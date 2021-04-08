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Начальник Новгородского УГИБДД получил срок за взятки
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Суд признал виновным начальника управления ГИБДД по Новгородской области Владимира Лонского в получении взяток, приговорив его к семи с половиной годам заключения в колонии строгого режима.
«Приговором суда Лонскому назначено семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима», – передает ТАСС сообщение представителя прокуратуры Новгородской области.
Кроме того, Лонскому назначен штраф в размере более 1,5 млн рублей, ему также в течение пяти лет запрещено занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. По версии следствия, Лонский получил от гендиректора компании, связанной с грузовым транспортом, 300 тыс. рублей и бутылку коньяка в обмен на организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции транспортного средства, находящегося в аренде у данной компании и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза. Также начальник УГИБДД получил от одной из дорожных организаций асфальтовую крошку, что было расценено следователями как взятка с вымогательством. Сейчас идет процедура увольнения Лонского с занимаемой должности, сообщили в областном УМВД.
В начале февраля суд в Саратовской области приговорил к пяти годам лишения свободы двоих сотрудников полиции, выбивавших из задержанных признательные показания в убийстве.
Германия поставила России условие по «Спутнику V»
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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
По словам источников Reuters, в ходе прошедшего в среду заседания министров здравоохранения ЕС в Еврокомиссии заявили об отсутствии у ЕК желания заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины, передает РИА «Новости».
Вместе с этим глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины «Спутник V».
Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС. По его мнению, Россия якобы должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые для одобрения данные.
«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины «Спутник V», – заявил источник.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Лавров отреагировал на данные о возможной высылке российских дипломатов из США
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Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отреагировав на возможные решения США против России.
Лавров отметил на пресс-конференции в Казахстане, комментируя информацию Bloomberg, что «отвечать мы будем на любые недружественные шаги – это само собой разумеется», передает РИА «Новости».
«Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось», – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Россию.
В Совфеде предложили ограничить доступ США к дипсобственности в России.
До этого Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии.
Главу Еврокомиссии унизили в Анкаре
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Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.
Во вторник Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
«Несмотря на стремление сделать все правильно, строгая интерпретация турецкими службами правил протокола привела к вызывающей сожаление ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение Мишеля.
Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета.
Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Напомним, в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана
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«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека».
Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар.
«На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
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Генерал СБУ предупредил о потере Киевом юго-востока Украины из-за НАТО
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Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны.
По мнению экс-главы Следственного управления СБУ, такой результат получился бы в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет. <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО. <...> Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», – заявил экс-глава Следственного управления СБУ в эфире телеканала «Наш».
Генерал-майор подчеркнул, что Украина не способна выиграть войну без участия Североатлантического альянса, однако, утверждает он, эта организация не станет принимать участия в боевых действиях.
«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», – сказал Вовк.
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке
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Пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия, заявил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Арестович заявил, что «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса, передает «Коммерсант» со ссылкой на украинское «Общественное радио».
«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, найденного во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребенок», – добавил он.
Представитель Киева также заявил, что этот инцидент планируется обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13-14 апреля.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками.
Эрдоган назвал сроки начала строительства канала «Стамбул»
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Турция не откажется от реализации проекта канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, в ближайшее время уже будут проведены тендеры и начнутся работы по укладке фундамента канала.
«Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал «Стамбул», который будет служить нашему народу», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Турецкий лидер отметил, что фундамент канала будет заложен летом этого года, а в ближайшее время будут объявлены тендеры в рамках проекта. Эрдоган уточнил, что большая часть подготовки к проекту закончена и выполнен отчет о воздействии на окружающую среду. По его словам, на обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тысяч человек.
Эрдоган заявил, что за публикацией открытого письма отставных адмиралов в поддержку конвенции Монтре стоит основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). «Среди [подписавшихся адмиралов есть и члены НРП, а также те, кто находится в ее руководстве. Они пытаются как-то оправдать этот документ, который напоминает переворот», – отметил президент Турции.
В минувшие воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны о разработке нового основного закона.
Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента Турции. В понедельник полиция задержала по меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Напомним, в 2019 году Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы.Таким образом, в Черное море смогут попадать военные корабли нечерноморских стран, в том числе авианосцы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы.
Конвенция Монтре 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина
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Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту».
Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза.
Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он.
Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
США назначат спецпосланника для переговоров о прекращении «Северного потока – 2»
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Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.
В конце марта советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан предложил роль спецпосланника экс-координатору по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, однако он пока не ответил на предложение, пишет Politico.
Уточняется, что в конце 2020 года Хохштейн покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании «Нафтогаз», а должность координатора по международным энергетическим вопросам он занимал при Бараке Обаме. Кроме того, Хохштейн был близким советником и доверенным лицом президента США Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента, отмечается в сообщении.
В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.
Белоруссия отключила трансграничные ЛЭП с Литвой
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Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
«В Белоруссии начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой», – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
До недавнего времени электросети Литвы, как и других стран Балтии, кроме не слишком мощной ветки из Эстонии в Финляндию и проложенного из Литвы по дну Балтийского моря соединения со Швецией, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках БРЭЛЛ. В течение ближайших лет Литва синхронизирует свои электросети с Западной Европой и одновременно отключится от БРЭЛЛ, в результате чего в переходный период возникает необходимость обеспечения резерва иными инструментами.
