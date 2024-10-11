Путин заявил о начале эпохи коренных изменений в международных отношениях

Tекст: Александра Юдина

В ходе форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде глава государства заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и это является необратимым процессом.

«Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заверил, что Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами.