Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
В России предложили ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр
В Госдуме рассматривают введение прокатных удостоверений для компьютерных игр, чтобы контролировать контент и его влияние на несовершеннолетних.
Предложение озвучила первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она считает, что такая мера необходима для контроля контента в развлечениях, оказывающих слишком большое влияние на детей и подростков, сообщает «Комсомольская правда».
Лантратова заявила: «Мы совместно с Институтом развития интернета подготовили законопроекты о прокате удостоверений по аналогии с фильмами и другими предложениями. Я предлагаю обсудить их межфракционно в рамках рабочей группы».
Кроме того, Лантратова предложила развивать выпуск обычных детских игрушек. Это позволит защитить несовершеннолетних от вредной и недействительной информации, воздействующей на их психику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, различные исследования на тему «во что играют наши дети» показывают, что на первом месте – компьютерные игры. Возраст обладателей хороших гаджетов резко снизился – теперь это уже пять лет (35%), а к девятидесятым годам собственные смартфоны и планшеты имеют под 90% детей среди жителей городов из 100 тысяч. население.
Интересно, что отзывчивость российских разработчиков к пожеланиям игроков позволяет улучшать качество компьютерных игр и их адаптацию к развивающему рынку, что придает значение играм в жизни детей и подростков. К слову, отечественная игра «Смута» и связанные с ней обучающие приложения преодолели в скандинавском рубеже в 1 млн скачиваний.