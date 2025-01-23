Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
Назван способ присоединения Канады к США
Hill: Отделение Квебека облегчит процесс присоединения Канады к США для Трампа
Отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США, сообщает The Hill.
По мнению авторов, стратегический ход, согласие на независимость Квебека, может стать ключевым аргументом в переговорах и способствовать поддержке канадской провинцией планов Вашингтона, передает «Газета.ru».
«Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США», – говорится в материале. Издание подчеркивает, что согласие на независимость Квебека может привести к тому, что провинция поддержит планы американцев касательно всей Канады.
Журналисты также отметили, что в случае успеха, присоединение Канады позволит Штатам усилить свою экономическую и военную мощь. Особенно важным аспектом станет доступ к арктическим регионам, который откроется для США. Это стратегически значимая область, богатая ресурсами и имеющая важное геополитическое значение.
Напомним, Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США.
Ранее Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.
Позже Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.