Реализация проекта синхронизации с Европой и десинхронизации с БРЭЛЛ потребует около 1 млрд евро. Планируется, что 75% затрат покроет Евросоюз. Согласно плану, проект предполагается завершить к 2025 году. Литва хотела бы ускорить его реализацию.
МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине
Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной.
«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале.
Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне».
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».
Кравчук пообещал убивать парашютистов с российскими флагами
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
«Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – передает РИА «Новости» слова Кравчука.
После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Использую обязательно», – заявил Кравчук. После чего экс-президент Украины призвал врагов обходить его дом стороной, так как он «сам себя охраняет».
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter.
Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России
Совет безопасности России имеет веские основания предполагать, что вблизи границ страны США разрабатывают биологическое оружие, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».
Секретарь Совбеза обратил внимание на тот факт, что в мире «как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», при этом Патрушев отметил, что большинство из них находится рядом с границами России и Китая. «Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – отметил он.
По словам Патрушева, эти объекты напоминают американский научно-исследовательский институт, расположенный на военной базе «Форт-Детрик» в штате Мэриленд, где США «десятилетиями работают в области военной биологии». Также секретарь Совбеза подчеркнул, что на прилегающих к американским биолабораториям территориях часто возникают вспышки заболеваний, нехарактерных для этих районов.
Ранее Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.
Мошенница – «сотрудница Сбербанка» рассказала о схемах обмана по телефону
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Мошенница с Украины, представляющаяся по телефону «сотрудницей Сбербанка», рассказала СМИ о популярных схемах обмана россиян и уровне своего дохода, а также ответила на вопрос о том, не жалко ли ей людей, потерявших деньги.
«По доходам стабильности нет. Может быть 7 тыс. долларов, а может быть 200 долларов – это в неделю. Работаем мы с 8.00 до 17.00, пять на два. Работаем на офисе, много нас таких очень. Тепленько, красивенько, удобненько. Кофеек пьем, печеньки кушаем», – рассказала аферистка, представившаяся Полиной, изданию 74.RU. Она позвонила журналисту, но тот, сразу догадавшись, что это «развод», предложил девушке рассказать о своей работе. Полина неожиданно согласилась.
По ее словам, на известную мошенническую схему ведутся «процентов 5». «95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют. И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять кредит. Знаете, как было обидно, когда мужчина уже взял кредит на 900 тыс., подошел в банкомат это заливать и понял, что реквизиты-то не настоящие, а киви-кошелька? Он-то рад был, что понял, что мы мошенники. А нам знаете как обидно было? Я же уже распланировала, куда зарплату потрачу. Вот сейчас два дня у меня база такая говняная! Московская. Это просто капец. С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт-Петербург тоже», – рассказала Полина, посетовав, что «москвичи вообще не верят» и «с ними тяжело». «Я просто говорю, что это Сбербанк, и иду на ***, извините за выражение», – добавила она.
При этом она развенчала стереотип о том, что жертвами обмана чаще становятся старики. «С бабушками так тяжело! Они то не ходят, то еще что-нибудь. А если денег нет на карте, значит, надо ехать, оформлять кредит. В основном денег нет ни у кого на карте», – посетовала Полина. «Тогда мы шлем человека в региональное отделение, кто ему карту оформлял, и рассказываем, что там сидят мошенники, что эти сотрудники банка всем его данные раздали и пытаются оформить кредит. Его нужно срочно закрыть, составив такую же заявку, чтобы опередить мошенников. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет. Все!» – добавила она.
Полина рассказала, что обманывает россиян «из вашей любимой страны соседней – Украины». «Это безопаснее, чем обманывать украинцев. Вам тяжелее будет вычислить нас: существует VPN, интернет, соответственно, никто меня не найдет, и все будет в порядке. А если я буду сидеть в Украине и обманывать украинцев, меня найдут через пару дней», – сказала она.
На вопрос о том, откуда у жителей Украины номера телефонов россиян, она ответила, что россияне сами «сливают» свои персональные данные. «Доставку вы заказываете, номер указываете, почту. Есть еще турфирмы, брокерские фирмы, куча всего. Есть люди, которые этим занимаются, которые составляют все эти базы, ищут и находят номер телефона, владельца, адрес. Все зависит от того, как много вы указываете свой номер телефона, в каких местах», – отметила она.
«Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые. Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои миллионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые», – заявила Полина.
«У меня высшее образование – отельно-ресторанный бизнес, а работала я официанткой. Мамы не стало, бабушки не стало, я осталась одна и пошла работать на эту ерунду. Мне же надо как-то подниматься, это очень тяжело, особенно когда нет помощи родных. Я не хочу просто умереть с голоду и бомжевать», – рассказала аферистка. Свой нынешний заработок девушка откладывает и планирует со временем купить квартиру.
В ходе разговора девушку несколько раз спросили о том, не жалко ли ей обманутых людей. Каждый раз Полина отвечала по-разному. Поначалу она говорила, что «тут не сидят те, кому жаль», и призналась, что старается об этом не думать. «А почему я должна думать о других, когда обо мне никто не думает?» – задалась вопросом она.
Позднее девушка призналась, что людей «все-таки жалко». «Я бы не хотела, чтобы с моими стариками такое произошло. Мне, в принципе, конечно, все равно, но иногда задумываешься, что люди могут собирать эти деньги на лечение, еще на что-то. Конечно, немножечко расстраиваюсь… Берегите своих родственников. Расскажите им об этом. И удачи вам, до свидания», – попрощалась Полина, расплакавшись в конце разговора.
Ранее Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда. При этом россияне стали чаще жаловаться в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России.