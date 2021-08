«Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа

Признанный иноагентом телеканал «Дождь» получил от зарубежных компаний и организаций как минимум 3,7 млн рублей, сообщил источник в одном из российских ведомств.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года». Так, в 2019–2020 годах канал получил 526 тыс. рублей через Фонд развития культуры и образования «Московское время» от зарегистрированной на Мальте Zimin Projects LTD, в 2020 году – 252 тыс. рублей через Благотворительный фонд «Арифметика добра» от Stonex Financial LTD (Великобритания) и Fondation D’enterprise Sanofi ESP (Франция), а также 240 тыс. рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. Кроме того, в 2016–2018 годах «Дождем» было получено 2,7 млн рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation (США) и других.