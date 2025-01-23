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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России
    Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Путин поручил создать условия для бизнеса выше мировых стандартов
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    Зурабишвили назвали «продажной» за призывы к США наказать Грузию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    6 комментариев
    23 января 2025, 14:49 • Новости дня

    Под Волгоградом перевернулся школьный автобус

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авария со школьным автобусом произошла на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск, есть пострадавшие, сообщили в региональном Главном управлении МВД.

    Авария произошла около 14.00 мск в районе села Шелестово, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что опрокинулся автобус марки ПАЗ.

    В январе на трассе в Тульской области столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка, в результате чего шесть человек были госпитализированы в больницу.

    22 января 2025, 20:20 • Новости дня
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские гиперзвуковые ракеты «Орешник», оснащенные множественными боеголовками, способны поражать цели с высокой точностью, что позволяет им выводить из строя авианосцы, несмотря на их размеры и защиту, пишет The National Interest.

    «Когда российская ракета «Орешник» нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск – прим. ВЗГЛЯД), из глаз ангелов-хранителей авианосцев по всему миру потекли слезы», –  пишет National Interest. Издание отмечает, что гиперзвуковая ракета поразила достаточно большую площадь предприятия. В статье ракета называется «гиперзвуковым дробовиком», который обстреливает цель многочисленными боеголовками из разделяющейся головной части.

    И большой и медленный авианосец является простой целью для «Орешника». Хотя авианосец сам по себе трудно уничтожить, но топить его не требуется – достаточно просто вывести его из строя и заставить вернуться в порт.

    Авторы указывают, что стоимость изготовления одного «Орешника» может быть сравнима с российской межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», которая в 2023 году оценивалась примерно в 40,3 млн долларов, в то время как строительство одного авианосца класса «Нимиц» обходится США в 6,2–11,2 млрд долларов. Таким образом, даже потратив для уничтожения одного авианосца до 50 ракет, их стоимость будет существенно ниже цены корабля, пишет издание. При этом для уничтожения авианосца, вероятно, вполне хватит одной ракеты «Орешник».

    Ранее экс-советник по нацбезопасности США генерал Макмастер заявил, что для создания системы ПВО, способной перехватить российскую ракету «Орешник», потребуется не менее 15 лет.

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    22 января 2025, 22:41 • Новости дня
    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл детали планов вторжения в Белоруссию и захвате территорий

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегия нападения на Белоруссию разработана совместно с западными спецслужбами и включает внезапное сосредоточение войск у границы с целью дальнейшего вторжения и захвата территорий, в том числе здания РОВД и гимназии в Малорите, заявил экс-боец признанного в Белоруссии террористическим полка Калиновского Василий Веремейчик.

    Экс-боец так называемого полка Калиновского Василий Веремейчик в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказал о планах вооруженного вторжения в Белоруссию с территории Украины, передает ТАСС.

    Веремейчик заявил о наличии секретного протокола, разработанного с участием западных спецслужб, включая спецслужбы Литвы, Польши и СБУ. По его словам, план включает в себя занятие определенной территории Белоруссии и обращение за поддержкой к иностранным государствам, в том числе к Польше и Украине.

    Веремейчик конкретизировал, что операция должна начаться с внезапного сосредоточения войск у границы и перехода границы в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Эти группы должны вступить в огневой контакт, чтобы отвлечь внимание на себя и обеспечить проход основной группы. Основная группа, по его словам, должна занять город Малорита и захватить малоритскую гимназию для своего штаба.

    Кроме того, Веремейчик отметил, что участники операции будут действовать по законам военного времени. Третья ДРГ в составе около 120 человек с бронетехникой и тяжелым вооружением должна занять Малориту и захватить ключевые здания, включая РОВД. Он добавил, что группы будут «одеты в форму силовиков для маскировки, и комплекты такой формы уже собраны».

