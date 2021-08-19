FIG сочла непредвзятым судейство в художественной гимнастике в Токио

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что судейство на Олимпийских играх в Токио на соревнованиях в художественной гимнастике не было предвзятым.

«Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел после соревнований тщательный анализ всех оценочных компонентов на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. По итогам этого процесса мы можем подтвердить, что в составе судейской бригады не было выявлено предвзятости и нарушений», – передает РИА «Новости» сообщение FIG.

«Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что распределение мест и результаты Олимпиады в Токио в художественной гимнастике как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях являются справедливыми и беспристрастными. FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой», – говорится в заявлении.

В федерации добавили, что угрозы судьям, обслуживавшим состязания по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, недопустимы.

«Мы узнали, что несколько судей, работавших на олимпийских соревнованиях, получили множество сообщений, содержащих ненависть и угрозы. Такие попытки вывести судей из равновесия полностью недопустимы. FIG заявляет, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой и одобрением их работы», – говорится в сообщении FIG.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова призвала разобраться с судейским произволом на Олимпиаде.

Напомним, россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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