Путин обсудил сотрудничество с президентом Гвинеи-Бисау

Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау расширение сотрудничества в торговле и инвестициях

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе телефонного разговора основное внимание было сосредоточено на расширении двустороннего сотрудничества в таких ключевых областях, как торговля, экономика, инвестиции и гуманитарные проекты.

Переговоры стали продолжением договоренностей, достигнутых в ходе визита Умару Сиссоку Эмбало в Москву в мае 2024 года. Президенты выразили заинтересованность в активизации совместной работы, что позволит обеим странам укрепить партнерские отношения.

Путин и Эмбало также договорились о продолжении личного общения в будущем.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси, они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.