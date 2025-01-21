Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт
Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Египта Фаттахом ас-Сиси ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
Путин выразил высокую оценку посредническим усилиям Египта и других стран в содействии достижению недавних договоренностей между Израилем и движением ХАМАС, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и ас-Сиси также обменялись мнениями о положении дел в Сирии. Они подчеркнули важность соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны, а также обеспечения законных прав всех ее граждан. Путин и ас-Сиси сошлись во мнении о необходимости уважения законных прав сирийских граждан вне зависимости от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.
Напомним, президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. В октябре они встретились на полях саммита БРИКС в Казани.