Эксперт: В участниках СВО сегодня нуждаются все сферы общественной жизни России

Политолог Асафов: Программы поддержки ветеранов СВО дают бойцам возможность применить свои лидерские навыки на «гражданке»

Tекст: Олег Исайченко

«Люди, ушедшие на фронт, доблестно и отважно сражаются за безопасность России. Они – лицо и совесть нашей страны. Поэтому, когда герои возвращаются домой, государство пытается выстроить для них максимально комфортные условия ресоциализации. С этой целью создано огромное количество проектов по поддержке ветеранов», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

«Самая известная из них – «Время героев». Благодаря этой программе бойцы получают возможность применить свои лидерские и управленческие навыки в гражданских условиях. Ее выпускники Артур Орлов и Владислав Головин, например, уже возглавили молодежные организации «Движение первых» и «Юнармия», – отмечает он.

«Помимо федеральных программ в этой сфере, в России формируется большое количество и региональных инициатив. В Якутии создан проект «Земля героев», задачей которого станет подготовка управленческих кадров республики из числа вернувшихся солдат. Аналогичные проекты возникают и в других субъектах нашей страны», – рассказывает собеседник.

«В участниках СВО сегодня нуждаются все сферы общественной жизни России. Их активно привлекают к работе в образовательных учреждениях, а государство даже стремится поддерживать их предпринимательские инициативы. Например, ветеран Геннадий Тыртышкин из Новосибирской области недавно получил грант «Агростартап» на развитие собственного хозяйства», – акцентирует эксперт.

«То есть правительство России старается выстроить максимально объемную систему мер поддержки бойцов СВО. Государство дарит возвращающимся с фронта людям самое главное – образ будущего, который не сжат искусственными рамками. Наша страна готова поддержать любые начинания ветеранов, и это очень важно для их интеграции в общество после завершения службы», – заключил Асафов.

Напомним, в ряде российских регионов были запущены проекты, направленные на социализацию участников СВО. Так, Минмолодежи Хакасии запустило проект «#МыВместе с Героем», целью которого является создание условий для вовлечения бойцов спецоперации в развитие молодежного сообщества республики и всей страны.

На Камчатке центр «Мой бизнес» провел встречу с ветеранами СВО, на которой им рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки для начинающих предпринимателей. Планируется, что подобные мероприятия будут иметь регулярный характер.

В Липецкой области более 150 компаний намерены взять на работу бойцов спецоперации. Губернатор региона Игорь Артамонов посетил местный филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы оценить эффективность работы по трудоустройству участников СВО.

Ранее губернаторы российских регионов рассказали о запуске аналогов программы «Время героев» в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.