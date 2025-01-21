Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, сообщила канцелярия египетского лидера.
В ходе телефонного разговора Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин обсудили укрепление отношений между Египтом и Россией, передает ТАСС.
Официальный представитель египетского президента Мухаммед аш-Шинави на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) отметил: «В ходе переговоров стороны обсудили пути укрепления отношений между Египтом и РФ, в частности проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС «Эд-Дабаа».
Помимо этого, стороны затронули важные региональные темы. Лидеры обсудили обстановку на Ближнем Востоке, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа, а также текущие ситуации в Ливане и Сирии.
В октябре на полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
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