.

    В своей прощальной на посту президентства речи к американскому народу уходящий президент США Джо Байден упомянул Украину, Израиль, НАТО, но ни разу – Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.

    16 января 2025, 04:40 • Новости дня
    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США

    Байден заявил о необходимости поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента

    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США
    @ Mandel Ngan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в прощальной речи отметил рост экономического неравенства и предложил внести изменения в конституцию страны.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, передает РИА «Новости». Он заявил, что сосредоточение богатства в руках меньшинства угрожает американской демократии, а также базовым правам и свободам граждан. Байден подчеркнул, что в США формируется олигархия с чрезмерным уровнем власти и влияния.

    «Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха», – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.

    Глава Белого дома также поднял вопрос о необходимости поправок в Конституцию, которые бы устранили иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Он заявил, что ни один президент не должен быть защищен от ответственности за свои преступные действия, даже находясь на посту.

    Кроме того, американский лидер заметил, что граждан страны захлестнула лавина дезинформации, что создает угрозы для злоупотребления властью. Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике и призвал избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

    До этого Байден назвал своими заслугами укрепление НАТО и сохранение свободы Украины. Также он сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

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    15 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала финальную речь действующего президента США Джо Байдена, в которой он признал вред, нанесенный США другим странам.

    По ее словам, в своей заключительной речи Байден рассказал, какие действия США нанесли вред другим государствам, передает радио Sputnik.

    «Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», – сказала Захарова.

    Она также отметила контраст между речью Байдена и пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подводящей итоги деятельности российской дипломатии за 2024 год.

    Захарова подчеркнула, что Россия стремится к созидательному и человечному взаимодействию с другими странами, в отличие от разрушительных действий США.

    Накануне Лавров заявил, что президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, будто смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, хотя на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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    14 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Лавров: Байден хочет «напоследок нагадить» новой администрации США

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу.

    Лавров указал, что администрация действующего президента США стремится «напоследок нагадить» Трампу, передает ТАСС.

    В частности, глава МИД напомнил, что подобные манеры в политике уже проявлялись у демократов, когда Барак Обама незадолго до инаугурации Трампа в первую каденцию выслал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений.

    «Сейчас администрация Байдена хочет сделать то же самое», – подчеркнул Лавров, заявив, что это стало характерной чертой политического ухода демократов.

    Также министр добавил, что такие действия не способствуют улучшению отношений между США и Россией и могут осложнить старт новой администрации.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, якобы чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине.

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    14 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден намерен уведомить Конгресс о решении исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, сообщил представитель Белого дома выского ранга.

    «Байден уведомит Конгресс о желании исключить Кубу из списка спонсоров терроризма», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

    Кроме того, Байден издаст указ о приостановке действия одного из разделов закона Хелмса-Бертона, что временно лишит граждан США возможности подавать иски в американские суды о конфискованном имуществе на Кубе. Также планируется отмена ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, передает ТАСС.

    В Белом доме отметили, что администрация Байдена рассматривает это решение как односторонний шаг, несмотря на возможность пересмотра вопроса следующей администрацией: «Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм».

    Чиновник добавил, что католическая церковь добилась значительного прогресса в «договоренностях с Кубой», что должно привести к освобождению «в гуманитарных целях значительного числа политзаключенных и незаконно задержанных на Кубе». Ожидается, что освобождения произойдут до конца срока администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В 2021 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма.

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    14 января 2025, 10:52 • Новости дня
    CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент Джо Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине, сообщает американский телеканал CNN.

    По данным канала, Байден до конца своего срока намерен убедить власти ЕС изъять замороженные активы Центробанка России, передает ТАСС.

    Уточняется, что цель этого шага – усиление переговорных позиций Запада на переговорах с Россией по ситуации на Украине.

    Согласно плану Байдена, российские активы, замороженные в ЕС, должны быть переведены на специальный эскроу-счет и будут разблокированы только при успешном исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским президентом Дональдом Трампом.

    Также CNN указывает, в Европе опасаются значительного репутационного ущерба для банковской системы и нарушения норм международного частного права.

