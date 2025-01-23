Foreign Policy: НАТО запретит присоединение Украины к альянсу в рамках урегулирования конфликта

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет американский журнал Foreign Policy, такой подход признается как в Киеве, так и в Вашингтоне, что вызывает скептицизм среди украинских официальных лиц. Они сомневаются в обещаниях западных стран обеспечить безопасность Украины после завершения конфликта с Россией, отмечает журнал, передает ТАСС.

Издание также напомнило о недавних высказываниях президента США Дональда Трампа, который заявил, что «понимает чувства России», выступающей против присоединения Украины к НАТО.

Накануне Владимир Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. Он также обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.