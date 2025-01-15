В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова

В «Ленкоме» назвали ошибкой размещение фото Певцова после его увольнения

Tекст: Дарья Григоренко

Увольнение Певцова было связано с его избранием депутатом Государственной думы. Однако в театре признали, что оставить его портрет среди служащих артистов было ошибкой, и они намерены это исправить, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что после увольнения Певцов продолжал выступать в «Ленкоме» по срочным договорам, но допускал негативные высказывания о театре в публичной сфере. В интервью телеканалу «Беларусь-1» артист выразил желание возглавить театр, чтобы «спасти то, что осталось после Захарова», однако добавив, что руководство театра не поддержало эту идею. По его мнению, за последние пять лет от театра «ничего не осталось, кроме названия».

На заседании творческого совета «Ленкома» коллеги Певцова под руководством народного артиста Александра Збруева сочли его высказывания неэтичными и не соответствующими действительности. Они подчеркнули, что театр сохраняет наследие Марка Захарова, включая восемь его спектаклей, которые продолжают собирать аншлаги. Также в театре проводятся различные мероприятия и выставки, посвященные Захарову.

Накануне народный артист Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра.