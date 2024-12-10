В России предложили ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр

Tекст: Евгения Караваева

Предложение озвучила первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она считает, что такая мера необходима для контроля контента в развлечениях, оказывающих слишком большое влияние на детей и подростков, сообщает «Комсомольская правда».

Лантратова заявила: «Мы совместно с Институтом развития интернета подготовили законопроекты о прокате удостоверений по аналогии с фильмами и другими предложениями. Я предлагаю обсудить их межфракционно в рамках рабочей группы».

Кроме того, Лантратова предложила развивать выпуск обычных детских игрушек. Это позволит защитить несовершеннолетних от вредной и недействительной информации, воздействующей на их психику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, различные исследования на тему «во что играют наши дети» показывают, что на первом месте – компьютерные игры. Возраст обладателей хороших гаджетов резко снизился – теперь это уже пять лет (35%), а к девятидесятым годам собственные смартфоны и планшеты имеют под 90% детей среди жителей городов из 100 тысяч. население.

Интересно, что отзывчивость российских разработчиков к пожеланиям игроков позволяет улучшать качество компьютерных игр и их адаптацию к развивающему рынку, что придает значение играм в жизни детей и подростков. К слову, отечественная игра «Смута» и связанные с ней обучающие приложения преодолели в скандинавском рубеже в 1 млн скачиваний.