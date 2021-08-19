Россия решила подать протест на решение FIG по судейству на Олимпиаде в Токио

Российская сторона подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим (Международной федерации гимнастики), мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования (которые были на Олимпиаде). У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения», – цитирует РИА «Новости» Винер-Усманову.

По ее словам, было время, когда приходилось защищать технический комитет, а международная федерация обвиняла судей, то сейчас все наоборот.

«В то время не было таких ужасных результатов, которые были сейчас. Это не только то, что случилось с Диной, но и огромное количество протестов, которые просто лились рекой и которые разбирали не по правилам. Все это было видно и по телевизионной трансляции. Сейчас мы говорим о том, что надо обратить внимание на технический комитет, возглавляемый Кузьминой, и на судей, которые были там на соревнованиях – по какому праву, по каким критериям они были вызваны», – добавила она.

Также Винер-Усманова заявила, что ответ Международной федерации гимнастики (FIG) по работе судей на Олимпиаде в Токио был ожидаем, если бы российская сторона ожидала другого, то и не делала бы запрос.

Кроме того, она добавила, что первый раз слышит о каких-то угрозах судьям, работавшим на Олимпийских играх в Токио. «К нам лично никаких претензий нет. Мы никому ничего никогда не говорили. Конечно, есть люди, которые возмущены (судейством на Олимпиаде), но думаю, что угроз никаких нет. Есть возмущение, почему поставили такую оценку, а не другую», – сказала Винер-Усманова.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что судейство на Олимпийских играх в Токио в художественной гимнастике не было предвзятым и федерация довольна работой судей, обслуживавших турнир.

Напомним, россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.