РПЦ заявила об опасности квадробинга для детей и его связи с ЛГБТ-идеологией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Квадробинг стал предметом беспокойства Русской православной церкви из-за его влияния на детей, пишет РИА «Новости». Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, отметил, что это не просто игра, а субкультура, находящаяся в контексте ЛГБТ-идеологии, признанной в России экстремистской. Лукьянов подчеркнул, что квадробинг представляет собой социальную технологию, готовящую детей к принятию новых гендерных идентичностей.

По мнению священника, западные ЛГБТ-сообщества стремятся воздействовать на молодежь через подобные субкультуры, как фурри и терианы. Эти субкультуры популяризируют идею поиска звериной сущности в человеке. Квадроберы, отметил Лукьянов, становятся своеобразной «подготовительной группой», где дети начинают принимать альтернативные гендерные идентичности.

Он также указал на опасность фурри-сообществ, особенно в США и Европе, где они стали «прихожей» к более опасным сообществам. Лукьянов привел пример ареста организатора фурри-вечеринок в Москве, что демонстрирует, насколько опасными могут быть подобные группы.

Лукьянов обращает внимание на процесс вовлечения, когда детям сначала предлагают положительные активности, но постепенно формируют у них ощущение иной идентичности. В результате дети могут начать чувствовать себя частью ЛГБТ-комьюнити, что ведет к сбоям в процессе формирования их личности.

Священник считает, что за фазой квадробинга следуют другие шаги, когда взрослые наставники начинают развращать детей. По его словам, это ведет к созданию замкнутой среды, противопоставленной традиционным ценностям и семье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал движение квадроберов, популярное среди детей, заявив о его полной несостоятельности. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение с предложением разработать меры ответственности для родителей, чьи дети участвуют в квадробинге, включая лишение родительских прав.