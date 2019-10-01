Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

В Москве завершилась церемония прощания с художественным руководителем «Ленкома», режиссером, народным артистом СССР Марком Захаровым. В последний путь режиссера проводили продолжительными аплодисментами, церемония прощания проходила в стенах театра, где он служил, и продлилась более трех часов.

Прощание посетили режиссеры Армен Джигарханян, Александр Ширвиндт, Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, худрук театра «Современник» Галина Волчек, актриса Инна Чурикова с супругом Глебом Панфиловым, ведущие Иван Ургант, Леонид Каневский, Ильдар Жандарев и Борис Берман, писатель Аркадий Инин, вице-премьер правительства Ольга Голодец, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, советник президента по культуре Владимир Толстой, передает РИА «Новости».

Телеграммы с соболезнованиями близким Захарова направили президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, коллективы театров Москвы, Петербурга и регионов и многие другие. В последний путь режиссера проводили под крики «Браво!» и «Спасибо!».

Актриса Инна Чурикова назвала Захарова сердцем «Ленкома», объединяющим весь коллектив.





«Этот человек был не только награжден всеми наградами, но он был награжден любовью людей всей страны. Это истинно звание народное. Это как выстрел навзничь, потому что такая потеря, в которую и поверить трудно. Марк Анатольевич был сердцем этого театра, масштабным мышлением, юмором, озорством, терпением ко всем трудностям и умением преодолеть их, он собрал нас всех в единый коллектив»,– сказала Чурикова.

Актриса рассказала, что за 45 лет совместной работы с режиссером ей посчастливилось прожить множество удивительных и радостных моментов. По ее словам, театр под руководством Захарова был уникальным, не похожим ни на какой другой. Чурикова выразила соболезнования дочери режиссера Александре.



Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал, что Захаров всегда делал мощный и чувственный театр.

«Он принадлежал к левому фронту искусства, он чувствовал форму, чувствовал смыслы, делал театр человеческий и визуально щедрый, хлесткий, мощный, чувственный. Все его спектакли были вызовами. Таким должен быть режиссер в России» – отметил Розовский.



Он добавил, что Захаров на сцене любил жанр «высокого капустника» и воспитал плеяду замечательных артистов. «Актеры «Ленкома» доказали, что могут легко говорить на этом языке. Они удивляли мастерством», – сказал Розовский.

Актер Геннадий Хазанов сказал, что ему очень трудно приходить в театр по такому печальному поводу. «Из 74 лет, прожитых мною, я 54 года знал Марка Анатольевича. Мне повезло», – сказал он.

«Он сказал мне, когда я направлялся на сцену: «Помните – покороче». Я хочу обратиться к нему сегодня и сказать – слишком коротко», – добавил артист.

Актер Борис Клюев отметил, что Захаров смог создать великолепную труппу в «Ленкоме»



«Он смог создать великолепную труппу в этом театре. Здесь работали звезды, это был и, надеюсь, будет самый яркий театр Москвы. Он был неожиданным в своих постановках и всегда интересным. Все ценили и знали тонкую иронию и юмор этого замечательного мастера», – сказал Клюев.

Артист отметил необычайный талант Захарова, который бы актером, режиссером, сценаристом, писателем и преподавателем. «Он смог создать свое лучшее детище – театр «Ленком», – сказал Клюев.

На доме, где жил режиссер будет установлена памятная табличка после того, как коллектив «Ленкома» обратиться с соответствующим предложением в Мосгордуму, сказал глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.



«Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы десять или пять лет ждали такой возможности. Я уверен, что коллектив театра выйдет в Думу с предложением об установке памятной доски на доме, где он жил, в ближайшее время. Она будет установлена вне срока», – подчеркнул Герасимов.

Захаров руководил театром «Ленком» с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Жестокие игры», «Поминальная молитва» блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Формула любви» и другие.

Напомним, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Свои соболезнования выразил глава российского государства Владимир Путин, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Похоронен режиссер будет на Новодевичьем кладбище, его могила будет находиться рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.