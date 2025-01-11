  • Новость часаСу-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша стала ареной битвы между геями и христианами
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России»
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
    Умер актер из «Слова пацана» Михаил Левченко
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    13 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    11 января 2025, 16:28 • Новости дня

    В США заявили о невозможности перехвата «Орешника»

    Генерал США заявил о неспособности THAAD и Aegis перехватить российский «Орешник» ближайшие 15 лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-советник по нацбезопасности США генерал Макмастер заявил, что для создания системы ПВО, способной перехватить российскую ракету «Орешник», потребуется не менее 15 лет.

    На создание системы противоракетной обороны для перехвата российской ракеты «Орешник» потребуется не менее пятнадцати лет, заявил экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, передает aif.ru. Макмастер подчеркнул, что существующие американские военные системы THAAD и Aegis не могут обеспечить надежную защиту от данной угрозы.

    «Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», – отметил генерал, делая акцент на сложности модернизации текущих оборонных систем.

    Напомним, один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдулла Агар заявил, что испытание новой российской ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении продемонстрировало серьезную угрозу для Запада. Он отметил, что боеприпас стал мощным сигналом не только для Украины, но и для Британии и континентальной Европы.

    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

    Коментарии (13)
    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

    Коментарии (3)
    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

    Коментарии (4)
    10 января 2025, 18:22 • Новости дня
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором.

    Американский Минфин опубликовал новый список санкций, передает ТАСС. В список вошли компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд высокопоставленных лиц, включая заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

    Также под санкции попал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Кроме того, в список был включен глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

    Кроме того, санкции затрагивают 183 нефтяных танкера, многие из которых входят, по заявлению представителя администрации США, в «теневой флот» России.

    Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, который затронет около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Также сообщалось, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Коментарии (8)
    10 января 2025, 18:45 • Новости дня
    США ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний

    Минфин США ввел санкции против более 30 нефтесервисных компаний из России

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    США наложили санкции на более 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению американского Минфина, эти меры направлены на поддержку ограничения доступа к специализированным услугам, необходимым для добычи нефти в России.

    «Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин», – говорится в документе.

    Под санкции попали такие компании, как «РН-ГРП», «РН-Сервис», «РН-Ванкор», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект» и другие. Введение санкций против этих компаний может значительно осложнить доступ российских компаний к технологиям и оборудованию, необходимым для разработки сложных нефтяных запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, администрация Джо Байдена пытается оставить тяжелое наследие для Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность.

    Коментарии (5)
    11 января 2025, 03:46 • Новости дня
    Байден признал угрозу роста цен на бензин в США из-за санкций против России

    Байден сообщил о вероятном росте цен на бензин в США из-за санкций против России

    Байден признал угрозу роста цен на бензин в США из-за санкций против России
    @ Artur Widak/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против российского энергетического сектора, вероятно, вызовут незначительное увеличение цен на бензин в самих США, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что эти меры нацелены на оказание глубокого влияния на экономический рост России. Вместе с тем, Байден признал, что санкции могут привести к росту стоимости бензина в США. Однако он считает, что подорожание топлива будет незначительным, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3–4 цента за галлон», – приводит его слова ТАСС.

    На вопрос о том, пытается ли действующая администрация США дать избранному президенту США Дональду Трампу новый серьезный рычаг воздействия на Москву, Байден ответил: «По правде говоря, нет».

    По его версии, российское руководство сейчас в «тяжелой ситуации». Белый дом хочет, чтобы «у него не было возможности отдышаться». «Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь», – сказал Байден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что цены на бензин, по мнению администрации Байдена, будут снижаться, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора России. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что санкции США вызвали рост цен на мировых рынках. Однако, заявил он, это временная ситуация.

    Коментарии (2)
    10 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Связанная с Газпромом сербская компания NIS попала под санкции США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».

    США ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, передает РИА «Новости». Компания, в которой «Газпром нефть» и Газпром владеют 56,15%, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа.

    В санкционный список включены также дочерние предприятия «Газпром нефти» в Таджикистане, Люксембурге, Казахстане и два предприятия в Киргизии. По данным американского Минфина, санкции обусловлены тем, что эти компании «принадлежат «Газпром нефти» или находятся под ее контролем».

