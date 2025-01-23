Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.3 комментария
Песков: Путин проведет важный международный разговор, но «не тот»
Президент России Владимир Путин в четверг намерен провести международный телефонный разговор, он не относится к американской стороне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас», – сказал Песков в контексте ажиотажа вокруг ожидаемой беседы президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Также пресс-секретарь сообщил, что телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Песков отметил, что такие разговоры могут быть оперативно согласованы буквально за считаные часы.
Напомним, в среду президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине.