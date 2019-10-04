Директор «Ленкома» Варшавер стал худруком

Театр «Ленком» в Москве не будет привлекать на работу нового художественного руководителя после смерти Марка Захарова, его полномочия получит его действующий директор Марк Варшавер.

«Я остался в той же должности, но к моим обязанностям будут добавлены полномочия по поиску режиссеров, пьес и другие творческие задачи», – передает ТАСС слова Варшавера.

По его словам, он встречался с вице-мэром Москвы Натальей Сергуниной, которая предложила остаться ему в том же статусе, подчеркнув, что необходимо внести изменения в устав театра с расширением полномочий директора.

По словам Варшавера, артисты «Ленкома» никакого обращения в столичный департамент культуры специально не направляли.

«Артисты пришли ко мне и попросили: «Марк Борисович, <...> мы хотим, чтобы дело Марка Анатольевича Захарова продолжили вы». Очень хочет, чтобы я остался в качестве преемника Захарова, и его дочь Александра Захарова. Она сказала мне, что этого хотел Марк Анатольевич», – пояснил Варшавер.

Он добавил, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заверил, что изменения в устав театра будут внесены.

«Когда будет подписана бумага, меня не волнует. Я как работал, так и продолжаю работать, только сейчас к моей деятельности добавился поиск режиссеров, пьес. И надо загрузить актеров нашего замечательного театра по полной программе, чтобы не снижать той планки, которую задал в «Ленкоме» Марк Захаров», – отметил директор театра.

Напомним, Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Свои соболезнования выразил глава российского государства Владимир Путин, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Артиста проводили в последний путь аплодисментами.