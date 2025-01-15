Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
На Запорожской АЭС заявили, что санкции США не повлияют на работу станции
Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Санкции США не повлияют на безопасность работы станции
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.
Яшина подчеркнула, что санкции не помешают стабильной работе станции и выполнения поставленных задач. Она также напомнила слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева о том, что компания уже несколько лет работает в условиях санкционного давления. По ее словам, несмотря на это, Росатом продолжает успешно реализовывать свои цели и задачи, передает ТАСС.
В среду Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Кроме того, США ввел санкции против 16 физических лиц и множества компаний, включая АО «Военторг» и ЦНИИмаш в Королеве, связанных с Роскосмосом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса.