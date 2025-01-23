СМИ: Соглашение о мире на Украине исключит ее вступление в НАТО

  • Новость часаГлава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Еще одна африканская страна сделала шаг по сближению с Россией
    На пострадавших от разлива мазута пляжах Кубани решили заменить песок
    В тройку лидеров рейтинга по качеству жизни вошел новый регион
    Актер Борисов номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Анора»
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска
    Захарова назвала ошибки Байдена преступлениями
    В Госдуме отреагировали на «свадьбу детей» в Астрахани
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    7 комментариев
    23 января 2025, 20:34 • Новости дня

    СМИ: Соглашение о мире на Украине исключит ее вступление в НАТО

    Foreign Policy: НАТО запретит присоединение Украины к альянсу в рамках урегулирования конфликта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Любые возможные соглашения НАТО об украинском урегулировании включат условие о запрете Украины на вступление в альянс, что признают как в Киеве, так и в Вашингтоне, сообщили СМИ.

    Как пишет американский журнал Foreign Policy, такой подход признается как в Киеве, так и в Вашингтоне, что вызывает скептицизм среди украинских официальных лиц. Они сомневаются в обещаниях западных стран обеспечить безопасность Украины после завершения конфликта с Россией, отмечает журнал, передает ТАСС.

    Издание также напомнило о недавних высказываниях президента США Дональда Трампа, который заявил, что «понимает чувства России», выступающей против присоединения Украины к НАТО.

    Накануне Владимир Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. Он также обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    23 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, украинская сторона потеряла до 570 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийскую установку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах Волчанска и Малых Проходов. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским бригадам, в результате чего противник потерял более 530 военнослужащих.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 280 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. В Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

    В Херсонской области в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и станцию РЭБ. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов украинской армии.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. До этого ВС России освободили населенный пункт Волково в ДНР.

    Коментарии (54)
    23 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад, что вызвало бурное обсуждение на Всемирном экономическом форуме.

    Генеральный секретарь НАТО, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о том, что фронт на Украине якобы движется «в неправильном направлении, на восток», передает ТАСС.

    Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о противоположном движении – на запад.

    Несмотря на это, Рютте продолжил свою речь, призывая изменить траекторию конфликта и увеличить поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость усиления помощи, чтобы изменить направление фронта.

    В продолжении своего выступления Рютте сделал акцент на последствиях возможного проигрыша Украины. Он отметил, что в таком случае НАТО придется потратить триллионы долларов на восстановление сдерживания на западе альянса, в отличие от нынешних миллиардных затрат на поддержку Киева.

    Генсек призвал отказаться от разговоров о перемирии и сосредоточиться на поставках оружия Украине, чтобы не допустить прекращения огня на условиях России.

    Он отметил, что такие действия будут способствовать изменению текущей траектории конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

    Коментарии (13)
    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мир в 2025 году будет нестабильным из-за перехода к новому мировому порядку, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин дал прогноз об обстановке в мире на 2025 год, назвав ее нестабильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот период не будет спокойным, и многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.

    Директор СВР отметил, что мир переживает переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому. Он добавил, что этот процесс сопряжен с рисками и является довольно сложным.

    «И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», – добавил Нарышкин.

    Нарышкин также спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный период внутренних кризисов, которые, по его словам, будут списываться на «руку Москвы». При этом будущий многополярный мир должен включать в себя Соединенные Штаты и европейские страны, но при равных правах с другими.

    Ранее в СВР России сообщили, что на Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил. Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

    Коментарии (20)
    23 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, обсуждается создание сил из 50 тыс. солдат, пишет газета Politico.

    Франция и Британия начали предварительное планирование отправки военных на Украину в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

    Согласно источникам, обсуждается создание сил численностью около 50 тыс. военных из пяти или шести стран Европы. Эти силы должны будут обеспечить порядок на демаркационной линии между ВСУ и российскими силами.

    В статье отмечается, что британские и французские власти уже ведут переговоры о возможной отправке войск.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Коментарии (26)
    23 января 2025, 17:59 • Новости дня
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.

    Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.

