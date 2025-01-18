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    Государству не обязательно играть в компьютерные игры
    18 января 2025, 12:00 Мнение

    Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Вообще-то самая «насильственная» игра была выпущена аж в 2016 году. Doom называется. Тут можно легко и просто отрывать людям голову и расстреливать все, что движется, оружием, которое изящно называется Big Fu*cking Gun. Но 2016-й был слишком давно и непонятно, отчего это русские законодатели спустя столько лет озаботились насилием в компьютерных играх.

    Компьютерные игры – такая же часть современной культуры, как книги, музыка, кино. Кому-то не нравится играть в игры, кому-то не нравится читать. Есть даже люди, которые не слушают музыку, или слушают такую музыку, которую другие люди музыкой не считают.  Это и есть – многослойная культура. Но что объединяет все эти проявления? Такие древнегреческие штуку – трагедия, конфликт и катарсис. Чаще всего трагедия – результат насилия над героями либо насилия со стороны героя, – будь то физическое насилие, либо психологическое. Без этого нет конфликта, а стало быть, нет в результате катарсиса. Освобождения от насилия внутри.

    И на протяжении всей истории культуры люди обсуждают между собой всего два вопроса – каков уровень откровенности в показе сексуальности присутствует в произведении и каков уровень насилия там же. Такое впечатление, что больше нечего обсуждать в искусстве. Но для обсуждения других аспектов надо быть как минимум образованным человеком, а с этим все хуже и хуже. Спасибо современному образованию. Поэтому обсуждают секс, наготу и насилие.

    Только вот в чем беда – у каждого свой взгляд на эти вещи в зависимости от воспитания, а также от количества книг, которые человек прочел в жизни. При этом каждый раз мы видим, что и уровень приемлемого секса в кино и книгах таков, что предыдущее поколение назвало бы это порнографией, а сегодня – норм. То же самое с насилием, хотя лидером по количеству секса и насилия, а также расовой нетерпимости, до сих пор остается Библия – её Ветхий Завет, а заодно и Коран. Да так, что их законом пришлось специально исключать из списков экстремистской литературы. Не верите – проверьте.

    Компьютерные игры могут быть очень примитивными, как то, что лепят на коленке пропагандистские аутлеты с Украины. И их в России никто не банит. Точно также никто не банит огромное количество антирусского музыкального контента на «Яндекс.Музыке». У господ депутатов все времени нет добраться. А вот игры попали под раздачу.

    А вы понимаете, что самая жестокая из них – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь.

    Что там у нас еще в списке самых жестоких игр? Postal2, которую запрещали в Германии, в Швеции и в Австралии – причем за жестокое обращение с нарисованными животными. То есть, в странах, где сжигают Коран на площади, оставляют людей умирать в пандемию или кидают, как в Австралии, в концлагерь за нежелание прививаться хайповым фуфлом, запрещают игру из-за нарисованных животных.  

    Государство обычно крайне лицемерно контактирует с произведениями искусства, либо игрового искусства – без разницы. Именно поэтому чиновники как шизофреники со стажем заставляют всех писать предупреждение, что в фильме содержатся сцены курения, в то время как в самом фильме спокойно убивают человек пятьсот. Курение, оказывается – самое вредное и ужасное, что есть в том фильме.

    А в Postal2, например, можно пройти до конца, не убив ни одного персонажа игры. Это так – вам на заметку – кто что выбирает в стратегии и тактике.

    Что делает хотя бы эту «жестокую игру» гораздо большим примером для подражания и выбора – можно выиграть либо с жестокостью, либо без нее – все как в жизни. Но обычно государство, которое жаждет контролировать все – от отрицания климатического изменения до постели граждан, не видит тонкостей. Оно пугает всех «жестокостью». Хотя только на жестокости и держится само государство и в этом его функция, как нам объяснил товарищ Ленин, которого никто не отменял. 

    Игра Mortal Kombat (2011) считается третьей по жестокости игрой в индустрии. Но это псевдо-мифология, с азиатским этническим привкусом. А вы почитайте уже какие-нибудь предания азиатские – там столько насилия и жестокости, сколько ни в одну игру не влезет. И что – их тоже надо запрещать? А заодно «Старшую Эдду», «Беовульфа», «Песнь о Нибелунгах», да и «Слово о полку Игореве».

    И не забудьте, пожалуйста, «Колобок» – там не только постоянная угроза убийством, но и чудовищные психологические манипуляции, которые порой хуже ножа. А это дети в три года начинают получать. И?

    Даже если гейминг и станет объектом бесконечных запретов и цензуры на отдельно взятой территории, то напомню всё тот же пример «Яндекс.Музыки» – который дает зарабатывать иноагентам и врагам моей страны деньги на территории моей страны. И ничего вы сделать не можете. Так что и игры будут, только очень гнусного качества впридачу.

    Свои игры делать надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара. И не забудьте про «Сайлент Хилл» и «Resident Evil».

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