Выбросы мазута начались на берег Азовского моря на Кубани

На Кубани зафиксировали выбросы мазута, зона мониторинга расширена до 265 км

Tекст: Вера Басилая

Выбросы мазута были зафиксированы на береговой линии Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, на берегу обнаружены фракции нефтепродуктов: небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Эти фракции начали убирать, а территория попала под постоянный мониторинг, передает ТАСС.

По данным оперативного штаба, на побережье Азовского моря убраны шесть километров береговой полосы. За этот период собрано 150 кг загрязненного грунта. В связи с инцидентом зона мониторинга значительно расширилась и теперь охватывает участок от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе общей протяженностью 265 километров.

Местные власти продолжают работы по ликвидации последствий загрязнения, принимая все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов.



Ранее на пляжах Анапы в Краснодарском крае после шторма вновь обнаружили выбросы мазута на 24 участках, и их устраняют.

На танкере «Волгонефть-239» у мыса Панагия Морспасслужба начала перекачку мазута, достигшего пластичного состояния после прогрева до 45 градусов.

МЧС России завершило вывоз более 168 тыс. тонн загрязненного грунта из Керченского пролива, из которых свыше 39 тыс. тонн отправлено на утилизацию.