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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 19:36 • Новости дня

    Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт

    Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Египта Фаттахом ас-Сиси ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

    Путин выразил высокую оценку посредническим усилиям Египта и других стран в содействии достижению недавних договоренностей между Израилем и движением ХАМАС, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе беседы Путин и ас-Сиси также обменялись мнениями о положении дел в Сирии. Они подчеркнули важность соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны, а также обеспечения законных прав всех ее граждан. Путин и ас-Сиси сошлись во мнении о необходимости уважения законных прав сирийских граждан вне зависимости от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.

    Напомним, президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. В октябре они встретились на полях саммита БРИКС в Казани.

    21 января 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Китай активно работают над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе, заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Путин отметил, что внешнеполитическая связь и совместные усилия России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

    По словам российского президента, сотрудничество между двумя странами способствует стабилизации международной обстановки, что имеет особую значимость на фоне текущих глобальных вызовов.

    Как в ходе видеовстречи с Путиным заявил китайский лидер Си Цзиньпин, в 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря трем встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, содействуя реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях.

    Си Цзиньпин также объявил о намерении КНР вывести на новый уровень российско-китайские отношения в 2025 году.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию.

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    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    21 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», – отметил Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Напомним, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Позже Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином очень хорошим.

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    21 января 2025, 12:47 • Новости дня
    Путин пожелал Си Цзиньпину «удачи в десяти тысячах дел»
    Путин пожелал Си Цзиньпину «удачи в десяти тысячах дел»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином поздравил его с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел.

    «Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу – мира и процветания», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также он поздравил председателя КНР и китайский народ с Новым годом и наступающим праздником весны.

    В ходе переговоров российский лидер подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.

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    21 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин получил приглашение приехать в Москву на празднование 9 Мая, а российский президент Владимир Путин приглашен в Пекин на мероприятия 3 сентября, посвященные 80-летию победы над Японией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    На праздничные мероприятия в честь Дня Победы, 9 мая, в Москву пригласили многих глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Ушаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в рамках взаимного обмена приглашениями, российский президент Владимир Путин также приглашен в Пекин.

    Торжественные мероприятия в китайской столице пройдут 3 сентября и будут связаны с 80-летием победы над Японией, а также окончанием Второй мировой войны. Китайская сторона уже направила приглашение российскому лидеру для участия в этих событиях.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    21 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    21 января 2025, 01:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области

    Украинские войска нанесли девятый за день удар по водоканалу в Пологах

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в результате атаки было повреждено остекление здания водоканала, а также гражданский автомобиль. Кроме того, сгорел скутер, принадлежавший одному из сотрудников учреждения. Это нападение стало девятым по счету за понедельник, передает ТАСС.

    До этого Рогов сообщил, что украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО.

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    21 января 2025, 12:17 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи

    Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Беседа продолжается в настоящий момент», – сказал он, передает ТАСС.

    Также появились кадры видеовстречи двух лидеров.

    Центральное телевидение Китая подтвердило, что Си Цзиньпин вышел на связь из пекинского Дома народных собраний.

    Путин в разговоре заявил, что совместная работа Москвы и Пекина во внешней политике имеет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Путин отметил, что Россия и Китай координируют свои шаги на таких многосторонних площадках, как Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, Шанхайская организация сотрудничества, Группа двадцати и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

    Президент России акцентировал внимание на поддержке китайской стороной российского председательства в БРИКС и добавил: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

    Глава государства подчеркнул, что внешнеполитическая связь и сотрудничество России и Китая объективно играют важную стабилизирующую роль в международных делах, особенно в контексте развития многополярного мира.

    Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. В мае 2024 года президент России посетил Китай с государственным визитом.

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    21 января 2025, 02:26 • Новости дня
    В Курской области нашли тела гражданских с пулевыми и осколочными ранениями

    Минобороны сообщило о телах гражданских лиц с пулевыми и осколочными ранениями в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    В Курской области, в селе Русское Поречное, освобожденном от украинских военных, обнаружены тела гражданских с признаками насильственной смерти, передает РИА «Новости». Отмечается, что тела были найдены в подвалах домов, у всех жертв зафиксированы пулевые и осколочные ранения.

    Как отметил боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.

    «Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», – сказал он.

    Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    21 января 2025, 07:37 • Новости дня
    Российские силы захватили Зеленый Гай в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска установили контроль над Зеленым Гаем в Харьковской области, вследствие чего украинские силы были вынуждены отступить ночью, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие захватили населенный пункт Зеленый Гай в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что после продолжительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий, силы РФ смогли улучшить тактическое положение своих войск в данном районе, взяв его под полный огневой контроль.

    Эксперт добавил, что украинские солдаты, оставшиеся в Зеленом Гае, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, ночью покинули свои позиции и отступили в направлении Боровской Андреевки.

    Ранее сообщалось, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов на Харьковском направлении. По словам главы российской региональной администрации Виталия Ганчева, особые успехи достигнуты в районе поселка Двуречная, который находится под огневым контролем российских войск.

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    21 января 2025, 03:58 • Новости дня
    Обломки дронов вызвали пожары в Смоленской области

    Падение обломков дронов в Смоленской области привело к пожарам и повреждениям

    Tекст: Максим Попов

    В Смоленской области зафиксированы возгорания крыш и повреждения окон из-за падения обломков украинских дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

    Как отметил Анохин в Telegram, в результате падения БПЛА на земле и на крышах некоторых зданий возникли пожары. Также были повреждены окна жилых домов, добавил он.

    На местах происшествий работают оперативные службы, занимающиеся устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности жителей. По словам Анохина, все необходимые меры по ликвидации последствий приняты.

    Ранее сообщалось, что падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области.


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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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