    «Нефтяная индустрия Сербии» владеет более 400 автозаправочных станций, нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также производственной площадкой в Нови-Саде. Кроме того, компания управляет предприятием «Петрохемия» и совместно с «Газпром энергохолдингом» – тепловой электростанцией в Панчево.

    Крупнейшими акционерами NIS являются «Газпром нефть» с долей 50% и правительство Сербии, владеющее 29,87%. Еще 6,15% акций принадлежит Газпрому, остальные акции распределены среди миноритариев.

    Сербский лидер Александр Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в случае введения санкций США.

    В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций.

    Напомним, в пятницу США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

    Коментарии (0)
    11 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Байден призвал Конгресс выступить против изменения Трампом курса США по Украине

    Байден призвал Конгресс не соглашаться с возможным изменением позиции США по Украине при Трампе

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если избранный президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, решит изменить политику по вопросу поддержки Украины, конгрессмены не должны с ним соглашаться, заявил действующий глава американского государства Джо Байден.

    Байден полагает, что поддержка Украины со стороны Вашингтона сохранится, несмотря на возможное изменение позиции Белого дома при будущей администрации.

    «Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что как среди демократов, так и среди республиканцев в Конгрессе США есть значительная поддержка продолжения помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден заявил, что введением новых санкций не пытается дать Трампу новый серьезный рычаг воздействия на Москву. «Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь», – сказал Байден.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 18:07 • Новости дня
    Reuters: Новый пакет санкций США затронет российский нефтяной сектор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, пишет агентство Reuters со ссылкой на документ американского Минфина.

    В документе Минфина США, попавшем в распоряжение Reuters, говорится, что санкции затронут около 180 нефтяных танкеров, передает ТАСС. Эти танкеры занимаются перевозкой российской нефти.

    Кроме того, санкции будут направлены против десятков трейдеров, двух крупных российских компаний и их руководителей, пишет агентство.

    Накануне агентство Reuters сообщало, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Ранее The Financial Times писала, что европейские чиновники выражают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 19:06 • Новости дня
    США ввели санкции против гендиректора Росатома Лихачева

    США ввели санкции против гендиректора Росатома Алексея Лихачева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации.

    Так, США ввели санкции против Лихачева, директора блока по развитию Кирилла Комарова и первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов Александра Локшина. Это решение закреплено в обновленном реестре американского Минфина, передает РИА «Новости».

    Под новые санкции также попали компании, связанные с производством и экспортом сжиженного природного газа из России. В частности, ограничения затронули партнеров проекта компании «Новатэк» – «Арктик-СПГ».

    Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    Ранее американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Коментарии (0)
    11 января 2025, 02:28 • Новости дня
    NBC заявил о похищении российскими хакерами базы данных компании из США

    NBC заявил о похищении якобы российскими хакерами данных у обвиняемой в незаконном сборе информации компании из США

    NBC заявил о похищении российскими хакерами базы данных компании из США
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    База данных американской компании Gravy Analytics, ранее обвиняемой в незаконном сборе информации с телефонов американцев, подверглась взлому российскими хакерами, заявил NBC News.

    Gravy Analytics и ее дочерняя структура Venntel ранее обвинялись в незаконном сборе и продаже данных о местоположении американцев маркетинговым агентствам, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По словам источников NBC, компания «была взломана российскими киберпреступниками с целью получения выкупа». Сообщается, что в субботу хакер на форуме XSS написал по-русски, что получил доступ к данным Gravy. Указывается, что он выложил 17 терабайт информации в качестве доказательства, и хотел получить выкуп за то, чтобы оставшаяся информация не была опубликована. Впоследствии эти файлы были удалены из публичного доступа.

    Исследователь из компании по кибербезопасности Huntress Джон Хаммонд заявил, что речь идет о базе с адресами электронной почты более 300 тыс. человек. Этот инцидент стал одной из крупнейших известных утечек данных компаний, которые продают данные о местоположении частных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2015 году Барак Обама, возглавлявший тогда США, наделил американский минфин правом вводить санкции против лиц, которые, по версии Вашингтона, осуществляли кибератаки.

