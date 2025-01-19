Певцов сообщил об игнорировании «творческого завещания» Захарова

Певцов: «Ленком» проигнорировал «творческое завещание» Захарова

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении в Telegram-канале Певцов заявил о том, что «творческое завещание» Захарова было проигнорировано после его смерти. Певцов уточнил, что Захаров оставил документ, в котором были четкие указания по расстановке спектаклей в репертуаре театра после его ухода. «Это официальное письмо в режиссерское управление и директору театра, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а какие спектакли он предлагал вообще убрать», – заявил Певцов. Но когда Александра Захарова пришла с этим документом к директору, ее попросили «не беспокоить».

По словам Певцова, после смерти Захарова «Ленком» начал массово вводить новые поколения актеров в идущие спектакли, что, как считает артист, разрушает постановки Захарова. Он отметил: «Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли». Певцов выразил свое несогласие с действиями нынешнего руководства театра и заявил, что будет продолжать выступать против этого, так как «Ленком» Захарова является его «вторым домом».

Ранее Певцов сообщил об отмене своего участия в спектакле «Все оплачено» в рамках гастролей театра «Ленком Марка Захарова».

Напомним, Певцов рассказал, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра. Позже в «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова.