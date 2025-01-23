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    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    7 комментариев
    23 января 2025, 19:57 • Новости дня

    Назван способ присоединения Канады к США

    Hill: Отделение Квебека облегчит процесс присоединения Канады к США для Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США, сообщает The Hill.

    По мнению авторов, стратегический ход, согласие на независимость Квебека, может стать ключевым аргументом в переговорах и способствовать поддержке канадской провинцией планов Вашингтона, передает «Газета.ru».

    «Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США», – говорится в материале. Издание подчеркивает, что согласие на независимость Квебека может привести к тому, что провинция поддержит планы американцев касательно всей Канады.

    Журналисты также отметили, что в случае успеха, присоединение Канады позволит Штатам усилить свою экономическую и военную мощь. Особенно важным аспектом станет доступ к арктическим регионам, который откроется для США. Это стратегически значимая область, богатая ресурсами и имеющая важное геополитическое значение.

    Напомним, Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США.

    Ранее Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Позже Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.

    22 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно содержание письма Байдена Трампу

    Байден в письме Трампу обещал молиться о процветании США

    Стало известно содержание письма Байдена Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден в традиционном письме своему преемнику Дональду Трампу пообещал молиться о процветании США и пожелал ему благополучия на ближайшие четыре года, сообщил телеканал Fox News.

    Байден в письме также выразил надежду на процветание Соединенных Штатов в ближайшие четыре года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-президент США пожелал Трампу и его семье «всего наилучшего» в этот период. Он подчеркнул значимость Белого дома как символа стабильности и пообещал молиться, чтобы предстоящие четыре года были временем процветания, мира и благодати для всей нации.

    Трамп, в свою очередь, назвал письмо Байдена «немного вдохновляющим» и заявил, что оно было милым. Он также выразил желание показать письмо общественности.

    Ранее, в 2021 году, Байден не раскрыл деталей письма Трампа, однако назвал его «шокирующе великодушным». Он спрятал его в карман и не показал советникам.

    До этого сообщалось, что Джо Байден планировал оставить напутственное письмо для Дональда Трампа перед уходом с поста президента, следуя американской традиции.

    В свою очередь, Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    23 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

    Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

    «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

    Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

    Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

    Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

    Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 02:22 • Новости дня
    МИД Польши предупредил о депортации тысяч поляков из США

    Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть тысячи поляков

    МИД Польши предупредил о депортации тысяч поляков из США
    @ Aleksander Kalka/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы польского МИД Владислав Бартошевский заявил, что вероятная депортация нелегалов из США может затронуть несколько тысяч польских граждан, в связи с чем диппредставительства подготовили дополнительные меры.

    Массовая высылка нелегальных мигрантов из США может затронуть несколько тысяч поляков, сообщает ТАСС. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский, отметив, что проблема может коснуться «лишь нескольких тысяч» соотечественников, что передала радиостанция RMF FM.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможной депортации поляков. Ввиду этого диппредставительства ввели дополнительные дежурства сотрудников. Генеральный консул в Нью-Йорке Матеуш Сакович сообщил, что пока польская диаспора не выразила обеспокоенности в связи с кампанией администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Это, по его мнению, позволит направить войска на южную границу для отражения «катастрофического вторжения» нелегалов. Трамп неоднократно заявлял о необходимости ужесточения иммиграционной политики и намерении провести масштабную операцию по депортации нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Администрация Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям. Также администрация рассматривает возможность депортации принца Гарри из США, если будет доказано, что он предоставил ложные сведения в своих иммиграционных документах.

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    23 января 2025, 12:03 • Новости дня
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность, пишет The Hill.

    По данным издания, президент США не имеет значительного влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Путина, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что «реальность такова, что у Трампа нет – у США в целом нет – больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте».

    Эксперты отмечают, что его риторика и обвинения не смогли изменить политическую ситуацию на Украине и в России.

    Издание подчеркивает, что в настоящее время американский президент сосредоточился на других международных вопросах, понимая, что его влияние на ситуацию в Восточной Европе ограничено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций.

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    23 января 2025, 05:22 • Новости дня
    Трамп назначил защищавшего его при покушении агента главой Секретной службы США

    Трамп назначил защищавшего его при покушении агента Куррана новым главой Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы, отметив его мужество при покушении на него в Пенсильвании.

    Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы. Курран, ранее защищавший Трампа при покушении в городе Батлер, штат Пенсильвания, сменит исполняющего обязанности директора Рона Роува, передает ТАСС.

