Песков: Экономика России стабильна и удовлетворяет все нужды

Песков заявил о запасе прочности экономики России и ее способности удовлетворять потребности

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что российская экономика имеет достаточный запас прочности. Это позволяет удовлетворять военные и социальные нужды страны, а также производить своевременную индексацию различных параметров с учетом инфляции, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что, несмотря на наличие определенных проблем, ситуация в российской экономике остается стабильной. Он подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается экономика России, являются общей проблемой для многих стран мира.

«Проблемы тоже имеются, но проблемы, к сожалению, сейчас являются спутниками практически всех государств мира,» – сказал он.

Кроме того, по словам Пескова, российская экономика сохраняет высокие темпы развития.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит федерального бюджета России в 2024 году в 1,7% ВВП он считает приемлемым уровнем по сравнению с другими развитыми экономиками, и подчеркивал необходимость достижения сбалансированного экономического роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей, отмечая значимость системного подхода.