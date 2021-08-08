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Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ
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Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Российские эксперты сочли позором судейство выступления гимнастки Авериной на ОИ
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Российская гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки, она была лучшей, но судейство было вопиющей несправедливостью, заявили первый тренер сестер Авериных Лариса Белова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и депутат Госдумы Ирина Роднина, прокомментировав поражение российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.
«У меня пока просто нет слов. Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про (гимнастку из Израиля Лину) Ашрам, она действительно шла просто, как танк, но потеря есть потеря, когда (Яна) Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала (Маргарита) Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками», – приводит ТАСС слова Беловой.
«Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента – это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал», – добавила она.
Израильская гимнастка во время своего выступления в заключительном упражнении уронила ленту, но все равно показала второй результат в этом снаряде (23,300), уступив только Авериной (24,000).
Винер-Усманова назвала позором судейство турнира по личному многоборью на Олимпийских играх в Токио.
«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Алексей Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады – и за исполнение, и за технику, и за артистическую составляющую», – приводит ее слова RT.
«Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», – добавила Винер-Усманова.
Также она допустила уход из сборной России по художественной гимнастике.
«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», – приводит ТАСС комментарий Винер-Усмановой.
«Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение», – заявила «Спорт-Экспресс» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает трагедией поражение российских гимнасток в личном многоборье на ОИ.
«Девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты – мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек – они молодцы, боролись», – заявил он.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на ОИ в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
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ОКР подаст заявление в международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG), заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», – написал Поздняков в Instagram.
По его мнению, спортсмены и тренеры сделали все возможное, чтобы исправить оценки судей, был подан протест на пересмотр.
«Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был. Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», – добавил глава ОКР.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ
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Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100), передает ТАСС.
Сестра Дины Арина Аверина шла перед последним видом программы на третьем месте, но в ходе упражнения с лентой ей пришлось сменить гимнастический снаряд, из-за чего она получила оценку 19,550.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен, передает РИА «Новости».
Аверина получила за упражнение с лентой оценку 24 балла ровно, ее соперница в борьбе за золото Игр израильтянка Линой Ашрам заработала 23,300 балла. Этого результата ей хватило, чтобы удержать лидерство и стать олимпийской чемпионкой.
Таким образом, сборная России по художественной гимнастике осталась без золотой медали в индивидуальном многоборье на ОИ. В последний раз представительница России уступала в личном многоборье на Играх-1996 в Атланте, когда украинка Елена Серебрянская обошла россиянку Яну Батыршину. С тех пор пять Олимпиад подряд в многоборье побеждали только россиянки – Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008 и 2012) и Маргарита Мамун (2016).
Ранее судьи удовлетворили второй запрос российской гимнастки Арины Авериной на изменение оценки за выступление с булавами на Олимпиаде в Токио, но это не помогло ей остаться в призах.
Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх
Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее в субботу сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Ставшая второй на ОИ гимнастка Аверина назвала себя истинным победителем соревнований
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Российская гимнастка Дина Аверина, ставшая серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина заявила, что ее совесть чиста, «четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь», передает РИА «Новости».
«Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство. Было долго в конце (когда выставляли последнюю оценку). Я сразу поняла, что они делают так, чтобы я не выиграла. Я столько лет в спорте – все уже знаю», – сказала гимнастка.
Она указала, что «знала все оценки по ходу выступления» и «не смогла понять судейство», передает ТАСС.
«Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды) мне сказала: «Дин, у тебя есть шанс, борись до конца – не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику», – поделилась Аверина.
Она добила, что сразу поняла, что не получит оценок выше, чем у израильтянки Лины Ашрам. При этом Ашрам во время заключительного упражнения допустила потерю ленты.
«Конечно, я хотела золото, а сейчас расстроена. Перед последним своим выходом я видела, что Линой уронила ленту, а потому понимала, что у меня появился шанс. Думала, что если сделаю ленту без ошибок, то мне поставят хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось. Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало», – заключила Аверина.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на ОИ, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) россиянка набрала 107,650 балла и выиграла серебро.
Ашрам (107,800) прервала гегемонию российских спортсменок в личном многоборье, которая длилась на Олимпийских играх 25 лет. В последний раз россиянки не завоевывали олимпийское золото в данной дисциплине на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Синхронистки Шишкина и Пацкевич объявили, что выступили на ОИ в последний раз
Российские синхронистки Алла Шишкина и Александра Пацкевич, победившие в составе сборной на Олимпиаде в Токио, сообщили, что больше не будут выступать на Олимпийских играх.
Спортсменки объявили, что выступили на своих последних Олимпийских играх, передает ТАСС.
«Я плачу, потому что это мои последние Олимпийские игры. Удалось завоевать третью олимпийскую медаль, потому что мне грустно оттого, что нет флага и гимна. И третье, потому что мне очень обидно за нашего девятого, Веронику Калинину, которая тоже должна быть на пьедестале с медалью», – цитирует Шишкину РИА «Новости».
Напомним, сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская предположила, что спортсменки «золотого» состава команды российской сборной на ОИ могут закончить карьеру после Олимпиады.
С победой спортсменок поздравил президент России Владимир Путин.
Судьи удовлетворили запрос гимнастки Авериной на изменение оценки на ОИ
Судьи удовлетворили второй запрос российской гимнастки Арины Авериной на изменение оценки за выступление с булавами на Олимпиаде в Токио, после двух видов программы в финальном многоборье она идет на третьем месте.
