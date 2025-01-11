Генерал США заявил о неспособности THAAD и Aegis перехватить российский «Орешник» ближайшие 15 лет

Tекст: Ольга Иванова

На создание системы противоракетной обороны для перехвата российской ракеты «Орешник» потребуется не менее пятнадцати лет, заявил экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, передает aif.ru. Макмастер подчеркнул, что существующие американские военные системы THAAD и Aegis не могут обеспечить надежную защиту от данной угрозы.

«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», – отметил генерал, делая акцент на сложности модернизации текущих оборонных систем.

Напомним, один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдулла Агар заявил, что испытание новой российской ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении продемонстрировало серьезную угрозу для Запада. Он отметил, что боеприпас стал мощным сигналом не только для Украины, но и для Британии и континентальной Европы.