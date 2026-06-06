  • Новость часаЧисло сбитых над Ленинградской областью беспилотников превысило 140
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    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    Роскосмос сообщил о двух утечках воздуха на МКС
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Путин встретился в Кремле со Шредером
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    15 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    6 июня 2026, 10:58 • Новости дня

    Мирный житель погиб при падении обломков дрона под Тверью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина погиб в результате падения обломков вражеского БПЛА на движущийся автомобиль в Тверской области, сообщил глава региона Виталий Королев.

    Мирный житель стал жертвой падения обломков украинского беспилотника на движущийся автомобиль в Тверской области, сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX. Трагедия произошла в Ржевском округе, где погиб водитель машины.

    «Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено пять вражеских беспилотников», – заявил Королев.

    В Нелидовском округе осколки частично выбили окна в здании почты и двухэтажном жилом доме. Никто из людей в этом районе не пострадал. Губернатор поручил немедленно начать ремонтные работы на поврежденных объектах.

    Еще один обломок дрона упал на площадку около жилого дома в Жарковском округе. Местные жители не пострадали, однако в здании повреждено несколько окон, которые также будут оперативно восстановлены. В настоящее время спецслужбы проверяют территории на предмет безопасности, власти пообещали оказать необходимую поддержку родственникам погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае из-за атаки беспилотников во Ржеве эвакуировали сотни местных жителей.

    В январе обломок дрона пробил окно многоквартирного дома в Твери с летальным исходом для одного человека.

    В конце прошлого года фрагменты сбитого аппарата рухнули на парковку тверского торгового центра.

    5 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, удостоенный звания Героя Российской Федерации, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщили власти Калмыкии.

    Участник прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

    Руководитель региона подчеркнул, что погибший офицер с первых дней спецоперации находился на передовой, участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска.

    «Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», – написал Хасиков. Он добавил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

    Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на прямой линии главы государства Наран Очир-Горяев принял участие в  прямой линии президента, где рассказал подробности о штурме Северска. По его словам, при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо: «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника».

    «Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», – вспоминал военный. Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

    Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России. За два дня до прямой линии – 17 декабря – глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

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    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    5 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о взорвавшемся в Румынии украинском дроне, которая назвала это следствием действий Москвы

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на попытки европейских чиновников связать инцидент с морским катером в Констанце со специальной военной операцией.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала детонацию безэкипажного катера на румынском побережье следствием действий Москвы, передает платформа. По ее утверждению, подобные инциденты создают прямую угрозу восточным границам Евросоюза.

    «Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля», – написал Медведев в своем канале в «Макс».

    В пятницу румынское оборонное ведомство сообщило о взрыве беспилотного аппарата возле порта Констанца. Устройство оказалось визуально схожим с техникой, применяемой украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского беспилотника в порту Констанцы. Взорвавшийся возле берегов Румынии аппарат входил в группу из пяти дронов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила Москву из-за падения другого беспилотника на востоке страны.

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    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

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    5 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский беспилотник нанес удар по Запорожской атомной электростанции, нарушив установленный режим тишины и ранив троих восстанавливавших объект сотрудников.

    В результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС пострадали три человека. Двое получивших ранения находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата, что привело к нарушению объявленного 5 июня режима тишины. Пострадавшими оказались специалисты Росатома, занимавшиеся восстановительными работами на станции.

    Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии обратить пристальное внимание на этот инцидент.

    Напомним, что Лихачев уже предупреждал о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы из-за ежедневных атак ВСУ. Ранее российская сторона провела экстренные консультации с руководством МАГАТЭ на фоне резкой эскалации обстановки вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая целенаправленный удар украинского беспилотника по машинному залу приблизил мир к опасному инциденту.

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    5 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара

    Политолог Козюлин: Зеленский пытается переложить ответственность за конфликт

    Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Владимира Зеленского не получается изжить в себе шоумена. Его письмо президенту России Владимиру Путину еще раз показало, что Киев преследует цель самопиара, а не реальной попытки договориться с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину.