    Коментарии (6)
    22 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине

    Суд на Украине арестовал экс-командующего 155-й бригадой ВСУ Дмитрия Рюмшина

    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что суд на Украине постановил арестовать экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина. Причиной ареста стало самовольное оставление места службы военнослужащими этой бригады. Суд установил залог в размере 90 млн гривен, что составляет 2,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент проводится проверка на предмет наличия коррупционных схем в бригаде. Основное внимание уделяется отбору военнослужащих для обучения за границей, а также возможным случаям уклонения от служебных обязанностей за деньги. Рюмшину готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии в условиях военного положения, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина за сокрытие фактов самовольного оставления службы личным составом.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Минобороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    На Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады, и сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

    Коментарии (12)
    23 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Зеленский подчеркнул, что готов использовать все возможные средства для достижения этого. Он выразил уверенность в том, что Трамп способен обеспечить Украине сильную и необратимую безопасность, что позволит двигаться по дипломатическому пути, сообщает ТАСС.

    «Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных изменениях в его позиции.

    Кроме того, президент Украины не исключил, что переговоры могут начаться даже в случае, если Киев не вернется к границам 2022 года, которые ранее рассматривались как необходимое условие. Он подчеркнул, что на это решение влияют не только США, но и Европейский союз, а также страны Глобального Юга.

    Ранее Путин выразил готовность к диалогу с администрацией Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    При этом британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между Трампом и Путиным.

    Между тем новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (23)
    23 января 2025, 12:25 • Новости дня
    На Украине назвали расценки, по которым военкомы отпускают насильно мобилизованных

    Депутат Рады: Военкомы отпускают насильно мобилизованных за 3–10 тыс. долларов

    На Украине назвали расценки, по которым военкомы отпускают насильно мобилизованных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) освобождают насильно мобилизованных за взятку в 3–10 тыс. долларов, заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

    «Из здания ТЦК два выхода: первый – в один конец, а второй – за 3–10 тыс. долларов домой, но только до следующего раза», – цитирует Дмитрука ТАСС.

    Парламентарий также отметил, что в среднем группа военкомов за одного мобилизованного получает 100 долларов. При этом суммы могут варьироваться в зависимости от региона. В день одна группа, состоящая из трех-шести человек, может мобилизовать от пяти до 20 человек. На блокпостах, по его словам, число мобилизованных может достигать сотен в день.

    Ранее украинский военнопленный заявил, что пограничники на Украине убили мужчину, который пытался покинуть страну, заплатив им взятку. Другой украинский военнослужащий сообщил, что его знакомый сбежал в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    Коментарии (4)
    23 января 2025, 09:35 • Новости дня
    Киев предложил отправить 50 тыс. западных военных на Украину

    FT сообщил о возможности отправки 40–50 тыс. западных военных на Украину

    Киев предложил отправить 50 тыс. западных военных на Украину
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.

    Украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Эти обсуждения проходят между Киевом и его западными партнерами в рамках возможного урегулирования конфликта. Считается, что такие силы могли бы действовать на тысячекилометровой линии фронта.

    Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд оценил необходимое количество войск в 40 тысяч, отметив, что такая численность позволит избежать превращения сил в «легкую цель». Также это количество войск не потребует немедленного подкрепления. Он добавил, что эти силы могли бы быть организованы в рамках специальной коалиции, в которую могли бы войти Британия, Франция и Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания. Газета сообщала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине». Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Коментарии (9)
    23 января 2025, 12:48 • Новости дня
    Генсек НАТО: Поражение Киева обойдется Западу в триллионы

    Генсек НАТО Рютте предупредил о многотриллионных затратах Запада при поражении Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поражение Киева заставит Запад потратить триллионы вместо миллиардов на сдерживание России, повысив оборонные расходы до 3% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте на форуме в Давосе.

    Как сообщает РИА «Новости», Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что Западу придется увеличить свои оборонные расходы до 3% ВВП. По его словам, это потребует дополнительных триллионных затрат, а не миллиардов, как планировалось ранее.

    Генсек НАТО также отметил, что поражение Киева создаст необходимость в значительно большем сдерживании со стороны альянса, что обойдется гораздо дороже, чем в текущих условиях.

    Он добавил, что ситуация на Украине представляет собой не просто европейский конфликт, но и важный геополитический вопрос, требующий внимания мирового сообщества.

