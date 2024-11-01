  • Новость часаОбъявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    @ Zuma\TASS

    1 ноября 2024, 09:20 Мнение

    Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    Анастасия Романова Анастасия Романова

    поэт, писатель

    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами (ВИДЕО)
    Арбатова: Россиянок больше не пугает перспектива стать матерью-одиночкой

    К Году семьи в России подготовлено множество любопытных исследований на тему «во что играют наши дети». Можно посмотреть опросы на Superjob, масштабный отчет по Teen and Kids, который приготовил Mediаscop, чтобы убедиться: на первом месте у детей и подростков – компьютерные игры. Причем возраст обладателей собственных гаджетов резко снизился – теперь это уже 5 лет (35%), а к 9-10 годам собственные смартфоны и планшеты имеют под 90% детей среди жителей городов от 100 тыс. населения.

    Любовь к игре в «дочки матери», кстати, упомянули всего 2%, а «казаки-разбойники» не упомянуты среди любимых игр вовсе. Уличную войнушку детям полностью заменили компьютерные «шутеры». Социологи говорят о новом явлении – поколении «цифровых маугли», то есть тех, кто, в отличие от других людей, родились в эпоху интернета и видели светящийся мамин смартфон в процессе грудного вскармливания. «Сетевых аборигенов» либо идеализируют как детей «индиго» с врожденными IT-знаниями, либо порицают как мало приспособленных к жизни и общению офлайн. Если принять такую оптику, то квадроберинг можно и поощрить как отчаянную попытку выманить детей на улицу, хотя бы в виде енотика на поводке. 

    Собственно, изначально квадроберами назывались вовсе не кусачие маленькие дети на поводках из «ТикТока», а японские спортсмены-бегуны.

    Японская аэробика на четвереньках, или «обезьяний бег», возникла в начале 2000-х. В моду вошли даже забавные соревнования среди спортсменов-любителей. На «анималистичный бег» обратили внимание японские медики, найдя в нем некоторую пользу для здоровья. Японскую волну подхватили западные сторонники ЗОЖ как свежую фишку для выездных корпоративов. Чуть позже квадробинг закрутила в свои фантазии западная молодежь, особенно сочувствующая субкультуре furry. К увлечению аэробикой на четвереньках у спортсменов добавились «пушистые лапки и ушки».

    Впрочем, истинные фурри, питающие свои подростковые фантазии из графических романов, японской манги и компьютерных игр, населенных полубожествами, ни за что не согласились бы с таким родством. Ведь фурри – это, прежде всего, эстетские наряды, по искусности сравнимые с костюмами некогда блиставшей субкультуры черноволосых «готов». Каждый образ должен быть уникальным, идеально сшитым и обворожительным. Молодежь, увлеченная этой эстетикой, наряжается на специальные вечеринки, чтобы походить на красивых «антропоморфных животных», – однозначно прямоходящих.

    Аналогию можно провести с героями из детского советского кино: наши российские фурри – это героиня фильма «Хозяйка медной горы», это Лиса Алиса из фильма «Буратино» или Гурченко в образе козы под ручку с Боярским в роли волка из «Семерых козлят». И все было бы прекрасно, хотя и чересчур причудливо, как это часто случается, когда пытаешься понять, что в голове у новой молодежи, если бы не законы рынка. Массовое общество как голодная гидра легко проглатывает и извращает любые формы индивидуализма, идеи сообществ, созданных вовсе не для масс, а скорее «для своих», – чтобы выделяться из толпы.

    Об этом писал еще Ги Дебор: в обществе спектакля на сцене всего два главных героя и оба они омерзительны, – пронырливый торговец и ненасытный клиент. Потребитель пассивен и ждет, когда его развлекут, продадут хороших поводов для хайпа, новых вау-эффектов на аттракционах. А продавец – существо созависимое, он готов предложить любые блюда из меню.  И вот уже взрослые дяди и тети предлагают на масс-маркетах уродские маски, хвостики и «собачий корм детям». Градус безумия нарастает, и в медиапространстве набирают миллионные просмотры видео с младшими школьниками, гуляющими на поводках в парках, поедающими корм с земли, кусающими одноклассниц за пятки. Причем в постинформационном обществе, напоминающем постмодернистский дурной сон, совершенно не важно, постановочные ли это были видео, политические ли манифестации, арт-перформансы или нелепые розыгрыши малолеток.