Запрос на пересмотр оценки российской гимнастки Арины Авериной в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на ОИ был удовлетворен. Финал проходит в субботу в гимнастическом центре «Ариакэ», передает РИА «Новости».
Аверина получила за выступление 27,400 балла. После этого был подан протест на оценку, который судьи удовлетворили, повысив сумму на 0,400 балла. Ранее арбитры оставили без изменений оценку Авериной за упражнение с мячом – 27,900. Сейчас Арина Аверина идет третьей после выступления в двух видах программы в многоборье, ее сестра Дина остается второй.
Дина Аверина показала наравне с израильтянкой Линой Ашрам лучший результат в упражнении с мячом – 28,300 балла.
Ашрам лидирует после двух видов программы с результатом 55,850 балла, Дина отстает от израильтянки на 0,350 балла.
Ранее россияне завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу.
Российские синхронистки выиграли «золото» в командных соревнованиях на ОИ
Сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, лидировавшие после технической программы, в произвольной программе получили 98,8000 балла, общая сумма – 196,0979. Второе место заняли китаянки – 193,5310. Бронзу завоевали украинки – 190,3018, передает РИА «Новости».
Сборная России по синхронному плаванию в Токио завоевала два золота – в дуэте и в соревнованиях групп. Перед ОИ в Токио у Светланы Ромашиной уже было пять золотых олимпийских наград, у Александры Пацкевич и Аллы Шишкиной по две, у Марии Шурочкиной, Влады Чигиревой, Светланы Колесниченко – по одной.
Всего в активе сборной России в Токио 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медали.
ОКР отправил запрос по судейству на ОИ в Международную федерацию гимнастики
Запрос от Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде направлен руководству Международной федерации гимнастики (FIG), сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от международной федерации», – сообщил в своем Instagram Поздняков.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио, а в ОКР пообещали отправить соответствующее обращение в FIG.
Сборная России на ОИ в Токио превзошла по золотым медалям свой результат в Рио
Сборная России на Олимпиаде в Токио завоевала 20-е золото и превзошла результат Игр в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в копилке российской команде было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В активе сборной России на Играх в Токио уже 68 медалей: 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Двадцатое золото сборной России принесла Мария Ласицкене в прыжках в высоту.
Мужская сборная России по волейболу завоевала «серебро» на Олимпиаде
Российская мужская сборная по волейболу получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, спортсмены принесли стране 69-ю медаль на Играх.
В ходе финального матча турнира сборная России уступила команде Франции со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15), передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
В субботу российские спортсмены завоевали две золотые награды. Мария Ласицкене выиграла олимпийский турнир, преодолев планку на высоте 2,04 метра. Сборная России по синхронному плавани победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Тренер синхронисток Покровская предположила завершение карьеры «золотого» состава сборной
Все спортсменки «золотого» состава команды российской сборной на ОИ могут закончить карьеру после Олимпиады, заявила главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
«Закончат все, я предполагаю», – сказала Покровская, отвечая на вопрос о будущем спортсменок из нынешнего состава в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff, передает РИА «Новости».
Она добавила, что уже есть молодые спортсмены, готовые сменить нынешних атлетов.
«Им тоже не повезло со стартом в прошлом году. Если старшие подумали и остались, а здесь-то годы. Несколько девочек выбыло уже из состава, и в этом году они уже и не в составе юниорской команды, и не в составе старшей команды. И вот они остались на перепутье, то ли да, то ли нет, а время-то идет! А у тренеров другие спортсменки, в которых они заинтересованы, что они попадут в юниорский состав, и вот это, конечно, нанесло урон», – пояснила специалист.
В субботу сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, лидировавшие после технической программы, в произвольной программе получили 98,8000 балла, общая сумма – 196,0979. Второе место заняли китаянки – 193,5310. Бронзу завоевали украинки – 190,3018.
Ласицкене после «золота» на Олимпиаде заявила об исполнившейся мечте
Победившая на Олимпиаде в Токио российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что сбылась ее мечта.
«Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой. Очень необычная Олимпиада, я все представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики», – цитирует спортсменку ТАСС.
Она поблагодарила Токио за то, что тот смог провести Олимпийские игры, и за то, что мечты спортсменов воплотились на этой Олимпиаде.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
В воскресенье Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 метра.
Российский борец-вольник Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом
Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом.
В финале турнира в весовой категории до 97 кг Садулаев победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера, передает РИА «Новости».
Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году он завоевал золото в весовой категории до 86 кг.
Ранее российские синхронистки выиграли «золото» в командных соревнованиях.
Сборная России, на счету которой 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали, занимает пятое место в медальном зачете.
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Путин направил поздравления победившим на ОИ российским синхронисткам
С победой на Олимпиаде в Токио российских синхронисток поздравил президент Владимир Путин, он подчеркнул, что это – заслуженная награда за талант и мастерство.
«Сердечно поздравляю вас с победой. Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех. Завоеванное вами олимпийское «золото» – большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта», – цитирует телеграмму президента в адрес спортсменок сайт Кремля.
Отдельно глава государства поздравил Светлану Ромашину, которая стала семикратной олимпийской чемпионкой. «Это – уникальное, непревзойденное достижение в мировом синхронном плавании», – подчеркнул Путин.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Напомним, сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.