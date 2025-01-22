В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.0 комментариев
Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией
Зеленский раскритиковал США и Европу за контакты с российской разведкой
Владимир Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.
Зеленский заявил, что США и европейские страны в течение последних трех лет активно взаимодействовали с российской стороной на уровне разведок, передает «Лента.ру».
Он подчеркнул, что не поддерживал такие контакты, но признал, что решение не зависит от него.
Зеленский также высказал мнение, что дипломатия с Россией должна носить изоляционный характер, аналогично экономическим санкциям.
Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.
Зеленский также обвинил западные страны в нечестном отношении к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину.
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.