    Напомним, после участия в боевых действиях на территории Украины Веремейчик перебрался в Литву, где его признали угрозой национальной безопасности. После этого он выехал во Вьетнам, откуда был экстрадирован в Белоруссию и арестован.

    Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

    Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке спецподразделения «Гром». Также Бычек сообщил, что в рамках международного сотрудничества по запросу в Белоруссию доставили Веремейчика, разыскиваемого по уголовному делу о деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в республике террористической организацией.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    23 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, украинская сторона потеряла до 570 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийскую установку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах Волчанска и Малых Проходов. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским бригадам, в результате чего противник потерял более 530 военнослужащих.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 280 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. В Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

    В Херсонской области в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и станцию РЭБ. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов украинской армии.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. До этого ВС России освободили населенный пункт Волково в ДНР.

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    23 января 2025, 11:25 • Новости дня
    Семья подростка, ранившего школьника в Краснодаре, выдворена в Армению

    Семью подростка, ранившего ножом ученика в Краснодаре, выдворили в Армению

    Семья подростка, ранившего школьника в Краснодаре, выдворена в Армению
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Семью подростка, напавшего с ножом на одноклассника в Краснодаре, выслали в Армению после решения суда о нарушении ими правил пребывания в России.

    Семья подростка, который был признан виновным в хулиганстве за нападение с ножом на ученика в школе Краснодара, была выдворена из России в Армению, передает ТАСС. Представители Федеральной службы судебных приставов сообщили, что граждане, подлежащие выдворению, были доставлены до пункта пограничного контроля в Минеральных Водах и отправлены авиарейсом в Армению.

    Инцидент произошел 6 декабря 2024 года в школе в поселке Российском. В ходе конфликта, перешедшего в драку, один из учеников ранил другого ножом. Всего в результате происшествия пострадали пять человек.

    Родители подростка были признаны виновными в нарушении правил въезда и пребывания в России, из-за чего суд принял решение о выдворении их за пределы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после инцидента в одной из школ Краснодара, где ученик причинил двум сверстникам ножевые ранения.

    Прикубанский районный суд в Краснодаре признал подростка виновным по статье о хулиганстве за удар ножом сверстника и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

    В конце прошлого года мигрантов решили объявлять нежелательно пребывающими в России вслед за их детьми.

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    22 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно содержание письма Байдена Трампу

    Байден в письме Трампу обещал молиться о процветании США

    Стало известно содержание письма Байдена Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден в традиционном письме своему преемнику Дональду Трампу пообещал молиться о процветании США и пожелал ему благополучия на ближайшие четыре года, сообщил телеканал Fox News.

    Байден в письме также выразил надежду на процветание Соединенных Штатов в ближайшие четыре года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-президент США пожелал Трампу и его семье «всего наилучшего» в этот период. Он подчеркнул значимость Белого дома как символа стабильности и пообещал молиться, чтобы предстоящие четыре года были временем процветания, мира и благодати для всей нации.

    Трамп, в свою очередь, назвал письмо Байдена «немного вдохновляющим» и заявил, что оно было милым. Он также выразил желание показать письмо общественности.

    Ранее, в 2021 году, Байден не раскрыл деталей письма Трампа, однако назвал его «шокирующе великодушным». Он спрятал его в карман и не показал советникам.

    До этого сообщалось, что Джо Байден планировал оставить напутственное письмо для Дональда Трампа перед уходом с поста президента, следуя американской традиции.

    В свою очередь, Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    22 января 2025, 19:33 • Новости дня
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия предложила Европейскому союзу ограничить доступ российским дипломатам в Европу из-за предполагаемых гибридных угроз, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии, в качестве примера таких угроз упоминается повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по информации The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к инцидентам. Обнаружено, что аварии были вызваны ошибками экипажей проходящих судов, передает «Московский комсомолец».

