ЕС вдвое увеличил импорт фармацевтики из России в ноябре до 4,5 млн евро

Tекст: Мария Иванова

ЕС в ноябре 2024 года значительно увеличил импорт фармацевтической продукции из России, сообщает РИА «Новости», опираясь на данные Евростата. В годовом выражении импорт вырос более чем вдвое, достигнув 4,5 млн евро, что свидетельствует о росте в 2,2 раза по сравнению с ноябрем предыдущего года. Однако в месячном выражении за ноябрь объем импорта снизился на 23%.

Суммарно за период с января по ноябрь 2023 года Евросоюз импортировал из России фармпродукции на сумму 38,8 млн евро. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 32,9 млн евро. Европейские страны в основном приобретали лекарственные средства на сумму 3,2 млн евро, а также сыворотки и вакцины на 1,4 млн евро.

По итогам ноября Россия заняла 23-е место среди стран, по объему импорта фармацевтической продукции Евросоюзом. Лидерами в этой области стали Швейцария с объемом экспорта 3,13 млрд евро, США с 3,09 млрд евро и Британия с 529,6 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз продолжает скупать удобрения из России, в июле он нарастил их импорт до максимума за 20 месяцев.

Перед повышением пошлин на российское зерно Европейский союз нарастил его закупки почти в два раза, о чем сообщалось в данных Евростата. Между тем Россия практически остановила экспорт зерна в Евросоюз, отгрузив в сентябре продукции лишь на 21 тыс. евро из-за введения с 1 июля повышенных пошлин на импорт зерновых и масличных культур, достигающих до 95 евро за тонну.