    При этом собеседники CNN в администрации Байдена считают, что успешная реализация этого плана до инаугурации Трампа маловероятна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США столкнулись с негативными последствиями заморозки российских активов, что привело к снижению доверия к доллару и переориентации центральных банков на золото.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины. Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    14 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Байден заявил о поддержке 50 стран в войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, что смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, но на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров напомнил, что Байден в ходе своего отчета по внешней политике рассказал об укреплении НАТО и о том, сколько стран помогли Украине, передает ТАСС.

    «Байден <…> с гордостью сказал, что «нам удалось укрепить НАТО» и сторонников североатлантического альянса: 50 стран «мы поставили под ружье», чтобы, он сказал, «помогать Украине», а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины. История повторяется», – пояснил министр.

    Напомним, действующий президент США Джо Байден заявил, что США объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину.

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    16 января 2025, 05:45 • Новости дня
    Спикер Палаты представителей США обвинил Байдена в худшем миграционном кризисе

    Джонсон назвал наследием Байдена худший миграционный кризис и преследование оппонентов

    Tекст: Максим Попов

    Майк Джонсон выразил мнение, что наследие президента Джо Байдена определяется худшим миграционным кризисом, а также использованием министерства юстиции для преследования политических оппонентов.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал президента США Джо Байдена, обвинив его в создании наихудшего миграционного кризиса в истории страны, передает РИА «Новости». Джонсон подчеркнул, что президент использовал министерство юстиции в качестве инструмента для преследования своих политических оппонентов и разжигал инфляцию.

    В своей публикации в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) Джонсон отметил, что Байден оставит после себя усиление врагов Вашингтона, катастрофический вывод войск из Афганистана и помилование своего сына Хантера, несмотря на обещание не делать этого.

    Он также подчеркнул, что Байден помиловал «убийц и насильников», и обвинил президента в сокрытии ментального упадка от американского народа.

    Напомним, ранее Джо Байден подвел итоги своего президентства. Помимо всего прочего, он назвал олигархов у власти главной угрозой США, а также заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента.

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    16 января 2025, 04:27 • Новости дня
    Байден причислил к своим заслугам укрепление НАТО и сохранение свободы Украины

    Байден сообщил об укреплении НАТО и сохранении свободы Украины в прощальном обращении

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в прощальной речи отметил свои достижения, включая укрепление НАТО и сохранение свободы Украины.

    Джо Байден, выступая в Белом доме, подвел итоги своего президентства. Как сообщило РИА «Новости» в своем прощальном обращении он акцентировал внимание на международных достижениях. «За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной», – отметил Байден, перечисляя успехи своей администрации.

    До этого Байден сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

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    16 января 2025, 13:07 • Новости дня
    Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил картины Хантера Байдена

    Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Более 200 картин Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, стоимостью в миллионы долларов сгорели в результате пожаров в округе Лос-Анджелес; коллекция хранилась на складе возле дома адвоката Кевина Морриса, сообщила газета New York Post.

    По информации газеты New York Post, стоимость картин оценивается в миллионы долларов, коллекция Байдена хранилась на складе в Пасифик-Палисейдс, неподалеку от дома адвоката Байдена Кевина Морриса. Несмотря на то что это место стало одним из очагов пожара, сам дом Морриса не был поврежден, передает ТАСС.

    Хантер Байден, который начал заниматься живописью во время реабилитации от наркозависимости, считается художником-самоучкой. Его работы, каждая из которых оценивается примерно в 500 тыс. долларов, пользовались спросом на арт-рынке.

    Газета The New York Times сообщила о том, что лесные пожары в Калифорнии уничтожили и другие частные коллекции. В числе утраченных произведений были работы таких известных художников, как Кит Харинг, Дэмиен Херст и Энди Уорхол.

    Ранее лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений на площади свыше 16 тыс. гектаров, сгорели дома сына президента США Хантера Байдена, актрисы Пэрис Хилтон и режиссера Мэла Гибсона.

    На пожаре  погибла актриса Дэлис Карри, лесные пожары уничтожили один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в районе Биг-Рок.

