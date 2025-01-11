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В США заявили о невозможности перехвата «Орешника»
Генерал США заявил о неспособности THAAD и Aegis перехватить российский «Орешник» ближайшие 15 лет
Экс-советник по нацбезопасности США генерал Макмастер заявил, что для создания системы ПВО, способной перехватить российскую ракету «Орешник», потребуется не менее 15 лет.
На создание системы противоракетной обороны для перехвата российской ракеты «Орешник» потребуется не менее пятнадцати лет, заявил экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, передает aif.ru. Макмастер подчеркнул, что существующие американские военные системы THAAD и Aegis не могут обеспечить надежную защиту от данной угрозы.
«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», – отметил генерал, делая акцент на сложности модернизации текущих оборонных систем.
Напомним, один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдулла Агар заявил, что испытание новой российской ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении продемонстрировало серьезную угрозу для Запада. Он отметил, что боеприпас стал мощным сигналом не только для Украины, но и для Британии и континентальной Европы.