Песков оценил включение «Дождя» в перечень иноагентов

Согласование с Кремлем решения о включении телеканала «Дождь» в перечень СМИ-иностранных агентов Минюсту не требовалось, в этой ситуации все очевидно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, это не согласовывается. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно», – ответил представитель Кремля на вопрос, согласовывалось ли с администрацией президента соответствующее решение Минюста относительно «Дождя».

Песков подчеркнул, что включение СМИ в перечень иноагентов не означает запрет на работу журналистов, передает ТАСС.

Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.

Журналист Владимир Соловьев заявил, что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти».