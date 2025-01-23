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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

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    23 января 2025, 19:29 • Новости дня

    Эксперт: В участниках СВО сегодня нуждаются все сферы общественной жизни России

    Политолог Асафов: Программы поддержки ветеранов СВО дают бойцам возможность применить свои лидерские навыки на «гражданке»

    Эксперт: В участниках СВО сегодня нуждаются все сферы общественной жизни России
    @ Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство России старается выстроить максимально объемную систему мер поддержки бойцов СВО. Власти готовы поддержать любые начинания ветеранов, и это очень важно для их интеграции в общество после завершения службы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Сейчас в России растет число региональных проектов по адаптации бывших военнослужащих к мирной жизни и применению их опыта на госслужбе и в бизнесе.

    «Люди, ушедшие на фронт, доблестно и отважно сражаются за безопасность России. Они – лицо и совесть нашей страны. Поэтому, когда герои возвращаются домой, государство пытается выстроить для них максимально комфортные условия ресоциализации. С этой целью создано огромное количество проектов по поддержке ветеранов», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

    «Самая известная из них – «Время героев». Благодаря этой программе бойцы получают возможность применить свои лидерские и управленческие навыки в гражданских условиях. Ее выпускники Артур Орлов и Владислав Головин, например, уже возглавили молодежные организации «Движение первых» и «Юнармия», – отмечает он.

    «Помимо федеральных программ в этой сфере, в России формируется большое количество и региональных инициатив. В Якутии создан проект «Земля героев», задачей которого станет подготовка управленческих кадров республики из числа вернувшихся солдат. Аналогичные проекты возникают и в других субъектах нашей страны», – рассказывает собеседник.

    «В участниках СВО сегодня нуждаются все сферы общественной жизни России. Их активно привлекают к работе в образовательных учреждениях, а государство даже стремится поддерживать их предпринимательские инициативы. Например, ветеран Геннадий Тыртышкин из Новосибирской области недавно получил грант «Агростартап» на развитие собственного хозяйства», – акцентирует эксперт.

    «То есть правительство России старается выстроить максимально объемную систему мер поддержки бойцов СВО. Государство дарит возвращающимся с фронта людям самое главное – образ будущего, который не сжат искусственными рамками. Наша страна готова поддержать любые начинания ветеранов, и это очень важно для их интеграции в общество после завершения службы», – заключил Асафов.

    Напомним, в ряде российских регионов были запущены проекты, направленные на социализацию участников СВО. Так, Минмолодежи Хакасии запустило проект «#МыВместе с Героем», целью которого является создание условий для вовлечения бойцов спецоперации в развитие молодежного сообщества республики и всей страны.

    На Камчатке центр «Мой бизнес» провел встречу с ветеранами СВО, на которой им рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки для начинающих предпринимателей. Планируется, что подобные мероприятия будут иметь регулярный характер.

    В Липецкой области более 150 компаний намерены взять на работу бойцов спецоперации. Губернатор региона Игорь Артамонов посетил местный филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы оценить эффективность работы по трудоустройству участников СВО.

    Ранее губернаторы российских регионов рассказали о запуске аналогов программы «Время героев» в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.

    23 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, украинская сторона потеряла до 570 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийскую установку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах Волчанска и Малых Проходов. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским бригадам, в результате чего противник потерял более 530 военнослужащих.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 280 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. В Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

    В Херсонской области в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и станцию РЭБ. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов украинской армии.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. До этого ВС России освободили населенный пункт Волково в ДНР.

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мир в 2025 году будет нестабильным из-за перехода к новому мировому порядку, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин дал прогноз об обстановке в мире на 2025 год, назвав ее нестабильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот период не будет спокойным, и многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.

    Директор СВР отметил, что мир переживает переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому. Он добавил, что этот процесс сопряжен с рисками и является довольно сложным.

    «И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», – добавил Нарышкин.

    Нарышкин также спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный период внутренних кризисов, которые, по его словам, будут списываться на «руку Москвы». При этом будущий многополярный мир должен включать в себя Соединенные Штаты и европейские страны, но при равных правах с другими.

    Ранее в СВР России сообщили, что на Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил. Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

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    22 января 2025, 21:39 • Новости дня
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА

    В России создали дроны-ретрансляторы «Касатка»

    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России разработан новый дрон «Касатка», который может применяться как ретранслятор и как ложная цель, чтобы запутать противника, сообщили в Народном фронте.

    Директор новосибирского предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов пояснил, что благодаря специальным отражателям этот дрон на радарах ПВО может отображаться как более дорогой дрон, например, «Герань» или «Орион», передает ТАСС.

    Дрон «Касатка» способен летать на высоте до 2 км и передавать радиосигнал на 50 км для управления другими дронами. Жернов также отметил, что «Касатку» можно использовать как дрон-камикадзе. В этом режиме он может нести до 3 кг взрывчатки и лететь на дальность до 70 км, находясь в воздухе до часа.

    Ранее более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

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    23 января 2025, 17:59 • Новости дня
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.

    Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.

