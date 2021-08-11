Винер-Усманова призвала разобраться с судейским произволом на Олимпиаде

Судейский произвол в художественной гимнастике начался с момента, когда у российских спортсменов отобрали право выступать с гимном и флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Художественная гимнастика все-таки должна обрести тот статус, который она обретала во время выступлений (Ирины) Чащиной, (Алины) Кабаевой, (Маргариты) Мамун, (Яны) Кудрявцевой. Сейчас куда-то это все свернулось. Пять лет эти девочки побеждали, они делали это точно не за свои красивые глаза. Некоторые наши друзья, видимо, против гегемонии России. Считают, что не может одна страна 20 лет быть на верхушке своей пирамиды, которая называется пьедесталом. Когда у нас отобрали флаг, именно в этот момент вступил в силу судейский произвол», – передает РИА «Новости» Винер-Усмановой.

По ее словам, Олимпийский комитет России (ОКР) сможет довести до конца дело по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Если это не закончить, то люди поймут, судьи, которые не очень честные, поймут, что можно договариваться и делать все, что хочешь, независимо от того, что происходит на площадке. Конечно, это нужно довести до конца. К сожалению, ничего не поменяешь и медали не вернешь. Это нужно для того, чтобы подобного больше не было и не входило в правило или в привычку. Ради достоинства и чести», – заявила Винер-Усманова.

Она добавила, что Арина Аверина собирается продолжить спортивную карьеру и выступить на чемпионате мира в октябре.

«Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки. Я с ними никогда не веду разговоры в приказном порядке, только за очень-очень редким исключением. В данном случае я не задавала им никаких вопросов и просто слушаю их выступления на различных площадках. Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет ее уже несколько лет, благодаря которому она идет от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря ее железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется», – сказала Винер-Усманова.

«Я знаю, что эти девочки обожают художественную гимнастику. Они от нее не устают, они получают от нее удовольствие, так же, как я, иногда. Но не устаю. Поэтому мы с ними очень схожи. У Дины все будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя. А Ариша, наверное, останется и будет выступать на чемпионате мира, который будет в октябре в Японии», – добавила она.

Винер-Усманова также рассказала о проблемах со спиной Дины Авериной.

«У нее были проблемы со спиной. С ней работает (Дмитрий) Дзукаев, наш известный специалист-хирург в этой области. Разговоров об операции не идет, просто речь о том, чтобы сохранить ее в нормальном состоянии и виде. Вот это ему и удается. С таким характером, как у Дины, который заточен на то, чтобы все выполнять вовремя и регулярно, она смогла себя сохранить в год Олимпиады, но, к сожалению, не выиграла ее. Ну, вот так сложилась судьба, может быть, у нее еще получится это сделать. Все будет зависеть от того, что скажет врач, потому что я работаю только со здоровыми детьми, это мой закон. Если мне врачи говорят, что ребенок выдерживает, то исключительно в этом случае я продолжаю работать. Самое главное – это здоровье», – сказала Винер-Усманова.

В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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