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    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    7 комментариев
    23 января 2025, 19:47 • Новости дня

    Эксперт назвал ближайшие задачи по устранению последствий разлива мазута в Черном море

    Эколог Камилов: На Кубани предстоит восстановить пляжи, откуда был вывезен загрязненный битумом песок

    Эксперт назвал ближайшие задачи по устранению последствий разлива мазута в Черном море
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря решениям властей федерального и регионального уровня нам удалось добиться позитивной динамики при ликвидации последствий разлива мазута. Теперь надо оценить нанесенный экологии ущерб и восстановить пострадавшие территории, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Микаил Камилов. Ранее Владимир Путин провел совещание с правительтсвом по вопросу устранения последствий ЧС в Черном море.

    «Проведена большая работа по устранению последствий экологического ЧС после разлива мазута в Черном море. Напомню, сначала в процесс включились правительство Краснодарского края и мэрия Анапы, а в последствии к ним присоединилось правительство России», – заметил Микаил Камилов, исполнительный директор движения «Экосистема».

    По его словам, в первые сутки после катастрофы главной задачей было завершить операцию по спасению моряков, разобраться с тем, сколько мазута вытекло из разбившихся танкеров. «На море был шторм такой силы, что корабли попросту развалились на части, которые разбросало на большие расстояния», – объясняет он.

    «Уже на следующий день на месте работало руководство Минтранса и Минприроды России. Был создан оперштаб, куда вошли МЧС, правительство Краснодарского края, а также представители общественности, в том числе волонтеры движения «Экосистема», – вспоминает спикер.

    Общественник замечает: уже тогда было понятно, что мазут в скором времени будет выбрасываться на берег. «Но определить точное место выброса было очень сложно, если не невозможно. Поэтому все имеющиеся в регионе силы были приведены, что называется, в боевую готовность», – описывает собеседник.

    «Сейчас работы по устранению последствий загрязнения продолжаются. Это в целом очень сложное дело, так как в море оказался топочный мазут М-100, такого в нашей стране еще не случалось», – акцентирует специалист.

    Эксперт при этом подчеркивает: сегодня наблюдается позитивная динамика в ликвидации последствий аварии. «Мазута осталось не так уж и много. Не готов назвать точные цифры, но точно знаю, что пластов крупной фракции мазута, которые убираются техникой, уже не осталось. Есть только мелкая фракция», – детализирует он.

    На этом фоне спикер называет основные задачи, которые предстоит реализовать в ближайшей перспективе. «Первостепенное – это оценка экологического ущерба. Этим занимается Росприроднадзор. Окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам будут названы, я думаю, только после ликвидации всех выбросов аварии», – полагает собеседник.

    «Также одной из задач является восстановление пляжей, так как было вывезено большое количество загрязненного песка. На сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, в Минприроды России заявляют порядка 280 гектаров пляжей. Объем чистого нового песка – порядка 840 тысяч кубов, а толщина покрытия должна составить 20 сантиметров», – приводит данные спикер. Что касается популяции птиц и морских обителей, Камилов допускает, что их численность восполнится за один сезон естественным образом.

    Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Открывая заседание, он выделил эту тему как одну из ключевых, отметив ее актуальность и важность.

    Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет правительственную комиссию. «Знаю, что вы и на месте бываете, и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня?», – спросил Путин у Савельева.

    Савельев доложил, что на месте чрезвычайной ситуации развернут федеральный оперативный штаб под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. 19 января специалисты начали откачку мазута из танкера «Волгонефть-239». «Всего в четырех танках кормовой части судна находятся около 1400 тонн мазута. Мазут вывозили бетоновозами, далее перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации», – пояснил Савельев.

    Он также указал, что по состоянию на 23 января откачано свыше 1100 тонн мазута, «то есть осталось откачать 300 тонн мазута». Осуществляется постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. В очистке задействовано более пяти тыс. человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств. Основные очаги выброса мазута на берег устранены, новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано. Собрано более 170 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

    23 января 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин прервал участие в набсовете АСИ из-за международного звонка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на краткое время прервал свое участие в заседании по видеосвязи наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за важного международного звонка, глава государства принес свои извинения присутствующим.

