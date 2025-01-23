Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.9 комментариев
Путин обсудил сотрудничество с президентом Гвинеи-Бисау
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау расширение сотрудничества в торговле и инвестициях
Президент России Владимир Путин и глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, включая инвестиции и гуманитарные проекты.
Как сообщается на сайте Кремля, в ходе телефонного разговора основное внимание было сосредоточено на расширении двустороннего сотрудничества в таких ключевых областях, как торговля, экономика, инвестиции и гуманитарные проекты.
Переговоры стали продолжением договоренностей, достигнутых в ходе визита Умару Сиссоку Эмбало в Москву в мае 2024 года. Президенты выразили заинтересованность в активизации совместной работы, что позволит обеим странам укрепить партнерские отношения.
Путин и Эмбало также договорились о продолжении личного общения в будущем.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси, они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.