    МИД в Берлине намерен усилить последствия для предполагаемых гибридных атак через сокращение времени аккредитации и ограничения свободы передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов. К тому же Германия планирует ввести меры против судов, которые могут участвовать в транспортировке российских энергоресурсов.

    Дополнительно немецкое внешнеполитическое ведомство хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры. Германия надеется, что ЕС разработает более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно указать на ответственность России за некоторые инциденты. В материале отмечено, что ранее европейским правительствам было сложно возложить ответственность за происшествия на российскую сторону.

    В воскресенье американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, отмечая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Ранее сообщалось, что НАТО планирует включить военные меры в стратегию противодействия гибридным атакам России, которые могут угрожать критической инфраструктуре альянса.

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    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 16:43 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине

    Президент Финляндии Стубб считает, что конфликт на Украине решат в течение 3–6 месяцев

    Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине
    @ Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб на форуме в Давосе заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине в течение трех-шести месяцев, выразив оптимизм по поводу усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира.

    Он отметил, что изначально обещанные президентом США Дональдом Трампом сроки решения конфликта за 24 часа сместились на более длительный период. Стубб подчеркнул, что это окно возможностей, которым сейчас располагает мировое сообщество, сообщает ТАСС.

    «Сроки сдвигаются с 24 часов в сторону 3–6 месяцев. Это то окно возможностей, с которым мы имеем дело сейчас. Что можно оценить позитивно и с оптимизмом, это то, что Трамп очень тверд в вопросах достижения мира», – сказал он.

    Стубб также отметил важные достижения Трампа в сфере международной дипломатии, в частности перемирие в палестино-израильском конфликте. Президент Финляндии считает, что американский лидер пытается сформулировать аналогичное решение для Украины.

    Однако Стубб предупредил, что соглашение по Украине не должно повторить ошибок, допущенных в Афганистане, где после вывода американских войск в 2021 году власть быстро пала.

    Кроме того, Стубб подчеркнул, что переговоры по Украине не должны проходить без участия Евросоюза. Он отметил, что любое решение по этому вопросу может существенно повлиять на глобальную архитектуру безопасности.

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    Стубб заявил о начале эпохи неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США, призвав страну готовиться к изменениям.

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    22 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать cтраховые и военные пенсии уже в январе этого года.

    Он подчеркнул, что индексация должна основываться на фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%.

    «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил необходимость дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров. Он назвал данную меру правильной и справедливой и поручил правительству как можно скорее принять меры для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    22 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Times: Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине

    Times: Британские военные опасаются гонки вооружений после мирного соглашения Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные офицеры Британии выражают озабоченность по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом урегулирования конфликта на Украине, опасаясь, что это даст России возможность нарастить военную мощь и спровоцировать новую гонку вооружений, сообщило издание Times.

    В статье сообщается, что у офицеров министерства обороны Британии есть опасения относительно мирной сделки Трампа, после которой между Россией и Западом может начаться гонка по подготовке армий к будущим конфликтам, передает РИА «Новости».

    Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, возглавляющий корпус быстрого реагирования НАТО, отметил, что в следующем конфликте Россия сможет добиться больших успехов. Он подчеркнул, что подобная ситуация создаст дополнительные угрозы для безопасности в Европе и потребует значительных усилий по подготовке.

    Кроме того, союзники по НАТО выразили обеспокоенность тем, что Киев не находится в достаточно сильной позиции для начала переговоров, что может поставить его в невыгодное положение. Опасения связаны с возможной потерей территорий и снижением влияния Украины в регионе.

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Варшавер покинул пост директора «Ленкома»

    В «Ленкоме» появились должности президента и худрука, проведены кадровые перестановки

    Варшавер покинул пост директора «Ленкома»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» созданы новые позиции: президент и художественный руководитель, которые займут Марк Варшавер и Владимир Панков соответственно, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

    В пресс-службе подтвердили нововведения в структуре театра «Ленком Марка Захарова». В театре официально учреждены должности президента и художественного руководителя, передает РИА «Новости».

