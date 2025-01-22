В регионах рассказали о социальной адаптации участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Ветеран СВО Андрей Саверский возглавил общественную организацию Амурской области, которая будет помогать участникам спецоперации и их родным. Ассоциация ветеранов СВО вступает во всероссийскую организацию ветеранов спецоперации

«В наши задачи входит социализация, адаптация ребят, которые приходят с СВО. Также будем заниматься воспитанием патриотизма не только у детей, но и у взрослых», – рассказал Андрей Саверский, следует из Telegram-канала правительства Амурской области.

В состав сопредседателей регионального штаба народного фронта в Пермском крае вошел участник СВО, начальник лаборатории конструкции вооружения Пермского военного института войск национальной гвардии Данил Черемных. В 2022–2024 годах он был участником спецоперации в составе 140-го артиллерийского полка. По его словам, приоритетом работы станет поддержка малых организаций для помощи военнослужащим и членам их семей, а также развитие военно-патриотического воспитания молодежи.

В то же время председатель заксобрания Карелии Элиссан Шандалович вернулся из зоны СВО, где служил врачом в военно-полевом госпитале на территории ЛНР. В четверг спикер парламента проведет очередное заседание заксобрания республики, сообщается на сайте Республики Карелии.

Вновь приступает к службе на своем прежнем месте работы – в министерстве экономического развития Омской области – участник СВО Анатолий Черкашин. Полтора года назад Анатолий Юрьевич принял решение отправиться добровольцем на фронт, был демобилизован, вернулся в Омск, следует из сообщения в Telegram-канале правительства Омской области.

Участник СВО Геннадий Тырышкин из Новосибирска выиграл грант «Агростартап». В ходе боевых действий мужчина был тяжело ранен. После продолжительного лечения он вернулся домой и решил посвятить дальнейшую жизнь фермерству.

Для реализации проекта он привлек средств специального гранта для начинающих фермеров, который в Новосибирской области может составлять до 4,6 млн рублей. Как уточнили в Минсельхозе региона, для того чтобы победить и получить финансирование, необходимо набрать определенное количество баллов. При этом дополнительные баллы полагаются заявителям-участникам СВО. На полученные средства победитель может приобрести скот, технику и специальное оборудование.

В Липецке 150 компаний в Липецкой области заинтересованы в найме бывших военнослужащих. Они предлагают пройти переобучение, консультируют по социальным контрактам и подбирают вакансии.

Власти Липецкой области заявили, что при предложении вакансий необходимо учитывать армейскую специальность и опыт ветеранов СВО, который может быть полезен даже на руководящих позициях.

Для социализации и адаптации молодых ветеранов СВО Минмолодежи Хакасии запускает региональный проект « #МыВместе с Героем». Проект направлен на помощь военнослужащим, возвращающимся к гражданской жизни после службы, создать условия, при которых они смогут внести свой вклад в развитие молодежного сообщества региона и всей страны.

В центре «Мой бизнес» Амурской области рассказали участникам СВО, как открыть свое дело. Специалисты Центра «Мой бизнес» и МКК Фонд поддержки предпринимательства рассказали участникам спецоперации и членам их семей о возможностях старта и развития своего дела в Камчатском крае, о федеральных и региональных мерах поддержки для начинающих и действующих предпринимателей.

На встрече также обсудили возможности аренды помещений за счет грантов и субсидий, получение господдержки, социальный контракт и его особенности и многое другое.

Ранее губернаторы российских регионов рассказали о запуске аналогов программы для участников спецоперации «Время героев» в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.