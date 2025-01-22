Зеленский раскритиковал США и Европу за контакты с российской разведкой

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что США и европейские страны в течение последних трех лет активно взаимодействовали с российской стороной на уровне разведок, передает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что не поддерживал такие контакты, но признал, что решение не зависит от него.

Зеленский также высказал мнение, что дипломатия с Россией должна носить изоляционный характер, аналогично экономическим санкциям.

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

Зеленский также обвинил западные страны в нечестном отношении к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину.

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.