Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».7 комментариев
Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета России в 2024 году
Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2024 году в 1,7% ВВП он считает приемлемым уровнем по сравнению с другими развитыми экономиками.
«Несколько слов о состоянии федерального бюджета: по оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он привел данные, согласно которым в 2024 году бюджетный дефицит по отношению к ВВП в США составил 6,2%, во Франции – 6,2%, в Италии 3,8%, в Японии – 3,7%, в Германии 2,2%.
Напомним, в среду Путин проводит совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.