    Марк Варшавер, действующий директор учреждения, займет пост президента театра. Художественным руководителем станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. Как отмечается, изменения направлены на улучшение управления и развитие творческого потенциала коллектива театра.

    Ранее народный артист России Дмитрий Певцов высказал недовольство тем, что «творческое завещание» Марка Захарова, бывшего художественного руководителя «Ленкома», было проигнорировано после его смерти. Он отметил, что непосредственные указания Захарова по репертуару театра были нарушены.

    Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в Москве на 86-м году жизни. Худруком «Ленкома» стал его действующий директор Марк Варшавер.

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    23 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мир в 2025 году будет нестабильным из-за перехода к новому мировому порядку, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин дал прогноз об обстановке в мире на 2025 год, назвав ее нестабильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот период не будет спокойным, и многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.

    Директор СВР отметил, что мир переживает переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому. Он добавил, что этот процесс сопряжен с рисками и является довольно сложным.

    «И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», – добавил Нарышкин.

    Нарышкин также спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный период внутренних кризисов, которые, по его словам, будут списываться на «руку Москвы». При этом будущий многополярный мир должен включать в себя Соединенные Штаты и европейские страны, но при равных правах с другими.

    Ранее в СВР России сообщили, что на Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил. Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

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    22 января 2025, 21:39 • Новости дня
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА

    В России создали дроны-ретрансляторы «Касатка»

    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России разработан новый дрон «Касатка», который может применяться как ретранслятор и как ложная цель, чтобы запутать противника, сообщили в Народном фронте.

    Директор новосибирского предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов пояснил, что благодаря специальным отражателям этот дрон на радарах ПВО может отображаться как более дорогой дрон, например, «Герань» или «Орион», передает ТАСС.

    Дрон «Касатка» способен летать на высоте до 2 км и передавать радиосигнал на 50 км для управления другими дронами. Жернов также отметил, что «Касатку» можно использовать как дрон-камикадзе. В этом режиме он может нести до 3 кг взрывчатки и лететь на дальность до 70 км, находясь в воздухе до часа.

    Ранее более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

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    22 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Слуцкий назвал бредом заявления Зеленского о стамбульских переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в манипуляциях и фальсификации информации относительно стамбульских переговоров, назвав его заявления лживым бредом.

    Слова главы Украины Зеленского о том, что на стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука, являются лживым бредом и игрой на публику, заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Зеленский занимается манипуляциями, и добавил, что все заявления на Давосе о якобы ультиматуме президента России Владимира Путина являются фальсификацией.

    По словам Слуцкого, договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. «Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона была согласна на условия соглашения», – заявил он.

    Он также отметил, что после стамбульских переговоров тогдашний премьер Британии Борис Джонсон приказал разорвать договоренности. «Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории», – добавил Слуцкий, утверждая, что это делается ради зрителей в Вашингтоне.

    Ранее Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. На экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что Украина не признает новые регионы России.

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    23 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад, что вызвало бурное обсуждение на Всемирном экономическом форуме.

    Генеральный секретарь НАТО, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о том, что фронт на Украине якобы движется «в неправильном направлении, на восток», передает ТАСС.

    Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о противоположном движении – на запад.

    Несмотря на это, Рютте продолжил свою речь, призывая изменить траекторию конфликта и увеличить поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость усиления помощи, чтобы изменить направление фронта.

    В продолжении своего выступления Рютте сделал акцент на последствиях возможного проигрыша Украины. Он отметил, что в таком случае НАТО придется потратить триллионы долларов на восстановление сдерживания на западе альянса, в отличие от нынешних миллиардных затрат на поддержку Киева.

    Генсек призвал отказаться от разговоров о перемирии и сосредоточиться на поставках оружия Украине, чтобы не допустить прекращения огня на условиях России.

    Он отметил, что такие действия будут способствовать изменению текущей траектории конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

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