    «Главная цель письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину – не договориться, а высказаться, попиариться. Внешнеполитическая и внутренняя ситуации на Украине сегодня, мягко говоря, не слишком благоприятны. Банковая видит, что США заняты больше ближневосточными проблемами, а Киев уходит на периферию», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    «При этом Банковая не может показать, что сама просит диалога у Москвы. Поэтому она мотивирует факт публикации письма тем, что Россия якобы заинтересована в прекращении конфликта больше Украины. Отсюда и резкий тон письма, допуск неприемлемых для российской стороны фраз. Полагаю, Зеленский понимает, что Путин не будет стремиться искать с ним встречи», – продолжил спикер.

    Аналитик указал на попытку украинской стороны в тексте переложить ответственность за конфликт на Россию. «В целом письмо показало, что у Зеленского на получится изжить в себе пиарщика. Он все еще шоумен», – указал эксперт. Также он обратил внимание на хронологическое совпадение публикации письма со встречей Путина с руководителями международных информационных агентств, а также с проведением Петербургского международного экономического форума. «Совпадения, как говорится, неслучайны», – отметил Козюлин.

    Что касается Путина, то на встрече с иностранными журналистами российский лидер в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров, заявил политолог Петр Колчин. Он подчеркнул, что тотальная мобилизация привела к глубокой деморализации украинских войск, ежемесячно фиксируются десятки тысяч дезертиров и существенный рост потерь. Даже принудительное возвращение граждан из стран ЕС не способно компенсировать острую нехватку личного состава, напомнил эксперт.

    Политолог добавил: в зоне СВО российские силы уверенно идут вперед, постоянно пополняя ряды добровольцами. По его словам, несмотря на масштабную помощь Запада, украинская сторона терпит поражение в условиях тотального истощения ресурсов. Москва при этом сохраняет огромный потенциал для дальнейшей консолидации военных сил, указал он.

    Эксперт отметил, что информационные кампании не способны перекрыть реальное положение дел на фронте. Военная логика диктует простые правила: побеждает тот, кто наступает и берет под контроль территории. «Путин дал понять – Россия будет говорить и с Киевом, и с Западом только с позиции побеждающей стороны. Работает простая военная логика – кто наступает и занимает территории, тот и побеждает. И это безумно раздражает наших оппонентов, которые в своих публичных судорогах доходят до публичных истерик и посредственных памфлетов», – заявил Колчин.

    Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. По его словам, Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. Адресант считает, что контроль за соблюдением режима перемирия могли бы обеспечить США.

    Зеленский также предложил провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», вернуть вывезенных в ходе конфликта гражданских лиц и детей, а затем перейти к обсуждению долгосрочных гарантий безопасности. Он также выразил готовность определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства.

    Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею личную встречу Путина и Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта. «Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», – сказал президент США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет поговорить. Он сообщил, что Путину доложили об открытом письме, однако не стал уточнять, какой была реакция российского президента.

    Стоит отметить, что на встрече с руководителями международных информагентств Путин подчеркнул, что Россия готова и хочет урегулировать украинский кризис мирными средствами, исходя из договоренностей, которые были достигнуты на встрече с Трампом в августе 2025 года. «На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    При этом, заметил он, Киев не заинтересован в мире, так как в этом случае борьба за власть на Украине кардинально обострится. Также, как указал президент России, для того чтобы начать переговорный процесс, нет необходимости в наступлении режима тишины. «У нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – напомнил Путин.

    Помимо этого, российский лидер отметил, что ЕС мог бы сыграть положительную роль в решении украинского кризиса, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы, о которых говорилось на саммите России и США в Анкоридже.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    6 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников превысило 140

    Более 140 БПЛА сбили при атаке на Ленинградскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Отечественные военные перехватили 141 беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщил Дрозденко в Max.

    Фрагменты дронов рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора специалисты Министерства обороны ликвидируют пожар.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

    Минувшей ночью атаке подвергся и Петербург, где также активно работали средства противовоздушной обороны. Губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с призывом соблюдать осторожность, пишет «Коммерсантъ».