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    22 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине

    Суд на Украине арестовал экс-командующего 155-й бригадой ВСУ Дмитрия Рюмшина

    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что суд на Украине постановил арестовать экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина. Причиной ареста стало самовольное оставление места службы военнослужащими этой бригады. Суд установил залог в размере 90 млн гривен, что составляет 2,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент проводится проверка на предмет наличия коррупционных схем в бригаде. Основное внимание уделяется отбору военнослужащих для обучения за границей, а также возможным случаям уклонения от служебных обязанностей за деньги. Рюмшину готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии в условиях военного положения, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина за сокрытие фактов самовольного оставления службы личным составом.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Минобороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    На Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады, и сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    23 января 2025, 09:00 • Новости дня
    Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска

    Украинская полиция насильно вывозит детей из Красноармейска без родителей

    Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска
    @ Narciso Contreras/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская полиция начала насильственный вывоз детей из Красноармейска, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинская полиция начала насильственный вывоз детей с территории Красноармейска, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, спецподразделение «Белый ангел» до недавнего времени принуждало семьи с детьми к выезду. Но, как сообщили в силовых структурах, в последнее время ситуация ухудшилась, теперь процесс приобретает характер похищения. Детей насильно выводят из домов без родителей и увозят в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба этих детей неизвестна.

    Тем временем в поселке Зверево, находящимся на юго-западной окраине Красноармейска, начались боевые действия. По данным силовых структур, бои развернулись за контроль над этой частью города.

    Ранее экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил о нехватке сил для обороны Красноармейска на фоне возрастающей активности российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.

    Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    23 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.

    Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказал, что с 1 февраля 2025 года размеры более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5%, передает «Интерфакс». Данная индексация проводится по уровню фактической инфляции в соответствии с действующим законодательством. По словам Котякова, соответствующее постановление уже подготовлено и внесено в правительство.

    Ранее Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии уже в январе этого года.

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    23 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин заявил о важности оригинальных решений для достижения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой задачей национальных проектов является создание более комплексной и всеобъемлющей работы по достижению национальных целей развития.

    «Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    22 января 2025, 21:08 • Новости дня
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели продолжают сбор мазута в районе севшей на мель кормы танкера «Волгонефть-239» в Черном море вручную, тяжелая техника завершила свою работу, сообщил старший аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России Олег Максимов.

    Спасательная операция на месте аварии «Волгонефть-239» в Черном море продолжается, передает РИА «Новости». Очистка с использованием тяжелой техники в районе севшей на мель кормы завершена. Однако, как отметил Максимов, продолжается сбор мазута с помощью лопат и мешков.

    «На месте ЧС нет уже места, где мазут можно было бы убрать с помощью тяжелой техники. Но есть загрязненный участок береговой линии, который нуждается в очистке. Группа наших спасателей из пяти человек работает на месте. С помощью лопат и мешков грузят загрязненный грунт в мешки и очищают береговую линию», – рассказал он.

    Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239», оказавшийся на мели у берега Краснодарского края, будет полностью утилизирован после завершения процесса откачки мазута.

    На пляжах Анапы в Краснодарском крае после шторма вновь обнаружили выбросы мазута на 24 участках, их устраняют. На берегу Азовского моря в Краснодарском крае также обнаружены фракции мазута.

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    23 января 2025, 08:34 • Новости дня
    Пленный солдат заявил о брошенных раненых военных ВСУ в Великой Новоселке

    Украинские военные в Великой Новоселке оставили тяжелораненых без помощи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ в районе Великой Новоселки, по словам пленного солдата Кирилла Козлова, эвакуируют только легкораненых, оставляя тяжелораненых без помощи.

    Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки забирают с поля боя только легкораненых, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады Кирилл Козлов. По его словам, выводят только тех, кто может самостоятельно передвигаться.

    Козлов отметил, что если военнослужащий ранен в ногу и не может идти сам, его оставляют, несмотря на обещания об эвакуации, которые даются при отправке на фронт. Раненых в руку, по его словам, могут забрать, так как они способны передвигаться сами.

    Сам Козлов попал в плен несколько дней назад к северу от Великой Новоселки. До службы в армии он работал юристом в Одессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, а позже стало известно, что ВСУ использовали мирных жителей этого населенного пункта как живой щит, и в итоге ВСУ начали эвакуацию своих сил из Великой Новоселки.

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    23 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 166-му мотострелковому полку почетного наименования «имени дважды героя Советского Союза генерала армии И. А. Плиева».

    Этот отдельный мотострелковый полк является частью 58-й армии и базируется в Моздоке, передает ТАСС.

    Исса Александрович Плиев родился в 1903 году и ушел из жизни в 1979 году. Генерал Плиев был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.

    Плиев участвовал в крупных военных операциях на различных фронтах, включая Московскую и Сталинградскую битвы. Он также принимал участие в Параде Победы на Красной площади в составе 2-го Украинского фронта.

    Ранее Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.

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    23 января 2025, 03:17 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

    Tекст: Денис Тельманов

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2, с августа 2024 года.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

    Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

    FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.

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