    «Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов», – заявил Трамп. Он подчеркнул, что Курран посвятил 23 года правоохранительной системе, начав службу в Секретной службе с 2001 года.

    Во время первой администрации Трампа Курран служил помощником специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента. Трамп отметил его «бесстрашное мужество» при покушении 13 июля 2024 года в Батлере, когда Курран рисковал жизнью, защищая его от выстрела. Стрелок, открывший огонь из штурмовой винтовки, находился на расстоянии 100 метров от сцены. В результате инцидента Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, еще двое пострадали.

    Назначение Куррана стало следствием отставки бывшего директора Кимберли Читл, которая покинула пост после покушения на Трампа, оставив Рона Роува временно руководить ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время июльского покушения на Дональда Трампа, а Рональд Роу отметил важность исправления этих недочетов, сообщил исполняющий обязанности директора службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 20 лет Секретная служба США переживает самый крупный отток сотрудников, так как 1400 агентов покинули организацию по причине переработок и недостаточной подготовки нового персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, признался, что начал беспокоиться за безопасность своей семьи после двух покушений на его жизнь.

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    23 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО Рютте обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

    Это заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Рютте отметил: «Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию».

    Генсек выразил надежду, что такие меры ухудшат экономическое состояние России.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за таких угроз.

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    23 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заочно поздравил американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, так как счел это нужным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин посчитал это необходимым и целесообразным шагом в контексте международных отношений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля отметил, что поздравление было заочным, что подчеркивает протокольный характер шага. Он добавил, что данный шаг свидетельствует о готовности России к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом.

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    22 января 2025, 20:52 • Новости дня
    WP: В США будут судить чиновников за отказ помогать депортации мигрантов

    WP: Администрация Трампа потребовала от Минюста США судить власти за отказ депортировать мигрантов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

    The Washington Post сообщила о новом распоряжении администрации Трампа, поручившим Министерству юстиции США преследовать судебным порядком представителей местных властей, если они не содействуют массовой депортации нелегальных мигрантов. Согласно документам, администрация призвала сотрудников федеральной прокуратуры по всей стране проводить расследования и при необходимости подвергать судебному преследованию власти штатов и местные власти, отказывающиеся выполнять планы президента, передает ТАСС.

    В материалах, распространенных министерством юстиции, подчеркивается, что местные власти обязаны подчиняться инициативам исполнительной ветви власти по соблюдению иммиграционного законодательства. Ведомство предупредило, что попытки препятствовать реализации таких инициатив или отказ содействовать им являются противозаконными.

    Минюст требует от своих сотрудников тщательного расследования инцидентов, связанных с нарушениями указанных инициатив, чтобы определить возможность судебного преследования. Среди потенциальных нарушений выделяются попытки незаконно укрывать мигрантов и скрывать информацию о них.

    Напомним, 20 января Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы предотвратить проникновение нелегалов. Позже сообщалось, что мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа.

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    23 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ попытаются удержать часть Курской области 100 дней

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ намерены удерживать часть Курской области в течение 100 дней, выразил мнение член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

    По его мнению, ВСУ попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней, передает РИА «Новости».

    Арзанов отметил, что этот период будет использован для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки и возможное замораживание конфликта.

    Эксперт добавил, что в Курской области ожидается ужесточение боевых действий. Он добавил, что украинское командование считает Донецкую народную республику потерянным регионом и, вероятно, будет отступать, используя тактику выжженной земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Эксперты: Столкновение России с «трампизмом» неизбежно

    Эксперты спрогнозировали характер российско-американских отношений при Трампе

    Эксперты: Столкновение России с «трампизмом» неизбежно
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Трамп редьки, то есть Байдена, не слаще» – так аналитики описывают первые шаги и заявления Дональда Трампа на посту президента США. По их мнению, главе Белого дома едва ли удастся принципиально изменить политику Вашингтона в отношении Москвы, но и в России на это не рассчитывают. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, оценивая перспективы российско-американских отношений.

    «В отличие от первого срока Трампа, в этот раз Россия от него ничего не ждет. Очевидно, что в модели Трампа конфликт на Украине должен быть разрешен исключительно по рецепту США, то есть языком силы, шантажа и угроз», – напомнил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

    Однако если риторика Трампа будет эволюционировать, тогда Москва и Вашингтон могут перейти к конструктивному обсуждению проблемы. «Россия открыта для диалога. Но как отмечал президент Владимир Путин, для нас важно устранить первопричины конфликта. Краткое перемирие нас не устроит, поэтому Россия продолжит руководствоваться собственными политическими интересами», – добавил Асафов.

