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Путин заявил о готовности России обсуждать новый миропорядок
Путин: Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами
Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений, заявил президент Владимир Путин.
«Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами все вопросы, касающиеся нового миропорядка, обеспечивая при этом баланс интересов», – передает РИА «Новости» его слова.
Глава государства подчеркнул, что обеспечение всеобщего мира и развития возможно исключительно при условии учета мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.
«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – заявил глава российского государства.