    «Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства попросил не останавливаться в его отсутствие и продолжать работу. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», – заявил он.

    До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин в четверг намерен провести важный международный телефонный разговор, но он не относится к американской стороне.

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    22 января 2025, 23:26 • Новости дня
    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным

    Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у Владимира Путина в России

    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Лекс Фридман заявил о намерении отправиться в Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, стремясь внести вклад в установление мира.

    Американский журналист Лекс Фридман анонсировал, что собирается посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. О своем намерении он рассказал в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. Фридман подчеркнул желание внести личный вклад в достижение мира, однако не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.

    Ранее, в начале января, Лекс Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его стремление пообщаться с главами государств связано с его убеждением, что такие беседы могут способствовать мирному урегулированию международных конфликтов.

    Отметим, что в феврале прошлого года американский журналист Такер Карлсон также брал интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что основная цель общения, а именно преодоление информационной блокады на Западе и возможность быть услышанным, была достигнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина с Эваном Гершковичем, осужденным в России за шпионаж и вернувшимся в США.

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным взбесило всех в США, что сделало Карлсона «крутым», заявил боксер Кевин Джонсон.

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, сообщил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.

    Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    23 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин заявил о важности оригинальных решений для достижения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой задачей национальных проектов является создание более комплексной и всеобъемлющей работы по достижению национальных целей развития.

    «Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    23 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заочно поздравил американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, так как счел это нужным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин посчитал это необходимым и целесообразным шагом в контексте международных отношений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля отметил, что поздравление было заочным, что подчеркивает протокольный характер шага. Он добавил, что данный шаг свидетельствует о готовности России к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом.

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    23 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность роли страны в формировании справедливой модели развития мира, основывающейся на традиционных ценностях, таких как многодетная семья, справедливость и стремление каждого приносить пользу обществу.

    «Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов, а также подчеркнул, что Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений.

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    23 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 166-му мотострелковому полку почетного наименования «имени дважды героя Советского Союза генерала армии И. А. Плиева».

    Этот отдельный мотострелковый полк является частью 58-й армии и базируется в Моздоке, передает ТАСС.

    Исса Александрович Плиев родился в 1903 году и ушел из жизни в 1979 году. Генерал Плиев был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.

    Плиев участвовал в крупных военных операциях на различных фронтах, включая Московскую и Сталинградскую битвы. Он также принимал участие в Параде Победы на Красной площади в составе 2-го Украинского фронта.

    Ранее Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.

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    23 января 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков отказался комментировать публикацию Reuters о целях СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу публикации о том, что глава Российского государства Владимир Путин якобы считает цели СВО достигнутыми.

    «Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники [у Рейтер], поэтому не считаю возможным это комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что, по их данным, Путин считает задачи, поставленные в ходе специальной военной операции, выполненными. К их числу там отнесли контроль территорий, соединяющих Крым с материком, и ослабление ВСУ.

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    23 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для бизнеса выше мировых стандартов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость улучшения условий ведения бизнеса в стране, чтобы они не только соответствовали мировым стандартам, но и превосходили их.

    Путин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где подчеркнул важность улучшения условий ведения бизнеса в стране, передает ТАСС. Глава государства заявил, что Россия должна соответствовать лучшим мировым практикам в этой области, а еще лучше – создавать новые стандарты, которые позволят быть конкурентоспособными на глобальном уровне.

    «Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса. Здесь мы должны соответствовать лучшим мировым практикам. А лучше будет, если мы будем развиваться еще более высокими темпами и с лучшим качеством: не только соответствовать глобальным критериям, но и создавать эти критерии, быть в полной мере конкурентоспособными», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявлял о необходимости максимально сократить количество проверок российского бизнеса с учетом полной защиты прав россиян, а также он обещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса.

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    23 января 2025, 12:41 • Новости дня
    Песков: Путин проведет важный международный разговор, но «не тот»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в четверг намерен провести международный телефонный разговор, он не относится к американской стороне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас», – сказал Песков в контексте ажиотажа вокруг ожидаемой беседы президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Также пресс-секретарь сообщил, что телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Песков отметил, что такие разговоры могут быть оперативно согласованы буквально за считаные часы.