    Цель достигнута, шумиха есть, торговля идет. Российское общество буквально трясет от квадроберов с весны-2024. Интуиция мне подсказывает, что вид героев из ремейка «Бременские музыканты» все же как-то подсознательно подействовал на людей, иначе довольно трудно объяснить такую степень трепета и ужаса перед маленькими детьми в звериных масках. Кстати, если обратиться к свежим данным ВЦИОМ, то 42% россиян ничего не знали о квадроберах до опроса, 27% – что-то слышали. Зато 35% высказались за запрет, 38% – за контроль, а 19% – выступили за свободу самовыражения.

    Пока страна в режиме онлайн обсуждает потенциально кусачих зверодетей (по опросам также ясно, что их мало кто в России видел в реальности), на контрасте вспоминается фигура отечественного педагога Выготского, который знал о детских играх все или почти все и настаивал на том, что ролевая игра – это основа, главное дело детства. Именно во время свободной игры ребенок творит миры, разыгрывает социальные конструкты, импровизирует, дает волю фантазиям, которые укрепляют его личность, навыки общения, его сознание и подсознание. Чем больше игр и чем они разнообразнее – тем лучше.

    Впрочем, нет никаких доказательств, что мальчики, играющие в машинки – будут непременно автослесарями, а «дочки-матери» способствуют тяге к семейному хозяйству. Как и нет ни единого доказательства, что игры в животных, как и иные «детско-юношеские субкультуры», приведут непременно к «озверению» и «осатанению». Субкультура детства устроена, к счастью, сложнее и таинственней.

    У людей, заставших СССР, 90-е и начало 2000-х сохранились свои воспоминания о ролевых играх. Для игр в птичек, пантер или красных партизан во дворах, полных разновозрастными детьми, не нужны были никакие костюмы и спец. аксессуары. Разве что палка, скакалка да мяч, – и безграничность фантазии. Играли, пока мамы не крикнут на ужин через форточки…

    Но эпоха сменилась, дворы опустели, игрушки стали ярче, куклы говорливей, роботы совершенней, а детские и подростковые увлечения непроницаемей. И, пожалуй, ключевое, что случилось – изменилось представления о безопасности. Современным родителям искренне спокойней, когда ребенок играет пассивно, сидя дома. А чтобы не шумел, не капризничал – его проще «усмирить» яркими девайсами, виртуальными  умными игрушками. По факту – лишить фантазии,  забить до отказа «ярким продуктом», рассчитанным на маленького потребителя, начать приучать его к азарту покупок. В этой связи квадробинг – не исключение. Рынок с предложением костюмов, кормов и поводков заезжает на территорию детства. И это, пожалуй, наиболее омерзительная часть всей этой истории вокруг квадроберинга и аналогичных товаров. Например, наборы косметики для маленьких девочек от 3 лет – не меньшая пошлость.

    Собственно, «хайп», выросший вокруг детско-юношеской субкультуры «бега на четвереньках» – сам по себе симптом эпохи, в которой и ребенок воспринимается как «вещь среди вещей». Даже сама идея запретить «ходить на четвереньках» ставит ребенка в этически неблагополучное и пассивное положение. Он всего-то в собачек поиграть хотел….

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления. Невозможно, запретив «обезьяний бег», решить проблему. Этот как наклеить пластырь на артериальную кровь, хлещущую из глубокого пореза.

    Давайте начнем с себя: что мы привыкли потреблять? Сериальчик, чтобы заснуть, книга, чтобы отключить голову, скроллинг видосов, чтобы расслабиться и не думать. Все это уже давно привычные пункты нашего ежедневного «меню». Тогда как и настоящая детская игра, и фильм, и книга, и вообще жизнь как таковая требуют от человека высокого сосредоточения ума, эмоционального вовлечения, усилия воли.

    Перестаньте быть потребителями, и квадроберы будут нестрашны.

    Главное
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    Лавров исключил ничейное окончание конфликта на Украине
    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра
    Ozon решил приостановить постоплату для большинства товаров
    Мединструктор объяснила, когда на поле боя не важна стерильность
    Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой

    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский отдал России победу в Грузии

    «В Грузии сегодня победила Россия. Их выбор – дружба с Россией, а не с ЕС», – заявил Владимир Зеленский, предложив с этим смириться. И в Европе в этим смириться, кажется, готовы. Гораздо сложнее Брюсселю будет смириться с другим: с потерей своей однозначной привлекательности для народов «европейской периферии». Грузия – это не симптом, это уже диагноз. Подробности

    Перейти в раздел

    Хиджабы довели депутатов до угроз

    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

    Перейти в раздел

    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............