    В апреле 2023 года российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за три биткоина добытые данные из системы управления обучением альянса, куда входят в том числе методики, данные участников, преподавателей и многое другое.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 18:59 • Новости дня
    США внесли «Ингосстрах» и «Альфастрахование» в санкционный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты расширили санкции против российского энергетического сектора, включив в список компаний «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

    Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций в отношении российских компаний «Ингосстрах» и «Альфастрахование», передает ТАСС. В заявлении ведомства подчеркивается, что эти компании «занимаются морским страхованием и базируются в России».

    Ранее «Ингосстрах» и «Альфастрахование» уже подверглись санкциям Британии.

    Ранее американский Минфин опубликовал новый список санкций, в который вошли компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также заместители министра энергетики России Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев. Также сообщалось, что США объявили о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС».

    Коментарии (0)
    11 января 2025, 06:11 • Новости дня
    Минюст США обвинил россиян в управлении криптомиксерами для отмывания денег

    Минюст США обвинил трех россиян в отмывании денег через криптомиксеры Blender.io и Sinbad.io

    Tекст: Антон Антонов

    Трем россиянам в США предъявлены обвинения в отмывании денег через управление криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, сообщил минюст США.

    Минюст США заявил, что федеральное большое жюри в северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io, передает РИА «Новости».

    Роман Остапенко и Александр Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года; третий обвиняемый, Антон Тарасов, остается на свободе. Им грозит до 25 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения.

    Криптовалютные миксеры позволяют пользователям скрывать реальное происхождение их криптовалюты. Сервисы Blender.io и Sinbad.io попали под санкции США за участие в якобы отмывании средств Северной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Минюст США обвинил экстрадированного из Южной Кореи россиянина Евгения Птицына в использовании программ-вымогателей Phobos.

    Суд Северного округа Калифорнии перенес вынесение приговора Александру Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе. Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    В декабре в Нидерландах был задержан 43-летний гражданин России, подозреваемый в краже коммерческой тайны у компаний ASML и Mapper Lithography, с предполагаемой передачей документов в Россию.

    Коментарии (0)
    11 января 2025, 01:22 • Новости дня
    Администрация Байдена выразила уверенность в снижении цен на бензин

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на фоне новых санкций США к России выразила уверенность в снижении цен на бензин

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена считает, что цены на бензин будут снижаться, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы считаем, что цены на бензин продолжат находиться там, где находятся, продолжат снижаться благодаря действиям, которые предпринял президент», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США признали, что санкции против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считают это временной ситуацией. В пятницу стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель.

    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго, а также ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний.

    Коментарии (0)
    11 января 2025, 04:54 • Новости дня
    Роскосмос и НАСА продлили перекрестные полеты на МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов.

    «В 2025 – 2026 годах эта программа будет реализовываться», – приводит слова Харламова ТАСС.

    Харламов также сообщил, что «очередной этап подготовки к полету» на американском корабле Crew Dragon «проходит Кирилл Песков». «В перспективе» в экипажи могут включить космонавтов Олега Артемьева и Олега Платонова.

    В декабре правительство России утвердило предложение Роскосмоса о переговорах с НАСА, касающихся третьего дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС.


    Коментарии (0)
    Главное
    Депутат Госдумы сообщил о передвижении техники НАТО у Калининградской области
    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию
    В Киевской области ликвидировали скопление украинской бронетехники
    Дубинский заявил о патовой ситуации для Украины из-за поведения Зеленского
    Asia Times: Заморозка российских активов ударила по США
    В Литве потребовали отставки замминистра из-за празднования 9 Мая
    «Ветераны России» потребовали запретить кинопародии на праздники

    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград

    Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», вызвало обеспокоенность в России. В Кремле назвали Литву недружественным государством, которое, «как выясняется, имеет территориальные притязания». В экспертной среде считают, что в ответ Россия должна донести до своих балтийских соседей, чем чреваты их агрессивные намерения. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша стала ареной битвы между геями и христианами

    Польские христианские активисты просят о помощи: государство обложило их штрафами за акции протеста против засилья ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Еще недавно Польша была оплотом католического образа жизни, но новые власти активно продвигают ЛГБТ-повестку, и в итоге страна превращается в арену борьбы между традиционными и нетрадиционными ценностями. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............