Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

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Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
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«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторымФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...

Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
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Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
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              Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

              1 октября 2019, 14:51

              Текст: Елизавета Булкина

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              В Москве завершилась церемония прощания с художественным руководителем «Ленкома», режиссером, народным артистом СССР Марком Захаровым. В последний путь режиссера проводили продолжительными аплодисментами, церемония прощания проходила в стенах театра, где он служил, и продлилась более трех часов.

              Прощание посетили режиссеры Армен Джигарханян, Александр Ширвиндт, Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, худрук театра «Современник» Галина Волчек, актриса Инна Чурикова с супругом Глебом Панфиловым, ведущие Иван Ургант, Леонид Каневский, Ильдар Жандарев и Борис Берман, писатель Аркадий Инин, вице-премьер правительства Ольга Голодец, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, советник президента по культуре Владимир Толстой, передает РИА «Новости»

              Телеграммы с соболезнованиями близким Захарова направили президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, коллективы театров Москвы, Петербурга и регионов и многие другие. В последний путь режиссера проводили под крики «Браво!» и «Спасибо!».

              Актриса Инна Чурикова назвала Захарова сердцем «Ленкома», объединяющим весь коллектив.

              Президент России Владимир Путин вручил весной 2018 года Марку Захарову в Кремле золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации»
              «Этот человек был не только награжден всеми наградами, но он был награжден любовью людей всей страны. Это истинно звание народное. Это как выстрел навзничь, потому что такая потеря, в которую и поверить трудно. Марк Анатольевич был сердцем этого театра, масштабным мышлением, юмором, озорством, терпением ко всем трудностям и умением преодолеть их, он собрал нас всех в единый коллектив»,– сказала Чурикова.

              Актриса рассказала, что за 45 лет совместной работы с режиссером ей посчастливилось прожить множество удивительных и радостных моментов. По ее словам, театр под руководством Захарова был уникальным, не похожим ни на какой другой. Чурикова выразила соболезнования дочери режиссера Александре.

              Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал, что Захаров всегда делал мощный и чувственный театр.

              «Он принадлежал к левому фронту искусства, он чувствовал форму, чувствовал смыслы, делал театр человеческий и визуально щедрый, хлесткий, мощный, чувственный. Все его спектакли были вызовами. Таким должен быть режиссер в России» – отметил Розовский.

              Он добавил, что Захаров на сцене любил жанр «высокого капустника» и воспитал плеяду замечательных артистов. «Актеры «Ленкома» доказали, что могут легко говорить на этом языке. Они удивляли мастерством», – сказал Розовский.

              Актер Геннадий Хазанов сказал, что ему очень трудно приходить в театр по такому печальному поводу. «Из 74 лет, прожитых мною, я 54 года знал Марка Анатольевича. Мне повезло», – сказал он.

              «Он сказал мне, когда я направлялся на сцену: «Помните – покороче». Я хочу обратиться к нему сегодня и сказать – слишком коротко», – добавил артист.

              Актер Борис Клюев отметил, что Захаров смог создать великолепную труппу в «Ленкоме»
               
              «Он смог создать великолепную труппу в этом театре. Здесь работали звезды, это был и, надеюсь, будет самый яркий театр Москвы. Он был неожиданным в своих постановках и всегда интересным. Все ценили и знали тонкую иронию и юмор этого замечательного мастера», – сказал Клюев.

              Артист отметил необычайный талант Захарова, который бы актером, режиссером, сценаристом, писателем и преподавателем. «Он смог создать свое лучшее детище – театр «Ленком», – сказал Клюев.

              На доме, где жил режиссер будет установлена памятная табличка после того, как коллектив «Ленкома» обратиться с соответствующим предложением в Мосгордуму, сказал глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

              «Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы десять или пять лет ждали такой возможности. Я уверен, что коллектив театра выйдет в Думу с предложением об установке памятной доски на доме, где он жил, в ближайшее время. Она будет установлена вне срока», – подчеркнул  Герасимов.

              Захаров руководил театром «Ленком» с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Жестокие игры», «Поминальная молитва» блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Формула любви» и другие.

              В 2011 году Марк Захаров стал триумфатором на юбилейной – 20-й – церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот». На тот момент у него стало четыре подобных награды

              Напомним, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Свои соболезнования выразил глава российского государства Владимир Путин, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

              Похоронен режиссер будет на Новодевичьем кладбище, его могила будет находиться рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова. 


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