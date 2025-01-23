Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.9 комментариев
В Калмыкии школьный автобус столкнулся с легковушкой
Авария с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Lada произошла в четверг в Калмыкии, пострадали пять человек, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Авария произошла на 239-м километре федеральной трассы Р-216 в Яшкульском районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Предварительные данные указывают на то, что водитель Lada совершил касательное столкновение с автобусом марки «Газ», следовавшим в попутном направлении.
В результате столкновения водитель и четыре пассажира Lada, включая трех несовершеннолетних, были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Автобус получил механические повреждения, но среди школьников, находившихся в нем, пострадавших нет.
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