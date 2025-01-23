Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта

Трамп заявил, что урегулирование на Украине зависит от России, Киев готов пойти на сделку

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На вопрос о перспективах преодоления украинского конфликта в ближайший год, он отметил, что решающая роль в этом вопросе принадлежит Москве. «Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – заявил он, передает ТАСС.

Ранее Трамп сообщил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

В четверг Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.