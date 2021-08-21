Путин и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.

«Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.

Ранее Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню». Талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном, а также принять новую конституцию страны.