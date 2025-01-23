Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Песков: Экономика России стабильна и удовлетворяет все нужды
Песков заявил о запасе прочности экономики России и ее способности удовлетворять потребности
Экономика России обладает запасом прочности, который позволяет удовлетворять все военные и социальные потребности, несмотря на имеющиеся проблемы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что российская экономика имеет достаточный запас прочности. Это позволяет удовлетворять военные и социальные нужды страны, а также производить своевременную индексацию различных параметров с учетом инфляции, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что, несмотря на наличие определенных проблем, ситуация в российской экономике остается стабильной. Он подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается экономика России, являются общей проблемой для многих стран мира.
«Проблемы тоже имеются, но проблемы, к сожалению, сейчас являются спутниками практически всех государств мира,» – сказал он.
Кроме того, по словам Пескова, российская экономика сохраняет высокие темпы развития.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит федерального бюджета России в 2024 году в 1,7% ВВП он считает приемлемым уровнем по сравнению с другими развитыми экономиками, и подчеркивал необходимость достижения сбалансированного экономического роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей, отмечая значимость системного подхода.