    Рютте также призвал обеспечить Украине «выгодную позицию» за столом переговоров для достижения «устойчивого мира».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить количество военных в ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи.

    Украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    Коментарии (5)
    23 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Президент Польши заявил о невозможности «полной победы» Украины над Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в возможности «полной победы» Украины над Россией, отметив, что украинский военный парад на Красной площади невозможен.

    Дуда, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что полная победа Украины в вооруженном конфликте с Россией невозможна, передает ТАСС.

    Он также отметил, что представить украинский военный парад на Красной площади не представляется возможным.

    Президент Польши подчеркнул, что важно не только военное противостояние, но и дальнейшие дипломатические усилия для достижения мира.

    В заявлении польского лидера также прозвучал акцент на необходимости международной поддержки Украины в текущем конфликте.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег ЕС от иллюзий победы над Россией в военном конфликте.

    Коментарии (5)
    23 января 2025, 08:34 • Новости дня
    Пленный солдат заявил о брошенных раненых военных ВСУ в Великой Новоселке

    Украинские военные в Великой Новоселке оставили тяжелораненых без помощи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ в районе Великой Новоселки, по словам пленного солдата Кирилла Козлова, эвакуируют только легкораненых, оставляя тяжелораненых без помощи.

    Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки забирают с поля боя только легкораненых, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады Кирилл Козлов. По его словам, выводят только тех, кто может самостоятельно передвигаться.

    Козлов отметил, что если военнослужащий ранен в ногу и не может идти сам, его оставляют, несмотря на обещания об эвакуации, которые даются при отправке на фронт. Раненых в руку, по его словам, могут забрать, так как они способны передвигаться сами.

    Сам Козлов попал в плен несколько дней назад к северу от Великой Новоселки. До службы в армии он работал юристом в Одессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, а позже стало известно, что ВСУ использовали мирных жителей этого населенного пункта как живой щит, и в итоге ВСУ начали эвакуацию своих сил из Великой Новоселки.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Генерала ВСУ Галушкина повторно задержали на Украине

    ГБР Украины повторно задержало генерала Галушкина по новому обвинению после залога в 120 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-командующего оперативно-тактическим управлением «Харьков» ВСУ Юрия Галушкина задержали повторно после выхода из СИЗО, ему предъявлено новое обвинение в содействии самовольному оставлению поля боя бойцами, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

    В украинском Госбюро расследований (ГБР) заявили, что Галушкин был отпущен под залог в 120 тыс. долларов, но в связи с появлением новых фактов его вновь арестовали.

    По информации ведомства, Галушкину инкриминируют содействие самовольному оставлению поля боя и отказ от применения оружия. Ранее он обвинялся в халатности и бездействии, приведших к утрате территорий в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ обнаружили факты, свидетельствующие о том, что экс-командующий неправильно оценил ситуацию на линии обороны, что послужило причиной отступления бойцов. В результате ему будет предъявлено новое обвинение по соответствующей статье.

    Госбюро расследований Украины ранее сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск по аналогичным обвинениям. Подозреваемые якобы оставили свои позиции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, санкционированные американскими структурами.

    На Украине были арестованы Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

    Кроме того, в Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 03:17 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

    Tекст: Денис Тельманов

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2, с августа 2024 года.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

    Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

    FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 23:06 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове на фоне действующей воздушной тревоги прозвучало не менее двух взрывов, информации о пострадавших не поступало, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Общественное» сообщило, что в Харькове произошел взрыв, до этого мэр города Игорь Терехов сообщал еще об одном взрыве, объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Воздушная тревога также была объявлена в ряде других регионов Украины. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате взрыва в Харькове.

    Ранее подполье сообщало о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом.

    Кроме того, ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минтруд: Материнский капитал проиндексируют на 9,5% в феврале 2024 года
    Песков: Номинация Борисова на «Оскар» не означет конец отмены культуры РФ на Западе
    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    Савельев назвал срок завершения откачки мазута из танкера Волгонефть-239
    Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией
    Ребенок погиб в аварии с автобусом под Волгоградом

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус

    Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада. Тем не менее у Москвы до сих пор имеются шансы на сохранение военных баз в арабской республике. Как произошедшее повлияет на диалог Москвы и Дамаска? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............