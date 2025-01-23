Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее
Трамп заявил о желании встретиться с Путиным как можно скорее
Американский лидер Дональд Трамп заявил о стремлении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил уверенность в необходимости скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине, передает ТАСС.
«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», – заявил он.
Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.
Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.