    Президент США Джо Байден заявил, что восстановление Лос-Анджелеса потребует значительных финансовых вложений из федерального бюджета.

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    15 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Глава Goldman Sachs предсказал нестабильность экономики США

    FT: Глава Goldman Sachs Соломон назвал экономику США хрупкой и отметил влияние изменений

    Tекст: Александра Юдина

    Руководитель Goldman Sachs Дэвид Соломон охарактеризовал экономику США как хрупкую, подчеркнув влияние изменений, которые могут как способствовать, так и препятствовать росту, пишет Financial Times.

    По его словам, экономика США находится в хрупком состоянии, передает ТАСС.

    Он отметил, что экономика страны переживает «настоящий коктейль из изменений», некоторые из которых могут поспособствовать экономическому росту, а другие замедлить его. Соломон подчеркнул важность балансировки этих изменений для дальнейшего развития.

    В беседе с газетой он выразил «исключительно оптимистичное» настроение в отношении дальнейшего экономического развития, надеясь на дерегулирование рынка, обещанное избранным президентом Дональдом Трампом, которое станет катализатором бизнес-инвестиций.

    Такое дерегулирование, по мнению Соломона, будет стимулом для рынка, а обещанное возобновление налоговых льгот послужит дополнительным «стимулирующим фактором» для бизнеса.

    Вместе с тем Соломон указал на потенциальные риски, связанные с планами новой администрации по ужесточению иммиграционной политики, включая депортацию миллионов нелегальных мигрантов и введение новых тарифов для торговых партнеров. Он подчеркнул необходимость увидеть результаты этих предложений для оценки их воздействия.

    По словам Соломона, правила, введенные администрацией Джо Байдена, вынудили генеральных директоров отложить инвестиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил, что соперничество США с Китаем должно завершиться их победой, чтобы они могли определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед.

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    16 января 2025, 04:17 • Новости дня
    Байден сообщил о плане прекращения огня и освобождения заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации рассказал о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации сообщил о разработанном плане сделки, касающейся прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА «Новости». Он отметил, что его команда завершила разработку и согласование данного плана, подчеркнув, что его реализация в значительной степени будет осуществляться новой администрацией.

    «Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией», – подчеркнул Байден, выступая в Белом доме.

    До этого американский лидер заявил, что что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

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    15 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Госдеп сообщил о гибели троих из семи американских заложников ХАМАС

    США сообщили, что четверо из семи удерживаемых ХАМАС американцев остались в живых

    По данным Госдепартамента США, лишь четверо из семи американских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, остаются в живых, трое погибли.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся семь американцев. Из них, по последним данным, только четверо остаются в живых.

    Миллер отметил, что эта информация носит предположительный характер, и точные данные будут озвучены после переговоров с семьями заложников.

    Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что ведомство продолжает работать с международными партнерами для обеспечения безопасности оставшихся заложников и возвращения их на родину.

    Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

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    17 января 2025, 05:35 • Новости дня
    WP: Байден может помиловать противников Трампа до окончания срока

    Байден планирует упреждающее помилование лиц, которых может преследовать Трамп

    Tекст: Максим Попов

    Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Дональда Трампа после его инаугурации, сообщила The Washington Post.

    Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут попасть под удар администрации избранного президента Дональда Трампа. Эта мера предполагается для защиты тех, кто может оказаться в немилости у будущего президента, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, несмотря на то, что сотрудники Белого дома уже готовятся к инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, в администрации Байдена планируется подписать несколько указов, среди которых меры по борьбе с дискриминацией по половому признаку.

    Издание подчеркнуло, что активность Байдена на исходе его президентского срока отражает его убежденность в том, что Дональд Трамп представляет собой уникальную угрозу для американских традиций. Исходя из этого, Байден стремится использовать оставшиеся дни своей администрации для предотвращения возможных политических преследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года в интервью Fox News Трамп заявил, что в случае победы на выборах у него будут все основания для преследования Байдена. Однако он не намерен использовать свою должность для борьбы с политическими оппонентами.

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