Замглавы правительства Ставропольского края задержан по делу о взятках

В Госдуме предупредили YouTube о санкциях из-за блокировки фильма про Крым

«YouTube из прозрачного модератора, которым он был в начале своего запуска, превратился в цензора, нарушающего законодательство», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя оценку видеохостингом фильма «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» контент.

«Действия YouTube – это очевидный акт цензуры. Эта платформа из модератора, которым она была на начальном этапе своего запуска, стала цензором и взяла на себя право совершать запрещенные российским законом действия. Для борьбы с этим мы недавно актуализировали наше законодательство, приняв в конце 2020 года закон № 482-ФЗ, который дал регулятору эффективные механизмы воздействия на такие компании», – сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По мнению собеседника, YouTube сегодня активно использует манипулятивные технологии, не блокируя кадры очевидной жестокости, опубликованные в аккаунтах иностранных блогеров, одновременно с этим «под лупой» изучая контент российских медиа и пессимизируя его по политическим причинам. «В такой ситуации по инициативе Генеральной прокуратуры России к YouTube можно применить принятый закон. Ее решение будет направлено в Роскомнадзор, который, в свою очередь, запустит соответствующие механизмы предупреждений, штрафных санкций, а может, и более тяжелых мер воздействия», – рассказал депутат.

«Следует признать, что YouTube, в отличие от Twitter, пытается вести с нами диалог, аргументировать свою позицию в судах», – отметил Горелкин.

Ранее видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Для видео также установлено ограничение по возрасту.

Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости».

Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов.

«Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.