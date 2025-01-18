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В ДТП с маршруткой и легковушкой в Тульской области пострадали десять человек
На трассе Тула – Белев произошло столкновение легковушки с пассажирской маршруткой, в результате чего шесть человек были госпитализированы, а четыре получили медицинскую помощь на месте.
На 61 километре автодороги Тула – Белев произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал МЧС.
Столкнулись легковой автомобиль и пассажирская маршрутка, в результате чего пострадали десять человек. Из них шесть были госпитализированы, а четверым медицинская помощь была оказана на месте происшествия.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место аварии и провели деблокировку пострадавших, оказав первую помощь до прибытия медицинских служб. Причины и обстоятельства аварии пока не уточняются, но на месте продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех деталей инцидента.
Дорожно-транспортное происшествие привело к временным затруднениям в движении на данном участке автодороги. Водителей призывают быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при ДТП в Нижневартовске с участием скорой помощи и Cadillac пострадали оба водителя и пассажир легкового автомобиля, а столкновение автобуса с цементовозом на Шри-Ланке привело к госпитализации 12 российских туристов с травмами различной степени тяжести.