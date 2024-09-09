КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
Песков: Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу
Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина осужденному в России за шпионаж и вернувшемуся в США в результате обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.
По словам Пескова, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нужно иметь повод, пока в Кремле такого повода не видят, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если таковая поступит.