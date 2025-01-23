Путин призвал создать выгодный для РФ механизм международного технологического сотрудничества

Tекст: Валерия Городецкая

Механизм технологического сотрудничества России с другими странами должен быть ориентирован на выгоду и пользу для страны, заявил Путин во время обсуждения вопроса с директором направления «Технологии» Агентства стратегических инициатив Дмитрием Песковым, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к совместному технологическому развитию с другими странами.

«Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас», – сказал Путин.

Глава государства уточнил, что сама жизнь должна подсказать, какие изменения следует внести в текущую модель сотрудничества или какие новые инструменты необходимо создать для ее улучшения.

Ранее Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие. Он также заявлял, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.