    Напомним, в среду президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине.

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    23 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Американцев разочаровало отсутствие диалога Байдена с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Американцы разочарованы тем, что с начала СВО Джо Байден не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, и считают, что отсутствие переговоров мешает мирному решению проблем, заявил посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

    Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посланник президента США заявил, что американцы возмущены отсутствием переговоров между Байденом и Путиным с начала спецоперации, передает ТАСС.

    Гренелл подчеркнул, что лидеры двух стран не общались более трех с половиной лет, что вызывает недовольство у американского народа. Он отметил важность переговоров как тактики мирного разрешения конфликтов.

    По мнению Гренелла, тратить сотни миллиардов долларов на помощь Украине, при этом не ведя диалога с другой стороной конфликта, неприемлемо.

    Он выразил разочарование тем, что Госдепартамент США и американская дипломатия оказались «отброшены в сторону», так как переговоров не было.

    Это, по его словам, усложняет мирное решение проблем и снижает эффективность американской дипломатии в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно выражал готовность встретиться с Путиным в любое время. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Тем не менее Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин призвал создать условия для переезда специалистов из СНГ

    Путин: Россия будет поддерживать переезд специалистов из стран СНГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет работать над поддержкой переезда необходимых специалистов из стран СНГ, уделяя внимание представителям ключевых этносов РФ, желающим переселиться в страну на постоянное жительство, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)

    Глава государства подчеркнул необходимость поддерживать переезд в Россию специалистов из стран СНГ. «Вместе с МВД нельзя забывать и о странах СНГ, особенно когда речь идет о представителях ключевых этносов Российской Федерации, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство, – отметил он. – Мы сейчас будем выстраивать эту работу дополнительно», передает ТАСС.

    «Хочу, чтобы и АСИ здесь было рядышком и принимало участие в выработке критериев для тех возможных переселенцев, которые нужны нашей экономике и нашей стране в целом», – уточнил российский лидер.

    Ранее Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.

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    23 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин призвал создать выгодный для РФ механизм международного технологического сотрудничества
    Путин призвал создать выгодный для РФ механизм международного технологического сотрудничества
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность настройки механизма технологического сотрудничества с другими странами таким образом, чтобы оно приносило выгоду и пользу России.

    Механизм технологического сотрудничества России с другими странами должен быть ориентирован на выгоду и пользу для страны, заявил Путин во время обсуждения вопроса с директором направления «Технологии» Агентства стратегических инициатив Дмитрием Песковым, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к совместному технологическому развитию с другими странами.

    «Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас», – сказал Путин.

    Глава государства уточнил, что сама жизнь должна подсказать, какие изменения следует внести в текущую модель сотрудничества или какие новые инструменты необходимо создать для ее улучшения.

    Ранее Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие. Он также заявлял, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    23 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал демографию ключевым вызовом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что демографические вызовы являются сейчас ключевым вопросом для страны.

    Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, заявил о важности демографических вызовов для российских властей, передает ТАСС. Глава государства выделил эти вызовы как наиболее значимые в текущих условиях.

    «Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, самого основного и главного для нашей страны сегодня», – заявил президент.

    Ранее Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами. Он дал поручение правительству и регионам России принять меры по повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране. Кроме того, президент поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми.

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    23 января 2025, 15:27 • Новости дня
    Путин призвал к поддержке многодетных семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал распространить лучшие практики поддержки материнства и детства.

    Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) призвал уделять больше внимания поддержке материнства и детства, передает ТАСС. По его словам, необходимо распространять лучшие практики в этой сфере и улучшать качество социальной сферы, адаптируя ее под интересы семьи.

    Путин подчеркнул важность создания комфортных условий для многодетных семей, включая расширение возможностей для семей, состоящих из нескольких поколений. «Нужно и дальше концентрировать особые усилия на распространении лучших практик поддержки материнства и детства, улучшении качества социальной сферы, ее настройки на интересы семьи», – заявил он.

    Ранее Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране. Он дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране. Путин также поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

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    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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