В Калмыкии школьный автобус столкнулся с легковушкой

Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию

Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл детали планов вторжения в Белоруссию и захвате территорий

Tекст: Вера Басилая

Экс-боец так называемого полка Калиновского Василий Веремейчик в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказал о планах вооруженного вторжения в Белоруссию с территории Украины, передает ТАСС.

Веремейчик заявил о наличии секретного протокола, разработанного с участием западных спецслужб, включая спецслужбы Литвы, Польши и СБУ. По его словам, план включает в себя занятие определенной территории Белоруссии и обращение за поддержкой к иностранным государствам, в том числе к Польше и Украине.

Веремейчик конкретизировал, что операция должна начаться с внезапного сосредоточения войск у границы и перехода границы в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Эти группы должны вступить в огневой контакт, чтобы отвлечь внимание на себя и обеспечить проход основной группы. Основная группа, по его словам, должна занять город Малорита и захватить малоритскую гимназию для своего штаба.

Кроме того, Веремейчик отметил, что участники операции будут действовать по законам военного времени. Третья ДРГ в составе около 120 человек с бронетехникой и тяжелым вооружением должна занять Малориту и захватить ключевые здания, включая РОВД. Он добавил, что группы будут «одеты в форму силовиков для маскировки, и комплекты такой формы уже собраны».

Напомним, после участия в боевых действиях на территории Украины Веремейчик перебрался в Литву, где его признали угрозой национальной безопасности. После этого он выехал во Вьетнам, откуда был экстрадирован в Белоруссию и арестован.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке спецподразделения «Гром». Также Бычек сообщил, что в рамках международного сотрудничества по запросу в Белоруссию доставили Веремейчика, разыскиваемого по уголовному делу о деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в республике террористической организацией.