    Также новый президент США вряд ли сможет резко изменить внутри- и внешнеполитический курс страны, в том числе – в отношении России. В этой связи «Трамп редьки, то есть Байдена, не слаще», отмечает профессор ВШЭ Марат Баширов. А вот американский истеблишмент вполне способен повлиять на курс Трампа, допускает политолог Павел Селезнев.

    «Демократы оставили ему тяжелое наследство. Он стремится осушить «вашингтонское болото», то есть заменить в госаппарате птенцов гнезда Клинтонов и Обамы, но посмотрим, справится ли он с этой задачей. Как бы он не надорвался. Есть подозрение, что демократы на всех уровнях власти окажут ему сопротивление, в том числе в вопросе мирных инициатив», – не исключает он.

    При этом в части отмены антироссийских санкций Трамп, судя по всему, будет руководствоваться бизнес-подходами и исходить из того, что выгодно и невыгодно Америке. «Предпринимательская логика будет активно использоваться в госуправлении США. Поэтому нам необходимо прагматично относиться к тому, что делает Трамп», – добавил Баширов.

    С другой стороны, Трамп в своем недавнем обращении пригрозил Москве новыми санкциями в случае продолжения боевых действий на Украине. Однако такой шаг, вместо учета реальных интересов России в области безопасности, выглядит напрасным, считает политолог Алексей Малинин: «Последние три года показали: какие бы санкции не вводились – российская экономика демонстрирует устойчивость, равно как наши геополитические позиции».

    На ваш взгляд
    Как Трамп поступит с антироссийскими санкциями?




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    Если же учесть геополитические амбиции Трампа на других направлениях, то рано или поздно «трампизм» войдет в идеологическое и экономическое противоречие с БРИКС и идеей многополярного мира, считает Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

    По его словам, БРИКС основан на идее равенства и порядке, который предполагает «отсутствие единой диктующей силы». «И мне кажется, Россия неизбежно столкнется с «трампизмом» как с проявлением американского влияния в максимально выраженной форме. Трамп – умный противник, и к нему надо относиться так же серьезно, как мы в свое время относились к Бисмарку. Это вполне соответствует нашим национальным интересам и нашему национальному престижу», – заключил Межуев.

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    23 января 2025, 06:52 • Новости дня
    Трамп назвал китайские телефоны угрозой безопасности США больше TikTok

    Трамп заявил о большей угрозе китайских телефонов для нацбезопасности США, чем TikTok

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что телефоны и компьютеры, произведенные в Китае, могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что устройства, произведенные в Китае, такие как телефоны и компьютеры, могут представлять большую угрозу для национальной безопасности США, чем приложение TikTok, передает ТАСС. По его словам, такие устройства присутствуют в большом количестве в США и также могут использоваться для шпионажа.

    «Но так можно сказать обо всем, что сделано в Китае», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о возможной угрозе от TikTok. Он подчеркнул, что Китай производит множество товаров, включая телефоны и компьютеры, и предположил, что устройства могут быть более рискованными для безопасности.

    Ситуация с TikTok обострилась после подписания экс-президентом Джо Байденом в 2024 году закона, согласно которому китайская компания ByteDance должна была продать приложение до 19 января. Несмотря на это, TikTok временно прекратил работу в США, но позже снова стал доступен после вмешательства Трампа.

    Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok на 75 дней с момента инаугурации и указал на необходимость предоставления США права на половину TikTok. Это решение было частью его усилий по защите национальной безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от избранного президента Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров. Дональд Трамп намерен издать указ о приостановке запрета TikTok для поиска нового владельца с 50% долей компании в США. На фоне множества жалоб пользователей Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в работе TikTok в российском сегменте сети Интернет.

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    23 января 2025, 01:18 • Новости дня
    Трамп запретил въезд нелегальным мигрантам через южную границу

    Трамп подписал указ о запрете въезда нелегальных мигрантов через южную границу США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу, передает ТАСС. Документ требует от Министерства внутренней безопасности, Минюста и Госдепартамента отказывать незаконным мигрантам во въезде, а также репатриировать и выдворять их. Указ также ограничивает право оставаться в США под предлогом поиска убежища.

