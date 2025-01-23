Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта
Трамп заявил, что урегулирование на Украине зависит от России, Киев готов пойти на сделку
Президент США Дональд Трамп сообщил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине полностью зависит от России, готовность Киева к сделке якобы уже есть.
Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На вопрос о перспективах преодоления украинского конфликта в ближайший год, он отметил, что решающая роль в этом вопросе принадлежит Москве. «Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – заявил он, передает ТАСС.
Ранее Трамп сообщил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.
В четверг Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.