    «В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета», – заявил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотников на город.

    Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 25 украинских дронов.

    Месяцем ранее российские военные отразили массированный налет вражеских аппаратов на морской торговый порт Приморск.

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    5 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Политолог: Путин говорит с позиции побеждающей стороны

    Политолог Колчин: Путин говорит с Киевом и Западом с позиции побеждающей стороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров, заявил политолог Петр Колчин.

    Политолог Петр Колчин прокомментировал заявления президента Владимира Путина на встрече с иностранными журналистами.

    «Путин в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров», – заявил эксперт.

    Специалист подчеркнул, что тотальная мобилизация привела к глубокой деморализации украинских войск. Ежемесячно фиксируются десятки тысяч дезертиров и существенный рост потерь. Даже принудительное возвращение граждан из стран Европейского союза не способно компенсировать острую нехватку личного состава.

    Российские силы уверенно идут вперед, постоянно пополняя ряды добровольцами. Несмотря на масштабную помощь Запада, украинская сторона терпит поражение в условиях тотального истощения ресурсов. Москва при этом сохраняет огромный потенциал для дальнейшей консолидации военных сил.

    Информационные кампании не способны перекрыть реальное положение дел на фронте. Военная логика диктует простые правила: побеждает тот, кто наступает и берет под контроль территории.

    «Путин дал понять – Россия будет говорить и с Киевом, и с Западом только с позиции побеждающей стороны. Работает простая военная логика – кто наступает и захватывает территории, тот и побеждает. И это безумно раздражает наших оппонентов, которые в своих публичных судорогах доходят до публичных истерик и посредственных памфлетов», – заявил Колчин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

    Также Путин заявил, что Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов.

    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО.

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    5 июня 2026, 23:40 • Новости дня
    Ульянов объяснил слабую реакцию МАГАТЭ на атаки Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Слабая реакция МАГАТЭ на обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС связана с попустительской политикой Запада в отношении действий Украины, отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации на АЭС «Барака».

    «Очень просто. Потому что ситуация на запорожской АЭС вписывается в более широкий серьезный политический контекст, где имеются свои игроки, свои политические интересы, а политика западных стран состоит в том, чтобы никогда не осуждать и не останавливать Украину и не говорить, что ее действия безрассудны и опасны», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Ульянов напомнил об аналогичном случае в Иране, когда АЭС «Бушер» подверглась ракетному удару.

    «Та же самая атака, только там это были ракеты, а не беспилотник. Последствия могли быть ужасными, но это западников уже не интересовало. Такое у них «туннельное видение», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ сообщило 5 июня о введении режима прекращения огня у ЗАЭС, однако станция оказалась в этот день обесточенной из-за отключения высоковольтной линии. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы.

    Ульянов в конце мая потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС.

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    6 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Вернувшийся из плена боец ВС России признался в ощущении «на седьмом небе»

    Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах после обмена

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей и проживания ощущения счастья от возвращения на родную землю.

    «Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования», – сказал он РИА «Новости».

    Военнослужащий отметил, что до сих пор не может поверить в факт возвращения и пребывает в приподнятом настроении.

    «В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал. Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», – сказал он.

    Российский солдат добавил, что уже успел поговорить с родными, супруга от радости, что его включили в списки на обмен, даже расплакалась.

    Напомним, в пятницу, 5 июня, Министерство обороны сообщило о возвращении 185 российских военных, украинской стороне передали 185 солдат. Освобожденных бойцов доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь при участии омбудсмена Яны Лантратовой. Затем спецрейсом они прибыли в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стороны провели обмен по формуле «175 на 175». Минобороны в мае сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

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    6 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Песков высказался о диалоге России и США на фоне слухов о его осложнении

    Песков высказался о диалоге России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжается в рабочем режиме, несмотря на временную паузу в обсуждении вопросов урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Он [диалог] совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведется. Пока связан в основном с урегулированием вокруг Украины, сейчас он стоит на паузе», – заявил он ТАСС на  Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова назвала лучший этап в истории отношений Москвы и Вашингтона. Песков сообщил о несостоявшихся проектах России и США. Шойгу назвал причину «пробуксовки» мирной инициативы России-США по Украине.


