Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности крайне важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу 23 августа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин заявил, что «сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане», передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что в понедельник, 23 августа, они с Токаевым соберутся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ и «сверят часы».

Глава государства добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября.

«Казахстан и Россия являются союзниками, постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности и тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично», – сказал в ответ Токаев.

Он также отметил, что контакты между странами никогда не прерывались, «даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорил по телефону».

Президент Казахстана выразил надежду, что форум межрегионального сотрудничества двух стран состоится в октябре в очном или онлайн-формате: «Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям».

Токаев также указал, что Россия и Казахстан постоянно координируют свою политику в отношении проблем безопасности, «и эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане».

Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок из-за пандемии.

В середине февраля Путин и Токаев договорились, что в 2021 году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину года.

В августе стало известно, что Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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