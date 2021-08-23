В администрации Байдена оценили темпы эвакуации из Афганистана

Соединенные Штаты перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана и до 31 августа смогут вывезти из республики всех выразивших желание американцев, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Как выясняется, нам удалось добиться темпов [эвакуации], которые превзошли даже наши самые оптимистичные ожидания в плане числа людей, которые смогли покинуть [Афганистан]. На самом деле мы перевыполняем план по числу эвакуаций, и поэтому нам нужно больше коек и других предметов в транзитных центрах [где временно находятся эвакуированные]», – приводит слова Салливана ТАСС.

Помощник главы Белого дома по нацбезопасности также подчеркнул, что США смогут эвакуировать всех американцев, которые этого захотят, до 31 августа. «Как я уже говорил, как уже говорил президент [США Джо Байден], мы считаем, что у нас есть время до 31 числа, чтобы вывезти всех американцев, которые хотят покинуть [Афганистан]», – подчеркнул он.

В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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