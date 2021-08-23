Бывших сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав

Следственные органы Башкирии возбудили уголовные дела в отношении семерых сотрудников башкирской Госавтоинспекции, подозреваемых в продаже водительских прав без фактической сдачи экзаменов, сообщает СК по республике.

Фигурантами уголовного дела об организации и участии в преступном сообществе стали бывший начальник, его заместитель и пять государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, информирует ведомство, передает РИА «Новости».

По версии следствия, не позднее 2016 года начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела создал преступное сообщество, целью которого было получение взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.

«Организаторы вовлекли в преступное сообщество не менее шести инспекторов безопасности дорожного движения, которые отвечали за каждую стадию процедуры получения водительского удостоверения, обеспечивая оформление и прием необходимых документов от взяткодателя или его посредника для допуска к сдаче экзамена на право управления транспортным средством, непосредственную сдачу теоретической части экзамена без фактической проверки знаний ПДД, а также сдачу практических этапов экзамена на автодроме и в городе без проверки навыков управления автомобилем», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества. Установлена причастность подозреваемых не менее чем к 33 фактам получения взяток. Кроме того, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей.

«Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, а бывший начальник МРЭО ГИБДД объявлен в розыск в связи с тем, что скрылся от органов следствия», – сообщает СК по Башкирии.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что по указанию руководства ведомства была проведена служебная проверка, все семеро сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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