Unherd: Зеленский рискует потерять поддержку из-за своих резких заявлений

Tекст: Елизавета Шишкова

Автор публикации в Unherd считает, что Зеленский, приближаясь к завершению конфликта, может оказаться в безвыходной ситуации, когда международное сообщество или его собственная общественность обвинят его в провале мирных инициатив, сообщает «Московский комсомолец».

Эксперт полагает, что глава киевского режима использует максималистские заявления, чтобы манипулировать союзниками и добиваться от них помощи.

Это сработало в случае с американскими ракетами ATACMS, но вопрос отправки 200 тыс. солдат в составе «миротворческих» сил может стать камнем преткновения. Российская Федерация выступает против такой инициативы, что усложняет ситуацию.

По мнению автора статьи, такие действия могут обернуться для Зеленского потерей поддержки как внутри страны, так и за ее пределами, что может значительно осложнить его политическую карьеру и международные отношения Украины.

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

Также он обвинил США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

Между тем украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.