    Трамп ранее поручил рассмотреть возможность применения законодательного акта, который позволил бы использовать вооруженные силы для правоохранительных функций внутри страны. Однако действующие законы запрещают военнослужащим выполнять функции правоохранительных органов без специального разрешения. Президент неоднократно заявлял о намерениях усилить безопасность на границе с Мексикой и сократить поток нелегальных мигрантов.

    Телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что в ближайшие два дня тысячи военнослужащих будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой. Сейчас там уже размещены около 2,2 тыс. военнослужащих в составе оперативной группы «Север», базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за обострения ситуации с мигрантами и направить туда войска для предотвращения проникновения нелегалов.

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

    Мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа. Власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

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    23 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Депутат Шеремет призвал Трампа отказаться от угроз в адрес России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркнув важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

    Шеремет отметил, что Трампу не следует угрожать России санкциями, так как такие действия являются бессмысленными, передает РИА «Новости».

    «С позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», – заявил он.

    Депутат подчеркнул, что США интересует ослабление других стран для усиления своих позиций. В то же время он отметил, что Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но от него до сих пор не поступило никаких конкретных действий, а только громкие заявления.

    Шеремет выразил мнение, что Трамп, как умный политик, осознает важность сотрудничества между Россией и США.

    «Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир должен вернуться в нормальное и прогнозируемое русло», – добавил депутат.

    Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. До этого Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

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    23 января 2025, 05:16 • Новости дня
    Пентагон решил предоставить транспортные самолеты для депортации мигрантов

    Вооруженные силы США решил направить военную авиацию для депортации свыше 5 тыс. мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют использовать военную авиацию для депортации свыше 5 тыс. нелегальных мигрантов, задержанных на южной границе страны, в рамках инициативы по усилению пограничной безопасности.

    Исполняющий обязанности министра обороны США Роберт Салессес объявил о планах Пентагона предоставить военную авиацию для депортации более 5 тыс. нелегальных мигрантов, передает ТАСС. Эти лица были задержаны Службой таможенного и пограничного контроля в секторах Сан-Диего и Эль-Пасо.

    В документе также упоминается, что Министерство обороны США окажет поддержку в строительстве временных и постоянных физических барьеров. Эти меры направлены на обеспечение дополнительной безопасности, а также сокращение числа незаконных пересечений границы и случаев контрабанды.

    Салессес отметил: «Это только начало. Скоро министерство подготовит и отправит дополнительные миссии... для того, чтобы ответить на полный спектр озвученных президентом угроз на границах страны». Эта инициатива соответствует указу президента Дональда Трампа, который поручил рассмотреть возможность применения законодательного акта для задействования вооруженных сил в правоохранительных функциях внутри страны.

    По данным телеканала CNN, в ближайшие два дня на южную границу США будут дополнительно направлены тысячи американских военнослужащих для усиления пограничной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы польского МИД Владислав Бартошевский заявил, что вероятная депортация нелегалов из США может затронуть несколько тыс. польских граждан, в связи с чем диппредставительства подготовили дополнительные меры.

    Администрация Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

    Избранный президент Дональд Трамп пообещал остановить вторжение мигрантов через границы США и начать операцию по депортации к вечеру 20 января, выступая на митинге в Вашингтоне.

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    23 января 2025, 04:46 • Новости дня
    Трамп предложил экс-руководителя сети фаст-фуда на пост постпреда США при ЕС

    Экс-главу сети фаст-фуда CKE Restaurants Паздера выдвинули на пост представителя США при ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Эндрю Паздер, бывший руководитель CKE Restaurants, станет постоянным представителем США при Евросоюзе по предложению президента Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эндрю Паздера на пост постоянного представителя США при Евросоюзе, сообщает ТАСС. Трамп объявил о своем решении в социальной сети Truth Social, подчеркнув успешный опыт Паздера как адвоката, бизнесмена и экономического обозревателя.

    Эндрю Паздер ранее занимал пост генерального директора компании CKE Restaurants, управляющей сетями ресторанов быстрого питания Carl’s Jr и Hardee’s. В своей публикации Трамп отметил, что Паздер за семнадцать лет на посту генерального директора вывел компанию из финансовых трудностей, обеспечив ее стабильность и рост.

    Президент также выразил уверенность, что Паздер будет эффективно представлять интересы США в Евросоюзе, благодаря своему успешному опыту и деловым качествам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назначил временных руководителей на ключевые посты в своей администрации, включая Минобороны и Госдеп, а также назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету» и назначил журналистку Fox News Тэмми Брюс руководителем пресс-службы Государственного департамента.

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