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    5 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    При атаке дрона на АЗС в Курской области ранены двое

    Ударивший по АЗС в Курской области дрон ВСУ ранил двух человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара вражеского беспилотника вблизи автозаправочной станции в Курской области осколочные ранения и контузию получили местные жители, также поврежден бензовоз, сообщили власти региона.

    В курском Льгове два человека получили ранения при ударе беспилотника ВСУ. Пострадали 64-летняя женщина, получившая осколочные ранения груди, и мужчина 1971 года рождения, у которого диагностирована контузия, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Очередные подлые удары ВСУ. Вражеский беспилотник атаковал территорию вблизи АЗС в Льгове: поврежден бензовоз, информация о последствиях уточняется», – написал губернатор.

    Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь прямо на месте происшествия. Хинштейн уточнил, что при необходимости раненых доставят в Курскую областную больницу, и призвал местных жителей сохранять бдительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее украинский беспилотник также атаковал автозаправочную станцию в Льгове. Позже дрон ВСУ ранил двоих мужчин в селе Сторожевое. А в конце мая украинские войска применили 75 дронов для ударов по Курской области за день.

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    5 июня 2026, 16:38 • Новости дня
    Детонация дрона ВСУ под Белгородом привела к ранению двух человек

    Детонация дрона ВСУ под Белгородом привела к ранению мужчины и женщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Ясные Зори Белгородской области из-за взрыва украинского аппарата осколочные ранения плеча и ног получили два человека, которых экстренно передали в руки медиков, сообщили местные власти.

    Детонация беспилотников в Белгородской области привела к ранению мужчины и женщины. Инцидент произошел в селе Ясные Зори Белгородского округа, сообщает оперштаб региона.

    Пострадавших привезли в Октябрьскую районную больницу для оказания первой помощи. Позже женщину переведут во вторую горбольницу Белгорода, а мужчина продолжит лечение амбулаторно.

    Кроме того, нападениям подверглись и другие населенные пункты. В селе Дорогощь Грайворонского округа после падения FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, однако огонь быстро потушили. В Шебекинском округе около поселка Маслова Пристань взрыв повредил еще одну машину.

    В Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка беспилотник ударил по территории предприятия. В результате атаки оказались повреждены один из корпусов и газовая труба, точная информация о последствиях на местах происшествий уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня четверо мирных граждан получили ранения из-за детонации беспилотников в Белгородской области. В конце мая в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям пострадали три человека. А середине того же месяца вражеские аппараты ранили мужчину и женщину в Борисовском округе и Белгородском районе.

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    6 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ

    Группировка «Север»: В рядах ВСУ жалуются на неисправную бронетехнику ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за истекшие сутки узнали, как националисты проводят переброску подразделений без бронетехники, так как немецкие образцы в большинстве случаев неисправны.

    «Националисты из пятой отмбр ВСУ жалуются, что переброска подразделений бригады осуществляется без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков «Леопард-1» и БМП «Мардер», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».

    Также «Северяне» на Сумском направлении сокрушали ВСУ в районах Стариково, Фрунзенки, Иволжанского, Марченки, Великой Чернетчины, Приволья, Вольной Слободы, Пустогорода, Шостки и посёлка Хотень.

    В Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, а в Краснопольском районе – в лесных массивах и западнее ж/д станции «Пятипол».

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» за сутки разделались с противником в районах Казачьей Лопани, Терновой, Рубежного, Избицкого, Колодезного, Мерефы, Великого Бурлука, Черноглазовки и Циркунов.

    В селе Шевченко бойцы ведут стрелковые бои, как и в в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в их окрестностях и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки и между селами Нестерное и Бударки.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в марте вскрыл массовые неисправности БМП Bradley в Европе. Российские войска за неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО. Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ.


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