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Две страны решают судьбу «Северного потока – 2» без России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
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Какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом

Вилла, где жил полковник Сафонов, поражает роскошью и безвкусицей Александр Хинштейн/Telegram
Начальник ГИБДД Ставрополья полковник Сафонов, обладатель безупречных характеристик, может получить 15-летний срок за миллионные взятки. Лишился должности глава полиции края, который, похоже, не замечал ни коррупционных схем, ни показной роскоши особняка Сафонова. Типичен ли ставропольский случай для системы ГИБДД, и как предотвратить появление новых «полковников с золотыми унитазами»? Подробности...
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На Украине началась борьба за наследство Авакова

Суперминистерство, которое создал Аваков, будет разделено на несколько частей Igor Golovniov/Zuma/ТАСС
МВД Украины после отставки Арсена Авакова ждут реформы и разделение на несколько частей. Как сообщили в Верховной раде, именно такая задача поставлена перед новым министром Денисом Монастырским. В чем заключается смысл дробления одной из ключевых силовых структур страны и как подобные реформы отразятся на украинской политике?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Подробности...
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Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Человек начинает ассоциировать феминистическое движение не с теми, кто открывает кризисные центры для беженок, а с теми, кто глумится в соцсетях над смертью «абьюзера». Вместо дел – мерзенькие выкрики. Вместо решения реальных проблем – хайп. Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом

    Вилла, где жил полковник Сафонов, поражает роскошью и безвкусицей    21 июля 2021, 08:30
    Фото: Александр Хинштейн/Telegram
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Наталья Макарова

    Начальник ГИБДД Ставрополья полковник Сафонов, обладатель безупречных характеристик, может получить 15-летний срок за миллионные взятки. Лишился должности глава полиции края, который, похоже, не замечал ни коррупционных схем, ни показной роскоши особняка Сафонова. Типичен ли ставропольский случай для системы ГИБДД, и как предотвратить появление новых «полковников с золотыми унитазами»?

    Во вторник по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей был задержан начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его предполагаемых подельников: бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.  6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщает ТАСС. По этой статье Сафонову может грозить до 15 лет тюрьмы.

    Ранее сообщалось о задержании 35 высокопоставленных сотрудников краевой автоинспекции. Также стало известно, что своей должности лишился начальник главного управления МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, решение было принято по итогам спецоперации, проведенной в регионе.

    По данным Следственного комитета, группа, которой, предположительно, руководил полковник полиции Сафонов, изготавливала поддельные пропуска, которые позволяли владельцам зерновозов и фур беспрепятственно перевозить грузы «с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД».

    «По сути, на Ставрополье  действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», – заметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, одним из первых сообщивший о задержании полковника Сафонова. Например, группа могла оказывать «помощь» бизнесменам, торгующим арбузами или тем же песком или гравием. Для трейлеров, как и для любого другого транспорта, установлена предельная нагрузка, а хорошо оплаченное согласие ГИБДД могло позволить обойти эти ограничения, пояснил Хинштейн телеканалу «Звезда».

    В квартирах и домах фигурантов дела, в офисах транспортных фирм и по другим адресам прошли обыски с участием главного управления собственной безопасности МВД, ФСБ и Росгвардии. Были изъяты крупные суммы наличных, дорогостоящие автомобили, а также «предметы и документы, представляющие интерес для следствия».

    Отдельным поводом для бурного обсуждения в соцсетях стали опубликованные депутатом Хинштейном в Telegram фотографии из особняка, где жил начальник дорожной полиции края. Комментаторы отметили, что двухэтажная вилла поражает одновременно вызывающей роскошью и безвкусицей. В глаза бросаются избыток лепнины и обилие позолоты на всем – начиная от столов и люстр и заканчивая раковиной в ванной и даже унитазом.

    «После задержания «организованного преступного сообщества Сафонова» неминуемо встает вопрос об ответственности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Именно он давал безупречные характеристики начальнику УГИБДД, когда решался вопрос о его замене после предыдущих коррупционных скандалов, – отметил Хинштейн в своем Telegram-канале. – То, что Сафонов до сегодняшнего дня находился в должности, – заслуга генерала Щеткина. Мог ли он не видеть, что творится в краевой ГИБДД или ему застил глаза блеск «золотых унитазов»? Любой ответ – не в пользу начальника ГУМВД».

    Аресты крупных чинов ГИБДД по обвинениям в коррупции – не редкость. Только за последние месяцы стало известно о нескольких громких случаях. Так, например, в апреле суд признал виновным начальника управления ГИБДД по Новгородской области Владимира Лонского в получении взяток, приговорив его к семи с половиной годам заключения в колонии строгого режима.

    Буквально через две недели начальника ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали по подозрению в получении взяток за выдачу водительских прав без экзаменов.  

    В июле РИА Новости сообщило об аресте некоего руководящего сотрудника управления ГИБДД Адыгеи по делу о взятке в 620 тыс. рублей. На том же попадаются и гаишники районного уровня – в июне за выдачу «левых» прав были возбуждены дела против двух сотрудников ГИБДД Саткинского района Челябинской области.

    Наконец, вечером во вторник, почти синхронно с сообщениями о задержании ставропольских гаишников стало известно: задержан экс-замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин. Ранее прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей.  

    «Можно, конечно, установить совершенные средства слежения и прочее, но если региональное полицейское начальство или будет смотреть сквозь пальцы на таких подчиненных, как Сафонов, или вообще быть в доле от таких махинаций, ничего не изменишь», – сказал газете ВЗГЛЯД  бывший первый зампрокурора Москвы, ныне депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

    «Примечательно, что, по моим наблюдениям,

    выпускники следственных факультетов вузов МВД в большинстве своем стремятся в ГИБДД, уже на первых курсах откровенно заявляя, что пойдут «зарабатывать деньги»,

    – посетовал Синельщиков.

    «Подозреваю, что полных данных о том, в каких регионах наиболее распространены такие виды преступлений, нт даже в центральном аппарате МВД», – полагает бывший прокурор. Но, добавил он, причина подобного явления более чем очевидна: правоохранители рассматривают свою должность как кормление – и эта проблема выглядит неустранимой, заметил собеседник. По мнению Синельщикова, эффективным способом борьбы с такого рода махинациями может быть улучшение работы Службы собственной безопасности МВД. «Для этого они должны вести оперативные разработки в регионах, а не заниматься отписками в кабинетах и не ждать жалоб от коммерсантов», – подчеркнул собеседник.

    Системе МВД также следовало бы извлечь урок из конкретного дела о продаже подложных пропусков для большегрузов, заметил адвокат Леонид Ольшанский. «Странно, что Сафонов вообще не выпустил на все машины, в том числе легковые, пропуск «проверке и остановке не подлежит», который есть только у оперативников, – заметил собеседник. – Повторение подобных случаев мог бы предотвратить приказ министра внутренних дел, что пропуск такого рода может подписать только начальник главного управления МВД края и области, а гаишник может только представить списки на выдачу номеров».

    Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, в свою очередь, напомнил, что до какого-то момента у ГИБДД был источник бесперебойного «кормления» – поборы с водителей, попавшихся на превышении скорости. «Но когда появилась система объективного контроля скорости, эта тема ушла из повестки, – заметил собеседник. – Теперь за превышение скоростного режима человек получает оповещение – в том числе через портал госуслуг, и оплачивает штраф. А если он не согласен с таким решением, то идет в суд».

    «Если система государственного управления в ГИБДД будет выстроена с учетом подобных объективных параметров, то вопрос противодействия коррупции на каждом конкретном участке потеряет свой смысл», – полагает Ворожцов.

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