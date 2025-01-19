Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Певцов сообщил об игнорировании «творческого завещания» Захарова
Певцов: «Ленком» проигнорировал «творческое завещание» Захарова
Народный артист России Дмитрий Певцов высказал недовольство тем, что «творческое завещание» Марка Захарова, бывшего художественного руководителя «Ленкома», было проигнорировано после его смерти. Он отметил, что непосредственные указания Захарова по репертуару театра были нарушены.
В сообщении в Telegram-канале Певцов заявил о том, что «творческое завещание» Захарова было проигнорировано после его смерти. Певцов уточнил, что Захаров оставил документ, в котором были четкие указания по расстановке спектаклей в репертуаре театра после его ухода. «Это официальное письмо в режиссерское управление и директору театра, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а какие спектакли он предлагал вообще убрать», – заявил Певцов. Но когда Александра Захарова пришла с этим документом к директору, ее попросили «не беспокоить».
По словам Певцова, после смерти Захарова «Ленком» начал массово вводить новые поколения актеров в идущие спектакли, что, как считает артист, разрушает постановки Захарова. Он отметил: «Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли». Певцов выразил свое несогласие с действиями нынешнего руководства театра и заявил, что будет продолжать выступать против этого, так как «Ленком» Захарова является его «вторым домом».
Ранее Певцов сообщил об отмене своего участия в спектакле «Все оплачено» в рамках гастролей театра «Ленком Марка Захарова».
Напомним, Певцов рассказал, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра. Позже в «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова.