Прощание с Марком Захаровым началось в Москве

Прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым началось в театре «Ленком», который он возглавлял более 40 лет.

Очередь из желающих проститься с режиссером выстроилась у здания театра на Малой Дмитровке, как сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, гражданская панихида начнется в 11.00 мск и продлится до 14.00 мск, передает ТАСС.

Из театра траурный кортеж отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны. По словам Варшавера, могила Захарова будет находиться рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова, передает РИА «Новости».

Кругом возле театра – цветы у афиши его спектаклей, портрет Захарова встречает всех артистов и сотрудников театра «Ленком» в фойе служебного входа. Гроб с телом расположен на основной сцене театра, сцена практически вся уставлена венками от друзей, коллег, организаций. Звучит тихая музыка из кинофильмов Захарова.

Около гроба – председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин.

Тем временем в ЦОДД сообщили, что участок Малой Дмитровки в Москве до 14.00 мск перекрыт в связи с церемонией прощания с Захаровым.

Захаров руководил театром «Ленком» с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Жестокие игры», «Поминальная молитва» блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Формула любви» и другие.

Напомним, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Свои соболезнования выразил глава российского государства Владимир Путин, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.